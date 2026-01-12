Dolar Selandia Baru menguat mendekati 0,5750 karena kekhawatiran independensi Fed yang kembali muncul

Pasangan NZD/USD menarik beberapa pembeli ke mendekati 0,5745, memutus tren penurunan empat hari selama sesi Asia pada hari Senin. Kekhawatiran yang muncul kembali atas independensi Federal Reserve (Fed) AS memberikan tekanan jual pada Dolar AS (USD) terhadap Kiwi.
The New York Times melaporkan pada hari Minggu bahwa jaksa federal membuka penyelidikan kriminal terhadap Ketua Fed Jerome Powell atas renovasi kantor pusat Washington bank sentral tersebut dan apakah Powell berbohong kepada Kongres tentang ruang lingkup proyek tersebut.
Powell menyatakan bahwa ancaman NDS bukan tentang kesaksiannya atau proyek renovasi tetapi hanya dalih, menambahkan bahwa ancaman tuduhan kriminal adalah konsekuensi dari Fed yang menetapkan suku bunga berdasarkan penilaiannya terhadap kepentingan publik daripada preferensi presiden. Powell menggambarkan langkah tersebut sebagai belum pernah terjadi sebelumnya dan tantangan langsung terhadap independensi Fed.
Pandangan hawkish Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) terhadap jalur kebijakan masa depan dapat mengangkat NZD. Gubernur RBNZ Ann Breman mengatakan bahwa suku bunga kebijakan kemungkinan akan tetap pada level saat ini untuk jangka waktu yang lama jika kondisi ekonomi berkembang seperti yang diharapkan. Para ekonom mengantisipasi Official Cash Rate (OCR) akan tetap di 2,25% untuk periode tertentu, berpotensi hingga pertengahan 2027, sebelum meningkat secara bertahap.
FAQ Dolar Selandia Baru
Dolar Selandia Baru (NZD), juga dikenal sebagai Kiwi, adalah mata uang yang diperdagangkan secara luas di kalangan investor. Nilainya secara luas ditentukan oleh kesehatan ekonomi Selandia Baru dan kebijakan bank sentral negara tersebut. Namun, ada beberapa kekhasan unik yang juga dapat membuat NZD bergerak. Kinerja ekonomi China cenderung menggerakkan Kiwi karena China adalah mitra dagang terbesar Selandia Baru. Berita buruk untuk ekonomi China kemungkinan berarti lebih sedikit ekspor Selandia Baru ke negara tersebut, yang berdampak pada ekonomi dan dengan demikian mata uangnya. Faktor lain yang menggerakkan NZD adalah harga produk susu karena industri susu adalah ekspor utama Selandia Baru. Harga susu yang tinggi meningkatkan pendapatan ekspor, berkontribusi positif terhadap ekonomi dan dengan demikian terhadap NZD.
Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan tingkat inflasi antara 1% dan 3% dalam jangka menengah, dengan fokus untuk menjaganya mendekati titik tengah 2%. Untuk tujuan ini, bank menetapkan tingkat suku bunga yang sesuai. Ketika inflasi terlalu tinggi, RBNZ akan menaikkan suku bunga untuk mendinginkan ekonomi, tetapi langkah tersebut juga akan membuat imbal hasil obligasi lebih tinggi, meningkatkan daya tarik investor untuk berinvestasi di negara tersebut dan dengan demikian meningkatkan NZD. Sebaliknya, suku bunga yang lebih rendah cenderung melemahkan NZD. Yang disebut diferensial suku bunga, atau bagaimana suku bunga di Selandia Baru atau diperkirakan akan dibandingkan dengan yang ditetapkan oleh Federal Reserve AS, juga dapat memainkan peran kunci dalam menggerakkan pasangan NZD/USD.
Rilis data makroekonomi di Selandia Baru adalah kunci untuk menilai kondisi ekonomi dan dapat memengaruhi valuasi Dolar Selandia Baru (NZD). Ekonomi yang kuat, berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengangguran rendah, dan kepercayaan tinggi adalah baik untuk NZD. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menarik investasi asing dan dapat mendorong Reserve Bank of New Zealand untuk menaikkan suku bunga, jika kekuatan ekonomi ini datang bersama dengan inflasi yang meningkat. Sebaliknya, jika data ekonomi lemah, NZD kemungkinan akan terdepresiasi.
Dolar Selandia Baru (NZD) cenderung menguat selama periode risk-on, atau ketika investor menganggap bahwa risiko pasar yang lebih luas rendah dan optimis tentang pertumbuhan. Ini cenderung mengarah pada prospek yang lebih menguntungkan untuk komoditas dan apa yang disebut 'mata uang komoditas' seperti Kiwi. Sebaliknya, NZD cenderung melemah pada saat turbulensi pasar atau ketidakpastian ekonomi karena investor cenderung menjual aset berisiko tinggi dan melarikan diri ke safe haven yang lebih stabil.
Sumber: https://www.fxstreet.com/news/nzd-usd-strengthens-to-near-05750-on-renewed-fed-independence-concerns-202601120231