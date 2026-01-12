BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Pasar kripto bersiap untuk pergeseran potensial akibat data makro, pembukaan token, dan peristiwa regulasi.Pasar kripto bersiap untuk pergeseran potensial akibat data makro, pembukaan token, dan peristiwa regulasi.

Pendorong Utama yang Mempengaruhi Pasar Kripto Pekan Ini

Penulis: bitcoininfonewsSumber: bitcoininfonews
2026/01/12 14:52
TokenFi
TOKEN$0.004937-6.74%
Yang Perlu Diketahui:
  • Data makro AS, token unlock memengaruhi tren pasar kripto.
  • Penggerak utama meliputi data makro AS, token unlock.
  • Pembaruan regulasi dapat mengganggu stabilitas pasar.

Minggu ini, pasar kripto mengantisipasi pergerakan dari data makro AS, token unlock besar, derivatif BTC/ETH, dan pembaruan regulasi penting, yang melibatkan bank sentral dan bursa kripto berpengaruh.

Peristiwa-peristiwa ini dapat memengaruhi harga aset dan strategi investor, menghubungkan indikator makroekonomi dengan likuiditas pasar dan kejelasan regulasi, memengaruhi lanskap cryptocurrency yang lebih luas.

Data makro AS yang akan datang, token unlock signifikan, dan tren regulasi akan memengaruhi pasar cryptocurrency minggu ini.

Peristiwa tersebut dapat menyebabkan volatilitas pasar, memengaruhi cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum, dengan investor memantau perkembangan ini dengan cermat.

Data Makroekonomi AS dan Efek Token Unlock pada Kripto

Data makro AS dan ekspektasi Federal Reserve sangat berpengaruh, dengan kebijakan Jerome Powell memengaruhi valuasi cryptocurrency. Token unlock besar, termasuk ONDO, berdampak signifikan pada pasokan dan sentimen pasar. Nathan Allman, Founder, Ondo Finance, menyatakan, "1,9 miliar token akan dirilis pada 19 Januari, dengan nilai lebih dari $840 juta."

Pembaruan regulasi, seperti pertimbangan legislatif AS dan langkah kepatuhan global, membentuk operasi bursa. Bursa besar, seperti Binance, memantau faktor-faktor ini dengan cermat, menekankan perubahan oleh bank sentral dan lembaga ekonomi.

Strategi Investor Bergeser dengan Kekhawatiran Volatilitas Pasar

Reaksi pasar langsung dapat mencakup peningkatan volatilitas dan pergeseran strategi investasi. Token unlock dapat memengaruhi likuiditas dan dinamika harga di seluruh pasar kripto, menentukan tekanan pasokan.

Rencana Federal Reserve memengaruhi sentimen investor, dengan kemungkinan penurunan suku bunga berdampak pada aset kripto seperti yang ditunjukkan oleh Binance. Pembaruan regulasi membentuk partisipasi institusional dan aksesibilitas pasar.

Dampak Regulasi dan Tren Historis Menjadi Fokus

Rilis makroekonomi sebelumnya dan perubahan suku bunga secara historis telah memengaruhi nilai Bitcoin dan Ethereum. Vesting token besar mencerminkan tren masa lalu yang memengaruhi permintaan token dan keseimbangan pasar.

Data menunjukkan bahwa kejelasan regulasi meningkatkan pertumbuhan pasar, dengan potensi keuntungan jangka panjang jika kondisi makro selaras dengan baik. Analisis ahli dari laporan bursa memprediksi fluktuasi sementara sebagai respons terhadap peristiwa ini.

Disclaimer: Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat keuangan atau investasi. Pasar cryptocurrency sangat fluktuatif, dan berinvestasi melibatkan risiko. Selalu lakukan riset sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan.
Peluang Pasar
Logo TokenFi
Harga TokenFi(TOKEN)
$0.004937
$0.004937$0.004937
-6.24%
USD
Grafik Harga Live TokenFi (TOKEN)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI diperdagangkan pada harga $1,82, rebound kuat dari zona support $1,58–$1,60. RSI mendekati 63 menandakan momentum bullish tanpa overextension. Penembusan di atas $2,00
Bagikan
Tronweekly2026/01/15 15:00
Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Dua belas negara Timur Tengah, termasuk Kuwait, termasuk di antara 75 negara yang untuk sementara waktu tidak terbatas akan menghentikan pemrosesan visa imigran oleh Departemen Luar Negeri AS
Bagikan
Agbi2026/01/15 15:06
Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum '58bro.eth' telah mengakuisisi 5.594,85 ETH, senilai $17,77 juta.
Bagikan
coinlineup2026/01/15 14:59