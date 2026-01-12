Kehancuran Memecoin Menyebabkan 11,6 Juta Token Gagal dalam Satu Tahun

CoinGecko melaporkan 11,6 juta token cryptocurrency gagal pada tahun 2025, dengan meme coin menyumbang mayoritas keruntuhan.

Angka tersebut mencakup 86,3% dari semua kegagalan token dari tahun 2021 hingga 2025. Data menunjukkan bahwa 53,2% dari semua koin yang terdaftar di GeckoTerminal tidak berhasil sejak tahun 2021.

11,6 juta kegagalan token didominasi oleh keruntuhan meme coin

Data CoinGecko mengungkapkan 11,6 juta proyek cryptocurrency gagal pada tahun 2025, jumlah kegagalan tertinggi yang tercatat dalam satu tahun. Kegagalan ini menyumbang 86,3% dari semua penutupan proyek antara tahun 2021 dan 2025. Analisis melihat token yang pernah terdaftar di GeckoTerminal yang tidak lagi diperdagangkan secara aktif.

Laporan tersebut menyatakan penurunan daya tahan token mungkin terkait dengan volatilitas pasar secara keseluruhan sepanjang tahun. Meme coin paling terdampak karena token dengan usaha rendah yang diluncurkan di platform seperti pump.fun mendominasi listing baru.

Jumlah cryptocurrency mati: CoinGecko.

Hanya token yang memiliki satu transaksi atau lebih sebelum tidak berfungsi yang dipertimbangkan dalam penelitian. Untuk token pump.fun, hanya yang lulus dari platform yang disertakan. Metodologi mencakup data yang diambil antara 1 Juli 2021 dan 31 Desember 2025.

Per 31 Desember 2025, lebih dari setengah dari semua cryptocurrency di GeckoTerminal telah gagal. Tingkat kegagalan 53,2% mencakup seluruh periode sejak tahun 2021.

Kuartal keempat tahun 2025 saja menyaksikan keruntuhan 7,7 juta token, menyumbang 34,9% dari semua kegagalan proyek yang tercatat sejak tahun 2021. Selama likuidasi 10 Oktober, $19 miliar dalam posisi leverage terhapus dalam 24 jam.

Peristiwa 10 Oktober adalah deleveraging satu hari terbesar dalam sejarah kripto. Meme coin menderita secara tidak proporsional selama keruntuhan Q4.

Total proyek cryptocurrency melonjak menjadi 20,2 juta pada tahun 2025

Meskipun kondisi pasar bergejolak, jumlah total proyek cryptocurrency melonjak pada tahun 2025. Pada tahun 2021, 428.383 proyek terdaftar di GeckoTerminal. Pada tahun 2025, angka tersebut melonjak menjadi hampir 20,2 juta proyek.

Pump.fun muncul sebagai launchpad meme coin dominan pada tahun 2024 dan 2025 dan memungkinkan siapa saja untuk membuat token dalam hitungan menit. Proses otomatis tidak memerlukan pengetahuan teknis atau sumber daya pengembangan.

Koin mati sejak tahun 2021.

Sementara 20,2 juta proyek ada pada akhir tahun 2025, lebih dari 11,6 juta gagal selama tahun tersebut. Rasio menunjukkan mayoritas peluncuran tahun 2025 runtuh dalam tahun yang sama.

2024 mencatat 1,38 juta kegagalan sebelum lonjakan meme coin

Tahun 2024 melihat hampir 1,4 juta proyek gagal, menyumbang 10,3% dari semua kegagalan dalam lima tahun terakhir. Periode tersebut juga melihat jumlah peluncuran tertinggi kedua dengan lebih dari 3,0 juta proyek baru memasuki pasar.

Kegagalan proyek antara tahun 2021 dan 2023 hanya menyumbang 3,4% dari semua kegagalan cryptocurrency selama lima tahun terakhir. Tahun 2023 mencatat 245.049 kegagalan. Tahun 2022 melihat 213.075 keruntuhan token. Tahun 2021 hanya menyaksikan 2.584 kegagalan.

