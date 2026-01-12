Bosan dengan aktivitas pantai yang biasa? Temukan ide unik untuk kenangan inti 2026 Anda

Catatan editor: Konten ini disponsori oleh San Mig Light dan ditangani oleh BrandRap, divisi penjualan dan pemasaran Rappler. Tidak ada anggota tim berita dan editorial yang terlibat dalam penerbitan artikel ini.

Inilah dia: Pemandangan indah yang Anda bawa kamera digital tahun 2000-an untuk mengabadikannya. Pelarian tahunan Anda dari kubikel kantor, atau mungkin kesempatan Anda dan barkada untuk revenge travelling karena perjalanan pantai selalu sepadan.

Siap bersenang-senang melampaui aktivitas biasa seperti berendam air dingin, membangun istana pasir, atau berjemur? Tepat waktu untuk tahun baru, Anda bisa membumbui segalanya dengan memperbarui rotasi aktivitas favorit Anda. Bagaimanapun, mencari pengalaman baru adalah alasan utama kedua mengapa orang Filipina bepergian (43%).

Bertanya-tanya bagaimana meningkatkan daftar keinginan pantai Anda? Berikut daftar aktivitas yang wajib dicoba yang dapat menawarkan pengalaman segar, baik Anda menghabiskan waktu sendirian atau dengan kelompok. Jangan khawatir, Anda bisa membuka momen-momen ini di perairan Filipina kita yang masih asli – dan bagian bersantainya semudah mengambil kaleng San Mig Light yang mudah diminum.

Terbangkan layang-layang masa dewasa Anda

OMBAK BAGUS. Kitesurfing adalah aktivitas olahraga fisik dan apresiasi alam dalam satu paket

Jika "kitesurfing" belum ada dalam kartu bingo tahun ini, ini adalah tanda untuk menambahkannya. Bayangkan layang-layang berwarna-warni, tetapi ditingkatkan menjadi layang-layang tenaga besar, dirancang untuk membantu menarik Anda melintasi air, bersama dengan papan selancar yang kokoh. Kitesurfing tidak hanya dapat memberi Anda pengalaman pantai yang sama mendebarkan dan menenangkan, tetapi juga dapat memperkuat tubuh fisik Anda. Menginginkan kesegaran? Ambil sebotol San Mig Light untuk mendapatkan sensasi halus dan menyegarkan. Pastikan untuk minum setelahnya, dan bukan saat kitesurfing!

Di mana menikmatinya: Merasa sudah memaksimalkan pengalaman Boracay Anda? Coba kunjungi Pantai Bulabog di Pulau Boracay, yang terkenal dengan angin yang konsisten. Anda bahkan bisa mengikuti sekolah kitesurfing!

Pergi mengamati kunang-kunang

MENEMUKAN KUNANG-KUNANG. Dapatkan pengalaman memesona di lokasi pantai tersembunyi

Anda tidak akan percaya dengan mata Anda... terutama jika Anda terbiasa dengan kesibukan kota. Di suatu tempat di pantai, mungkin ada tempat yang tidak terganggu bagi Anda untuk menghidupkan kembali keajaiban masa kecil Anda dengan orang-orang favorit Anda, alias sesi mengamati kunang-kunang. Selain menjadi pereda stres yang tenang, ini adalah pengingat bagaimana manusia dan alam dapat hidup berdampingan secara damai. Saat meninggalkan tempat itu, Anda bisa melanjutkan kesenangan dengan percakapan reflektif dengan teman-teman pantai Anda, ditemani botol San Mig Light untuk menjaga suasana tetap ringan.

Di mana menikmatinya: Siargao mungkin dikenal sebagai Ibu Kota Selancar negara kita, tetapi masih ada yang tersisa untuk dibuka. Contohnya adalah pengalaman mengamati kunang-kunang dan plankton bioluminesens di Secret Beach (penasaran?).

Coba terapi suara

GETARAN MEDITATIF. Penemuan pantai yang menenangkan termasuk sesi terapi suara

Berpikir untuk menggandakan agenda relaksasi Anda? Tanyakan pantai favorit Anda apakah mereka menawarkan sesi penyembuhan suara, biasanya di spa terdekat. Menggunakan instrumen seperti mangkuk nyanyian dan garpu tala, fasilitator membantu memimpin peserta ke dalam keadaan meditatif. Meskipun efeknya bisa berbeda per orang, mungkin layak dicoba untuk pengunjung pantai yang mendambakan pelarian bebas layar yang tenang atau bahkan cara baru untuk menghargai musik. Anda juga bisa memasangkannya dengan sesi yoga!

Di mana menikmatinya: Pantai-pantai di El Nido, Palawan adalah salah satu tujuan utama untuk pengalaman unik ini.

Temukan konstelasi favorit Anda

SESI MENGAMATI BINTANG. Pengunjung pantai juga bisa menikmati pemandangan luas bintang-bintang

Melamun di tempat acak sudah ketinggalan zaman, mengamati bintang di pantai adalah tren baru! Yang Anda butuhkan adalah lokasi dengan polusi cahaya minimal, area yang luas dan gelap, cuaca bagus, perangkat seperti teleskop (yang biasanya dibawa oleh pemandu terpercaya), dan mungkin sebotol San Mig Light sebagai teman santai saat mengamati bintang. Bayangkan menikmati air kristal di pagi hari, lalu mengagumi langit di malam hari? Siapa tahu, Anda bahkan mungkin melihat konstelasi seperti Sabuk Orion (alias Tres Marias) jika alam semesta berpihak pada Anda?

Di mana menikmatinya: Pulau Carabao di Romblon, yang terdiri dari banyak pantai, juga menawarkan observatorium dan think tank di Lanas Beach Strip.

Nikmati pemandangan matahari terbenam yang langka

SILUET MATAHARI TERBENAM. Capai jeda yang memuaskan dengan pemandangan menakjubkan

Bosan dengan layar laptop Anda sehingga bahkan aturan 20-20-20 tidak lagi membantu? Ini adalah tanda untuk mengemas tas Anda dan menikmati matahari terbenam pantai yang indah. Tidak ada yang seperti mengakhiri hari dengan pemandangan indah. Ini membuat Anda sangat reflektif, apakah Anda sendirian, dengan kru setia Anda, atau bahkan dengan sesama turis yang berubah menjadi teman baru, dengan sebotol San Mig Light yang menyegarkan sebagai bonus. Belum lagi, ini memicu sesi pemotretan mini!

Di mana menikmatinya: Tanyakan beberapa teman pengunjung pantai Anda tentang tempat matahari terbit yang bagus, dan Anda mungkin mendengar satu (atau dua) menyebutkan Pantai Laiya di Batangas. Selain itu, pengunjung rutin Boracay mungkin memberi tahu Anda tentang tempat "rahasia" untuk pemandangan matahari terbenam yang indah, seperti Gua Mother Mary dan Gunung Luho, titik tertinggi di Boracay.

Wujudkan fantasi api unggun Anda

ISTIRAHAT API UNGGUN. Bagikan camilan dan cerita sambil menghangatkan diri setelah hari yang sibuk di pantai

Bayangkan memiliki hari yang penuh aksi dan melambat di depan api unggun. Anda mungkin bahkan tidak akan menyadari berapa banyak waktu yang telah berlalu. Berkat aktivitas ini, hal-hal yang tampaknya biasa saja seperti membaca buku, mengunyah s'mores, atau melakukan percakapan mendalam dengan teman-teman menjadi romantis (kecuali, yah, Anda memilih jalur berbagi cerita hantu).

Di mana menikmatinya: Selain frisbee dan kayak, orang-orang juga diizinkan untuk menikmati keajaiban api unggun di The Crystal Beach Resort di Zambales. Secara umum, peraturan bervariasi per pantai karena kekhawatiran keselamatan dan lingkungan, jadi selalu yang terbaik untuk bertanya!

Padukan momen pantai dengan bir favorit Anda

Pada titik ini, bisakah pengalaman pantai Anda menjadi lebih baik? Sebenarnya bisa. Ubah momen-momen ini menjadi kenangan inti yang lengkap dengan botol dan kaleng San Mig Light untuk mengakhiri malam.

Nikmati di bar tepi pantai yang nyaman, seperti cara Anda melakukannya saat bermalam, festival musik, atau petualangan dan perayaan besar

di tempat lain dengan orang-orang terbaik yang Anda kenal – karena apa pun suasana hati Anda, Anda bisa menikmati bir kapan saja dan di mana saja!

TEMAN PANTAI. Minuman ringan dan mudah, San Mig Light dapat langsung meningkatkan suasana liburan Anda

Sebagai minuman ringan tanpa ribet yang sesuai dengan gaya hidup santai itu, San Mig Light sempurna untuk pelarian pantai Anda, membiarkan Anda bersemangat dengan minuman yang baik dan pengalaman baru yang berharga. Jangan lupa untuk minum secara bertanggung jawab dan bersihkan saat Anda pergi. Pastikan untuk memeriksa aturan dan regulasi setiap pantai yang Anda kunjungi, dan jangan sembarangan membawa botol kaca ke pantai.

Pemandangan dan suara botol-botol yang beradu dan kaleng baru yang dibuka, sementara ombak menghantam dan orang-orang bersemangat tentang matahari? Sekarang itulah fantasi pantai baru. – Rappler.com

Untuk usia 18 tahun ke atas saja.

MINUM SECARA BERTANGGUNG JAWAB.

ASC S0182P121625S