Turki dan Inggris telah menandatangani rencana aksi untuk membantu mencapai perdagangan bilateral sebesar $40 miliar sementara pembicaraan untuk menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang ditingkatkan terus berlanjutTurki dan Inggris telah menandatangani rencana aksi untuk membantu mencapai perdagangan bilateral sebesar $40 miliar sementara pembicaraan untuk menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang ditingkatkan terus berlanjut

Turki dan Inggris menandatangani rencana perdagangan menjelang peningkatan FTA

Penulis: AgbiSumber: Agbi
2026/01/12 13:36
  • Menargetkan perdagangan dua arah senilai $40 miliar
  • Rencana ditandatangani selama pembicaraan di London
  • 'Kemajuan signifikan' menuju FTA baru

Turki dan Inggris telah menandatangani rencana aksi untuk membantu mencapai perdagangan bilateral senilai $40 miliar saat pembicaraan untuk menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang ditingkatkan terus berlanjut.

Rencana aksi komite ekonomi dan perdagangan bersama (Jetco), yang mencakup 16 langkah konkret, ditandatangani selama pembicaraan di London antara menteri perdagangan Turki Omer Bolat dan sekretaris negara Inggris untuk bisnis dan perdagangan Peter Kyle, seperti dilaporkan kantor berita Anadolu milik negara.

Ankara akan mempertahankan dan memperkuat kerja sama dengan Inggris dalam perdagangan dan investasi, serta berupaya mengangkat hubungan perdagangan ke tingkat kemitraan strategis, kata Bolat dalam posting di platform media sosial X.

Dia mengatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam negosiasi untuk memodernisasi FTA antara kedua negara, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.

FTA Inggris-Turki mulai berlaku pada tahun 2021. Perdagangan antara kedua negara meningkat sebesar $1,8 miliar pada tahun 2024 menjadi $24 miliar.

Kedua belah pihak menargetkan untuk mencapai $30 miliar dalam jangka pendek dan $40 miliar dalam jangka menengah.

Pada bulan Desember, Chris Gaunt, ketua Kamar Dagang Inggris, mengatakan FTA yang ditingkatkan antara Turki dan Inggris kemungkinan akan mulai berlaku pada paruh kedua tahun 2026.

Bacaan lebih lanjut:

  • Keuangan Turki tetap kokoh meskipun utang publik mencapai rekor
  • Turki mengakhiri tahun 2025 dengan ekonomi yang lebih kuat meskipun inflasi tinggi
  • Ekonomi Turki akan berkembang meskipun kebijakan moneter ketat

Pada bulan yang sama, Bolat mengatakan Ankara sedang melakukan pembicaraan perdagangan bebas dengan Dewan Kerja Sama Teluk.

"Negosiasi perdagangan bebas dengan GCC masih berlangsung. Pakta perdagangan bebas kami dengan UEA dan Qatar telah mulai berlaku," katanya.

Ekspor Turki mencapai rekor tertinggi sebesar $396 miliar pada tahun 2025, didorong oleh sektor otomotif dan pertahanan, kata Presiden Recep Tayyip Erdoğan.

