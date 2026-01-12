ICP Menargetkan Terobosan 2026 saat Cloud Terdesentralisasi Mendapat Momentum dalam AI dan Blockchain

Internet Computer Protocol (ICP) adalah alternatif cloud terdesentralisasi untuk penyedia tradisional dan menawarkan fasilitas komputasi dan penyimpanan sepenuhnya on-chain.

Ini mendukung aplikasi AI yang native-blockchain dan sensitif terhadap privasi tanpa bergantung pada penyedia terpusat.

Bisnis infrastruktur cloud meningkat signifikan karena pengeluaran global di Q3 2025 mencapai $102 miliar, melonjak 25% year-over-year. Di tengah perkembangan ini, Internet Computer Protocol (ICP) telah memposisikan dirinya sebagai alternatif untuk penyedia cloud hyperscale tradisional. DFINITY Foundation, di balik ICP, merayakan perkembangan ini dalam dorongan yang lebih besar untuk cloud terdesentralisasi.

ICP Membuat Terobosan Besar Dalam Infrastruktur Cloud Global

Selama Q3 2025, terjadi lonjakan besar dalam infrastruktur cloud global karena meningkatnya permintaan perusahaan untuk komputasi dan penyimpanan yang dapat diskalakan. Lonjakan ini muncul bersamaan dengan sentimen pasar yang kuat seputar artificial intelligence (AI), aplikasi yang intensif data, dan inisiatif transformasi digital lainnya.

Namun, dengan meningkatnya permintaan untuk infrastruktur cloud, kekhawatiran juga tetap ada tentang perlindungan data, sentralisasi, dan privasi. Ini benar untuk beban kerja yang terkait dengan blockchain dan AI.

Akibatnya, Internet Computer Protocol (ICP) memposisikan dirinya sebagai alternatif untuk penyedia cloud tradisional. Ini mempromosikan model cloud on-chain terdesentralisasi yang dapat menjalankan berbagai aplikasi. Selain itu, ICP juga memungkinkan beban kerja AI berjalan langsung pada infrastruktur blockchain-nya tanpa bergantung pada pusat data terpusat.

Para pendukung berpendapat bahwa pendekatan ini dapat sangat relevan untuk kasus penggunaan yang sensitif terhadap privasi dan aplikasi native-blockchain. Mereka juga menambahkan bahwa ketergantungan pada penyedia cloud terpusat dapat menimbulkan masalah regulasi, keamanan, atau kepercayaan.

Dengan menjaga komputasi dan data sepenuhnya on-chain, ICP bertujuan untuk menawarkan lingkungan cloud yang berdaulat selaras dengan prinsip Web3. Seperti dilaporkan oleh CNF sebelumnya, agenda utama ICP, tahun ini di 2026, adalah fokus pada alat no-code Web3 dan mesin cloud pasar massal. Berbicara tentang ini, pendiri ICP Dominic Williams menulis:

Perkembangan Kunci Yang Dipersiapkan untuk 2026

Internet Computer Protocol memiliki beberapa perkembangan kunci yang dipersiapkan untuk 2026. DFINITY Foundation telah mengumumkan rencana untuk mengurangi inflasi pada jaringan Internet Computer sebesar 70% pada 2026, dengan rincian lebih lanjut akan datang dalam whitepaper Mission70 mereka yang akan datang.

Inflasi ICP terjadi karena pencetakan token yang diterbitkan sebagai hadiah untuk penyedia node dan peserta tata kelola. Akibatnya, inflasi tahunan saat ini sekitar 14%, berdasarkan data jaringan terkini.

Dominic Williams, pendiri DFINITY, mengatakan bahwa whitepaper Mission70 siap untuk dirilis pada 14 Januari 2026. Dia menambahkan bahwa dokumen tersebut akan merinci mekanisme dan perubahan kebijakan yang direncanakan foundation untuk diterapkan guna memenuhi target pengurangan inflasi.

Perubahan ini adalah bagian dari pergeseran ICP dalam ekonomi jangka panjang dengan menurunkan pertumbuhan pasokan dan mempertahankan insentif untuk keamanan jaringan dan partisipasi tata kelola.