Jaksa AS membuka penyelidikan kriminal terhadap Ketua Fed Jerome Powell

Jaksa AS kini menyelidiki perilaku Ketua Fed Jerome Powell dalam apa yang dikritik sebagai konfrontasi yang meningkat atas independensi bank sentral.

Ringkasan DOJ telah membuka penyelidikan kriminal terhadap Ketua Fed Jerome Powell.

Powell mengatakan penyelidikan tersebut adalah tekanan politik terkait kebijakan suku bunga.

Anggota parlemen memperingatkan kasus ini mengancam independensi Federal Reserve.

Ketua Federal Reserve Jerome Powell telah mengkonfirmasi bahwa jaksa AS sedang melakukan penyelidikan kriminal terkait kesaksiannya di kongres, langkah yang menempatkan bank sentral dalam konflik langsung dengan cabang eksekutif.

Dalam pernyataan video yang dirilis pada Minggu malam 11 Januari, Powell mengatakan Departemen Kehakiman telah menyerahkan surat panggilan grand jury kepada Federal Reserve terkait kesaksiannya pada Juni 2025 di hadapan Komite Perbankan Senat.

Penyelidikan berpusat pada biaya renovasi

Kesaksian yang dimaksud membahas pembengkakan biaya terkait renovasi senilai $2,5 miliar kantor pusat bersejarah Fed dan bangunan sekitarnya di Washington, D.C.

Menurut Powell, penyelidikan tersebut memeriksa apakah dia menyesatkan anggota parlemen tentang lingkup dan biaya proyek renovasi. Penyelidikan ini mengikuti rujukan dari Anggota Kongres Partai Republik Anna Paulina Luna, yang menuduh Powell membuat pernyataan palsu kepada Kongres.

Kantor jaksa AS untuk Distrik Columbia menyetujui penyelidikan tersebut pada November. Powell menolak premis penyelidikan tersebut, dengan berargumen bahwa Kongres telah terus diinformasikan melalui kesaksian dan pengungkapan publik.

Dia mengatakan proyek renovasi digunakan sebagai dalih, membingkai penyelidikan sebagai pembalasan atas keputusan kebijakan moneter yang bertentangan dengan tuntutan Presiden Donald Trump untuk pemotongan suku bunga yang lebih cepat.

"Ini tentang apakah Fed akan terus menetapkan suku bunga berdasarkan bukti dan kondisi ekonomi," kata Powell, "atau apakah kebijakan moneter akan diarahkan oleh tekanan politik."

Trump telah berulang kali mengkritik Powell soal suku bunga dan secara terbuka mempertanyakan skala proyek renovasi. Sekutu presiden menghabiskan sebagian besar tahun lalu menyerang penanganan Fed atas peningkatan tersebut, dengan Trump terkadang menyarankan tindakan hukum.

Tekanan politik meningkatkan kekhawatiran independensi

Penyelidikan ini menandai eskalasi tajam dalam ketegangan antara Gedung Putih dan bank sentral. Pemerintahan Trump sudah bergerak untuk membentuk ulang kepemimpinan Fed, menempatkan sekutu dekat di Dewan Gubernur dan berupaya memberhentikan Gubernur Lisa Cook atas tuduhan yang tidak terbukti.

Jaksa Agung Pam Bondi mengatakan penyelidikan difokuskan pada akuntabilitas dan penggunaan dana pembayar pajak. Trump, dalam wawancara NBC, menyangkal mengarahkan penyelidikan tetapi kembali mengkritik Powell sebagai tidak efektif.

Langkah ini telah menuai reaksi keras dari kedua partai. Senator Partai Republik Thom Tillis memperingatkan bahwa penyelidikan berisiko merusak independensi Fed dan mengatakan dia akan menentang calon Fed di masa depan sampai masalah ini diselesaikan.

Powell, yang telah bertugas di bawah empat pemerintahan, mengatakan dia berniat tetap dalam perannya dan terus menjalankan mandat Fed untuk stabilitas harga dan lapangan kerja maksimum. "Pelayanan publik terkadang memerlukan ketegasan," katanya, menambahkan bahwa bank sentral harus tetap terisolasi dari intimidasi politik.