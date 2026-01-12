BursaDEX+
Bitcoin Cash berada di titik penting dalam pola harga jangka panjang, menguji garis tren menurun yang telah membatasi reli sejak Desember 2017Bitcoin Cash berada di titik penting dalam pola harga jangka panjang, menguji garis tren menurun yang telah membatasi reli sejak Desember 2017

Bitcoin Cash Menargetkan Breakout 8 Tahun: Apakah $700 Berikutnya?

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/12 16:34
Bitcoin Cash Node
BCH$619.5+2.70%
Major
MAJOR$0.12922+2.44%

Bitcoin Cash berada di persimpangan penting dalam pola harga jangka panjang, menguji garis tren menurun yang telah membatasi reli sejak rekor tertinggi sepanjang masa pada Desember 2017. BCH telah membuat empat titik penolakan utama di sepanjang garis tren ini dalam delapan tahun terakhir, masing-masing mewakili kegagalan untuk mengatasi tren turun.

Resistensi ini terus menunjukkan minat jual yang kuat, sehingga membatasi pergerakan naik dan menjaga Bitcoin Cash dalam tren turun multi-tahun. Dari 2018 hingga awal 2023, Bitcoin Cash tetap berada dalam kisaran support horizontal $90–$120, menciptakan basis yang solid.

Banyaknya rebound dari level ini mengindikasikan permintaan masa lalu yang kuat, karena pembeli masuk untuk menghentikan penurunan yang lebih besar. Memasuki akhir 2022, grafik menunjukkan bahwa setiap posisi terendah naik secara perlahan dan stabil, yang berarti momentum turun semakin melemah.

Menurut pengamat pasar, harga yang terjepit di bawah resistensi jangka panjang dan posisi terendah yang lebih tinggi menunjukkan bahwa pembeli mengambil lebih banyak pasokan. Jika harga dengan jelas menembus di atas garis tren tersebut, hal itu dapat menandakan pembalikan besar secara keseluruhan dan membiarkan BCH kembali mencapai level resistensi yang lebih tinggi.

Sumber: X

Setup ini mirip dengan pola yang terlihat sebelum lonjakan besar di 2017, mengisyaratkan pergerakan harga yang lebih cepat jika breakout bertahan. Jika garis tren tidak ditembus, Bitcoin Cash bisa turun kembali menuju support kisaran menengah, membuat level ini penting untuk arah pasar berikutnya.

Aksi Harga Harian Bitcoin Cash Mendukung Pemulihan Bertahap

BCH telah berada di sekitar $645–$650 pada grafik harian, dari perdagangan dalam kisaran $460–$480 selama Oktober dan November. Harga membentuk posisi terendah yang lebih tinggi dan posisi tertinggi yang lebih tinggi, menunjukkan tren naik yang konsisten. Resistensi di dekat pasar sedang mengalami konsolidasi, pasokan diserap, dan tidak ada pihak yang mengendalikan. Pola seperti ini kemungkinan besar akan mengalami breakout atau pullback jangka pendek.

Sumber: Tradingview

Indikator momentum mencerminkan bahwa kondisi bullish tetap berlangsung dengan baik. RSI (14) berada di sekitar 62, yang berada di atas netral, menandakan momentum positif dengan hanya tanda-tanda perlambatan ringan. MACD tetap berada di atas garis sinyalnya, mengonfirmasi tren naik, dan bar histogram menunjukkan pertumbuhan moderat yang stabil. Momentum berbasis volume—yaitu Bull and Bear Power—menunjukkan pembeli tetap mengendalikan, meskipun ada penurunan kecil.

