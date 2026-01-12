Dolar Selandia Baru menguat mendekati 0,5750 karena kekhawatiran independensi Fed yang kembali muncul

Dolar Selandia Baru (NZD), juga dikenal sebagai Kiwi, adalah mata uang yang diperdagangkan secara luas di kalangan investor. Nilainya secara luas ditentukan oleh kesehatan ekonomi Selandia Baru dan kebijakan bank sentral negara tersebut. Namun, ada beberapa kekhasan unik yang juga dapat membuat NZD bergerak. Kinerja ekonomi China cenderung menggerakkan Kiwi karena China adalah mitra dagang terbesar Selandia Baru. Berita buruk untuk ekonomi China kemungkinan berarti lebih sedikit ekspor Selandia Baru ke negara tersebut, yang berdampak pada ekonomi dan dengan demikian mata uangnya. Faktor lain yang menggerakkan NZD adalah harga produk susu karena industri susu adalah ekspor utama Selandia Baru. Harga susu yang tinggi meningkatkan pendapatan ekspor, berkontribusi positif terhadap ekonomi dan dengan demikian terhadap NZD.

Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan tingkat inflasi antara 1% dan 3% dalam jangka menengah, dengan fokus untuk menjaganya mendekati titik tengah 2%. Untuk tujuan ini, bank menetapkan tingkat suku bunga yang sesuai. Ketika inflasi terlalu tinggi, RBNZ akan menaikkan suku bunga untuk mendinginkan ekonomi, tetapi langkah tersebut juga akan membuat imbal hasil obligasi lebih tinggi, meningkatkan daya tarik investor untuk berinvestasi di negara tersebut dan dengan demikian meningkatkan NZD. Sebaliknya, suku bunga yang lebih rendah cenderung melemahkan NZD. Yang disebut diferensial suku bunga, atau bagaimana suku bunga di Selandia Baru atau diperkirakan akan dibandingkan dengan yang ditetapkan oleh Federal Reserve AS, juga dapat memainkan peran kunci dalam menggerakkan pasangan NZD/USD.

Rilis data makroekonomi di Selandia Baru adalah kunci untuk menilai kondisi ekonomi dan dapat memengaruhi valuasi Dolar Selandia Baru (NZD). Ekonomi yang kuat, berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengangguran rendah, dan kepercayaan tinggi adalah baik untuk NZD. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menarik investasi asing dan dapat mendorong Reserve Bank of New Zealand untuk menaikkan suku bunga, jika kekuatan ekonomi ini datang bersama dengan inflasi yang meningkat. Sebaliknya, jika data ekonomi lemah, NZD kemungkinan akan terdepresiasi.

Dolar Selandia Baru (NZD) cenderung menguat selama periode risk-on, atau ketika investor menganggap bahwa risiko pasar yang lebih luas rendah dan optimis tentang pertumbuhan. Ini cenderung mengarah pada prospek yang lebih menguntungkan untuk komoditas dan apa yang disebut 'mata uang komoditas' seperti Kiwi. Sebaliknya, NZD cenderung melemah pada saat turbulensi pasar atau ketidakpastian ekonomi karena investor cenderung menjual aset berisiko tinggi dan melarikan diri ke safe haven yang lebih stabil.