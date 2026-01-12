ETF XRP Lampaui $1 Miliar Arus Masuk, Namun Analis Memperingatkan Reli Mungkin Memudar

ETF Spot XRP telah menarik arus masuk bersih $1,2 miliar sejak November 2025, mencatat pertumbuhan positif hampir setiap hari perdagangan meskipun arus keluar besar dari dana Bitcoin dan Ethereum.

Minat institusional didorong oleh penggalangan dana Ripple senilai $500 juta, kemitraan baru dengan Mastercard dan Gemini, serta potensi pengesahan Undang-Undang Clarity untuk meresmikan regulasi kripto.

Skeptis tetap berhati-hati, mencatat bahwa XRP kurang memiliki "builder mindshare" yang signifikan di kalangan pengembang dan mempertanyakan apakah pembeli ETF akan melihat token tersebut sebagai kepemilikan inti jangka panjang yang layak.

Dana yang diperdagangkan di bursa XRP telah menarik sekitar US$1,2 miliar (AU$1,84 miliar) sejak diluncurkan pada pertengahan November 2025. Data SoSoValue menunjukkan mereka mencatat arus masuk bersih pada semua kecuali satu hari perdagangan dalam periode tersebut.

Tren ini berbeda dengan pasar ETF kripto lainnya. Selama periode yang sama, ETF Bitcoin mengalami arus keluar bersih sekitar US$2,4 miliar (AU$3,67 miliar) dan ETF Ethereum sekitar US$898 juta (AU$1,37 miliar) dalam arus keluar bersih, berdasarkan angka yang dikutip dari DefiLlama.

Sebagian minat datang dari investor yang lebih menyukai pendekatan Ripple yang berfokus pada kepatuhan.

Katherine Dowling, presiden Bitcoin Standard Treasury Company, mengatakan kepada DL News bahwa XRP bisa menjadi pemenang yang lebih besar jika Undang-Undang Clarity yang diusulkan menjadi hukum, yang ia gambarkan semakin mungkin terjadi. Ia juga menunjuk pada aliran kesepakatan terbaru Ripple sebagai dukungan untuk narasi tersebut.

Seperti dilaporkan Crypto News Australia, Ripple mengatakan pada November berhasil mengumpulkan US$500 juta (AU$765 juta), dengan valuasi perusahaan sebesar US$40 miliar (AU$61,2 miliar), dan menyebutkan Citadel Securities, Fortress, Pantera Capital, dan Galaxy Digital di antara peserta. Pada hari yang sama, Ripple mengumumkan kemitraan dengan Mastercard dan Gemini yang ditujukan untuk pembayaran stablecoin.

Pendapat Para Skeptis

Skeptis berpendapat bahwa permintaan ETF XRP terlepas dari apa yang biasanya mempertahankan jaringan, yaitu aktivitas pengembang. Misalnya, Brian Huang, co-founder Glider, mengatakan kepada DL News bahwa ia melihat di mana para pembuat bekerja, dan XRP hampir tidak terdaftar dalam pelacakan "builder mindshare" Andreessen Horowitz.

Jadi, dengan kata lain, pengembang membangun aplikasi dan infrastruktur, yang membawa pengguna, dan itu mendukung nilai token. Tanpa alur tersebut, ia memperkirakan pertumbuhan terbatas. Ia juga meragukan pembeli di balik ETF kripto akan ingin bertahan dengan XRP dalam jangka panjang, dengan alasan bahwa banyak investor besar tidak memperlakukan token yang terkait dengan Ripple sebagai kepemilikan inti yang serius.

