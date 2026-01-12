PNP pecat direktur Negros Oriental setelah penembakan terpisah di bar dan mobil

NEGROS OCCIDENTAL, Filipina – Kepolisian Nasional Filipina (PNP) di Wilayah Pulau Negros pada Senin, 12 Januari, memberhentikan direktur kepolisian Negros Oriental menyusul tewasnya seorang kepala polisi kota, dua bawahannya, dan seorang wanita dalam penembakan terpisah di sebuah bar pada akhir pekan.

Pembunuhan pada Jumat, 9 Januari, yang diduga dilakukan oleh polisi lain, juga membawa perhatian baru terhadap aturan PNP yang telah lama ada yang melarang penegak hukum mengunjungi bar dan tempat-tempat serupa.

Kolonel Criscente Tiguelo diperintahkan untuk digantikan sebagai direktur Kantor Polisi Provinsi Negros Oriental, efektif segera. Ia digantikan oleh wakil direktur operasinya, Kolonel Lito Patay.

Direktur PNP-NIR Brigadir Jenderal Arnold Thomas Ibay, yang memerintahkan pergantian kepemimpinan, mengatakan Tiguelo akan sementara ditugaskan ke Unit Administratif Pemegang Personel Regional Kepolisian Pulau Negros.

Sementara itu, Letnan Kolonel Muhammad Jamiri telah ditunjuk sebagai pejabat pelaksana tugas Kantor Polisi Kota Sibulan sebagai akibat dari pembunuhan kepalanya.

Pada Senin, pihak berwenang mengajukan tuduhan pembunuhan berganda terhadap tersangka, Sersan Staf Bonifacio Saycon Jr., anggota Kantor Polisi Kota Sibulan. Ia segera menjalani proses penyelidikan di Kantor Jaksa Provinsi Negros Oriental.

Saycon, yang sebelumnya menyerahkan diri, ditahan di Kantor Polisi Kota Tanjay.

Ibay mengatakan pemberhentian Tiguelo dimaksudkan untuk memastikan penyelidikan yang tidak memihak terhadap penembakan di Barangay Tubtubon, kota Sibulan, pada Jumat malam.

"Pemberhentian Tiguelo bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa proses dan penyelidikan yang sedang berlangsung dalam kasus ini akan berjalan tanpa campur tangan atau pengaruh yang dipersepsikan," kata Ibay. Ia juga berjanji melakukan penyelidikan menyeluruh yang bebas dari pengaruh yang tidak semestinya.

Patay diperintahkan untuk memastikan bahwa penegak hukum di provinsi tetap berkomitmen pada profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum.

Saycon diduga membunuh kepala polisi kota, Kapten Jose Edohril Cimafranca; dua rekan lainnya, Sersan Master Senior Tristan Vhuan dan Patroli Albert Temblor; dan seorang sipil, Sheila Mae Dinaonao dari Kota Zamboanga. Kecemburuan awalnya dilihat sebagai motif di balik serangan tersebut.

Penyelidikan awal menunjukkan bahwa pada 9 Januari, enam polisi dari Kantor Polisi Kota Sibulan, yang dipimpin oleh Cimafranca, berpartisipasi dalam sesi bernyanyi bersama di SAB Resto Bar di Barangay Tubtubon. Pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari perayaan ulang tahun Cimafranca pada hari itu.

Saycon dilaporkan menjadi cemburu ketika Dinaonao duduk di samping Cimafranca, mendorongnya untuk menembaknya tiga kali.

Penyelidikan menunjukkan bahwa Cimafranca dan bawahannya sudah membawa Saycon ke kantor polisi mereka dengan mobil ketika tersangka diduga menarik pistol dan melepaskan tembakan, membunuh Cimafranca, Chua, dan Temblor seketika.

Dua polisi lainnya, yang mengendarai sepeda motor, tidak terluka dan saat ini sedang diselidiki.

Sementara itu, Camp Crame telah mengeluarkan arahan yang menginstruksikan lebih dari 6.000 personel polisi di Wilayah Pulau Negros untuk menjauhi bar dan tempat-tempat dengan reputasi buruk.

Letnan Stephen Jaynard Polinar, juru bicara PNP-Negros Oriental, mengatakan kepada Rappler pada Senin bahwa itu adalah "peringatan keras" bagi penegak hukum untuk menghindari pergi ke tempat-tempat seperti itu.

"Semua orang tahu arahan saat ini yang telah kami sampaikan dari Markas Besar PNP hingga ke unit-unit PNP terendah di Negros. Saat kami berduka atas kehilangan tragis rekan-rekan kami, kami berharap kita semua akan mengikuti instruksi dasar untuk menghindari pengulangan insiden yang sama," kata Polinar. "Kami sedang mengalami moral yang rendah saat ini."

Ibay mengatakan Bagian 3.1 Doktrin Etika PNP menyatakan bahwa personel polisi diharapkan berperilaku sebagai teladan masyarakat, dan "perilaku mereka - baik saat bertugas maupun tidak - yang mengompromikan integritas, disiplin, dan profesionalisme tidak akan ditoleransi."

Kode Administratif PNP dan surat edaran tahun 1990-an, termasuk surat edaran memorandum Komisi Kepolisian Nasional yang lama, mencantumkan "berkeliaran di tempat perjudian, sarang narkotika, rumah prostitusi, hotel, motel, tempat mahjong, arena sabung ayam, klub malam, lounge koktail, bar, sudut bandar judi, dan tempat-tempat meragukan lainnya ketika tidak sedang menjalankan tugas kepolisian" sebagai pelanggaran yang dapat dihukum.

Surat edaran memorandum berikutnya di tahun 2000-an memperkuat aturan tersebut, secara eksplisit melarang polisi mengonsumsi minuman memabukkan di klub malam, tempat bir, pub disko, arena sabung ayam, dan tempat serupa, baik dalam seragam atau di luar tugas, kecuali untuk urusan resmi. – Rappler.com