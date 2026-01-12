HIZERO Mendefinisikan Ulang Pembersihan Permukaan di CES 2026 dengan Teknologi Tanpa Hisapan yang Terobosan dan Inovasi Multi-Permukaan

Bagikan

Di CES 2026, HIZERO memperkenalkan portofolio inovasi pembersihan yang komprehensif yang menandakan pergeseran signifikan dalam evolusi perawatan permukaan. Melepaskan diri dari sistem berbasis hisapan yang sudah ketinggalan zaman, merek ini meluncurkan empat produk terobosan—HIZERO H100R Handheld Multi-Surface Cleaner, F200 Hard Floor Cleaner, R700 Floor Washing Robot, dan M101 Wet Dry Cleaning Mop—masing-masing didukung oleh Teknologi Tanpa Hisapan yang dipatenkan dan platform UltimateClean™.

Bersama-sama, perangkat-perangkat ini mewakili ekosistem pembersihan multi-skenario yang terintegrasi penuh yang mencakup solusi manual, nirkabel, dan robotik. Dengan menghilangkan filter, mengurangi konsumsi energi, dan meningkatkan kebersihan, HIZERO tidak sekadar meningkatkan perangkat pembersihan—tetapi mendefinisikan ulang mekanika inti tentang bagaimana kebersihan dicapai di ruang residensial dan komersial. Peluncuran ini memposisikan HIZERO sebagai kekuatan teknologi dalam industri pembersihan, dengan inovasi yang mengatasi masalah lama sambil mengantisipasi permintaan masa depan yang lebih cerdas dan lebih bersih.

Berlokasi di Venetian Campus, Venetian Expo, Level 2, Halls A–D, Booth 52571 (bagian Smart Home), booth HIZERO dengan cepat menjadi pusat lalu lintas tinggi di CES 2026. Ruang tersebut menarik arus pengunjung yang berkelanjutan—dari media global dan pakar industri hingga penggemar teknologi dan mitra potensial—semua ingin menjelajahi teknologi pembersihan generasi berikutnya HIZERO. Demonstrasi langsung H100R, F200, R700, dan M101 memungkinkan pengunjung terlibat langsung dengan produk dalam skenario pembersihan waktu nyata. Pengunjung sangat terkesan dengan operasi yang senyap, desain intuitif, dan perbedaan yang jelas dalam kinerja higienis yang dicapai tanpa hisapan atau filter tradisional. Booth tersebut menyelenggarakan berbagai wawancara di tempat, menghasilkan keterlibatan media sosial yang kuat, dan menerima pujian antusias karena menawarkan gambaran yang menarik tentang masa depan pembersihan pintar dan berkelanjutan.

Merancang Terobosan Clean-Tech: Melampaui Sistem Berbasis Vakum

Selama lebih dari satu abad, pembersihan lantai dan permukaan telah didominasi oleh sistem berbasis vakum—teknologi yang mengandalkan aliran udara, motor hisap, dan filter sekali pakai untuk menghilangkan kotoran. Meskipun diadopsi secara luas, sistem ini secara inheren terbatas oleh ketidakefisienan energi, polusi suara, kompleksitas mekanis, dan kontaminasi sekunder melalui residu filter dan partikulat udara.

HIZERO menantang warisan ini dengan model rekayasa yang berbeda secara fundamental: arsitektur tanpa hisapan yang didukung oleh teknologi UltimateClean™ miliknya dan roller polimer multifungsi yang sangat menyerap. Pendekatan biomimetik ini menghilangkan kebutuhan akan hisapan sepenuhnya, menggantinya dengan ilmu material presisi yang mengangkat, menangkap, dan memisahkan kotoran dan limbah cair dalam satu gerakan berkelanjutan—dengan tenang, efisien, dan tanpa rekontaminasi.

Memperkenalkan HIZERO H100R: Menemukan Kembali Kain

Yang menjadi sorotan di pameran CES adalah HIZERO H100R, perangkat genggam kompak yang dirancang untuk menggantikan kain pembersih konvensional. Dirancang untuk penggunaan residensial dan komersial, H100R menangani permukaan seperti meja dapur, meja, cermin, lemari es, dan etalase—area yang sebelumnya kurang terlayani oleh vakum basah-kering tradisional atau pel.

Tidak seperti kain standar, yang memerlukan pencucian manual dan gagal menawarkan pemisahan limbah, H100R mengintegrasikan pembersihan otomatis real-time, pemisahan padat-cair, dan roller tahan lama yang menyerap yang membersihkan permukaan tanpa meninggalkan residu atau kelembaban. Pengguna mendapatkan manfaat dari kinerja higienis tanpa menyentuh elemen pembersihan yang kotor, sementara perawatan minimal berkat fitur bilas-dan-bersih roller.

Ini menandai terobosan material dan teknologi, menggabungkan mekanisme pembersihan bebas hisapan yang dipatenkan HIZERO dengan desain multi-permukaan. Setiap menit, roller membersihkan diri hingga 100 kali, memastikan titik kontak yang konsisten bersih dengan permukaan—pembeda kritis baik dalam rumah tangga maupun pengaturan komersial yang sensitif terhadap kebersihan.

Membangun Ekosistem Pembersihan Tanpa Hisapan

Lini produk HIZERO memperluas inovasi inti tanpa hisapannya di seluruh ekosistem lengkap, menangani beragam kebutuhan pembersihan dengan solusi yang disesuaikan:

HIZERO F200 Hard Floor Cleaner: Pembersih lantai yang tenang dan tanpa filter, ideal untuk rumah kecil; secara otomatis memisahkan kotoran kering, rambut, dan air kotor, menawarkan pengguna perawatan yang mudah dan lingkungan dalam ruangan yang lebih bersih.

HIZERO R700 Floor Washing Robot: Robot pembersih otomatis yang cerdas dengan navigasi LiDAR dan sanitasi UV; memungkinkan pengguna mengotomatisasi pembersihan lantai mendalam tanpa kebisingan, debu, atau intervensi manual.

HIZERO M101 Wet Dry Cleaning Mop: Pel nirkabel tanpa listrik yang menyapu, mengepel, dan mencuci dalam satu gerakan; memberdayakan pengguna untuk membersihkan area luas kapan saja, tanpa pengisian daya atau peralatan tambahan.

HIZERO H100R Handheld Multi-Surface Cleaner: Perangkat kompak yang menggantikan kain tradisional dengan pembersihan otomatis real-time dan pemisahan padat-cair; pengguna mendapatkan cara yang lebih cepat dan lebih higienis untuk membersihkan meja, meja, dan permukaan keras lainnya.

Bersama-sama, produk-produk ini membentuk ekosistem terpadu yang berpusat pada pengguna yang mengubah pembersihan menjadi pengalaman yang lebih tenang, lebih sederhana, dan lebih higienis—di rumah atau di lingkungan komersial.

Mendefinisikan Standar Masa Depan Kebersihan

Dengan produk yang dijual di lebih dari 30 negara, HIZERO telah berkembang menjadi inovator yang diakui secara global dengan tetap setia pada misi intinya: untuk memberikan Kebersihan yang Tak Tertandingi. Perpaduan unik antara teknologi adhesi biomimetik dan bahan roller polimer memberikan pergeseran fundamental dari pembersihan berbasis aliran udara konvensional.

Dari perangkat genggam hingga robot otonom, dari permukaan rumah tangga hingga lingkungan komersial, HIZERO membangun masa depan di mana kebersihan tidak lagi reaktif—tetapi presisi, mudah, dan dirancang untuk kehidupan modern.

CES sebagai Peluncuran untuk Apa yang Selanjutnya

Kehadiran HIZERO di CES 2026 menandai lebih dari sekadar pameran produk—ini mewakili langkah berani menuju pembentukan kembali lanskap pembersihan global. Dengan mengungkap spektrum penuh inovasi tanpa hisapan, HIZERO telah menunjukkan tidak hanya kedalaman teknologinya, tetapi juga komitmen jangka panjangnya untuk mendorong solusi yang lebih cerdas dan lebih berkelanjutan untuk kehidupan sehari-hari.

Saat merek terus berkembang secara global dan mengembangkan ekosistem produknya, HIZERO siap memimpin generasi berikutnya dari kebersihan—yang didefinisikan bukan oleh mesin yang lebih keras atau watt yang lebih tinggi, tetapi oleh desain cerdas, pemberdayaan pengguna, dan kebersihan tanpa kompromi.

Website:

https://www.hizero.com

https://www.hizero.cn

https://hizerousa.com/