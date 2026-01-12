BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Harga emas di Malaysia: Tarif pada 12 Januari muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga emas naik di Malaysia pada hari Senin, menurut data yang dikumpulkan olehPostingan Harga emas di Malaysia: Tarif pada 12 Januari muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga emas naik di Malaysia pada hari Senin, menurut data yang dikumpulkan oleh

Harga Emas di Malaysia: Kadar pada 12 Januari

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/12 12:55
Oasis
ROSE$0.01441+1.76%
Gram
GRAM$0.0031--%
Metal Blockchain
METAL$0.18685-0.98%
Safe Token
SAFE$0.1904+13.53%
Threshold
T$0.00995-1.69%

Harga emas naik di Malaysia pada hari Senin, menurut data yang dikumpulkan oleh FXStreet.

Harga emas berada di 597,38 Ringgit Malaysia (MYR) per gram, naik dibandingkan dengan MYR 589,40 pada hari Jumat.

Harga emas meningkat menjadi MYR 6.967,70 per tola dari MYR 6.874,70 per tola pada hari Jumat.

Unit pengukuran

Harga Emas dalam MYR

1 Gram

597,38

10 Gram

5.973,78

Tola

6.967,70

Troy Ounce

18.580,44

FXStreet menghitung harga emas di Malaysia dengan menyesuaikan harga internasional (USD/MYR) ke mata uang lokal dan unit pengukuran. Harga diperbarui setiap hari berdasarkan tarif pasar yang diambil pada saat publikasi. Harga hanya untuk referensi dan tarif lokal dapat sedikit berbeda.

FAQ Emas

Emas telah memainkan peran kunci dalam sejarah manusia karena telah banyak digunakan sebagai penyimpan nilai dan media pertukaran. Saat ini, selain kilauannya dan penggunaannya untuk perhiasan, logam mulia ini secara luas dipandang sebagai aset safe-haven, yang berarti bahwa emas dianggap sebagai investasi yang baik selama masa-masa bergejolak. Emas juga secara luas dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan terhadap mata uang yang terdepresiasi karena tidak bergantung pada penerbit atau pemerintah tertentu.

Bank sentral adalah pemegang emas terbesar. Dalam upaya mereka untuk mendukung mata uang mereka di masa-masa bergejolak, bank sentral cenderung mendiversifikasi cadangan mereka dan membeli emas untuk meningkatkan kekuatan ekonomi dan mata uang yang dipersepsikan. Cadangan emas yang tinggi dapat menjadi sumber kepercayaan terhadap solvabilitas suatu negara. Bank sentral menambahkan 1.136 ton emas senilai sekitar $70 miliar ke cadangan mereka pada tahun 2022, menurut data dari World Gold Council. Ini adalah pembelian tahunan tertinggi sejak pencatatan dimulai. Bank sentral dari ekonomi berkembang seperti Tiongkok, India, dan Turki dengan cepat meningkatkan cadangan emas mereka.

Emas memiliki korelasi terbalik dengan Dolar AS dan US Treasuries, yang keduanya merupakan cadangan utama dan aset safe-haven. Ketika Dolar terdepresiasi, emas cenderung naik, memungkinkan investor dan bank sentral untuk mendiversifikasi aset mereka di masa-masa bergejolak. Emas juga berkorelasi terbalik dengan aset berisiko. Reli di pasar saham cenderung melemahkan harga emas, sementara aksi jual di pasar yang lebih berisiko cenderung menguntungkan logam mulia ini.

Harga dapat bergerak karena berbagai faktor. Ketidakstabilan geopolitik atau ketakutan akan resesi yang dalam dapat dengan cepat membuat harga emas meningkat karena statusnya sebagai safe-haven. Sebagai aset tanpa imbal hasil, emas cenderung naik dengan suku bunga yang lebih rendah, sementara biaya uang yang lebih tinggi biasanya membebani logam kuning ini. Namun, sebagian besar pergerakan tergantung pada bagaimana Dolar AS (USD) berperilaku karena aset dihargai dalam dolar (XAU/USD). Dolar yang kuat cenderung menjaga harga emas tetap terkendali, sedangkan Dolar yang lebih lemah kemungkinan akan mendorong harga emas naik.

(Alat otomasi digunakan dalam membuat postingan ini.)

Sumber: https://www.fxstreet.com/news/malaysia-gold-price-today-gold-rises-according-to-fxstreet-data-202601120430

Peluang Pasar
Logo Oasis
Harga Oasis(ROSE)
$0.01441
$0.01441$0.01441
-3.41%
USD
Grafik Harga Live Oasis (ROSE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI diperdagangkan pada harga $1,82, rebound kuat dari zona support $1,58–$1,60. RSI mendekati 63 menandakan momentum bullish tanpa overextension. Penembusan di atas $2,00
Bagikan
Tronweekly2026/01/15 15:00
Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Dua belas negara Timur Tengah, termasuk Kuwait, termasuk di antara 75 negara yang untuk sementara waktu tidak terbatas akan menghentikan pemrosesan visa imigran oleh Departemen Luar Negeri AS
Bagikan
Agbi2026/01/15 15:06
Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum '58bro.eth' telah mengakuisisi 5.594,85 ETH, senilai $17,77 juta.
Bagikan
coinlineup2026/01/15 14:59