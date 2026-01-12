Korea Selatan Bergerak Membuka Kembali Investasi Kripto Korporat Setelah Pembekuan Panjang

Perusahaan akan dibatasi untuk berinvestasi hingga 5% dari modal ekuitas mereka.

Hanya token dengan kapitalisasi pasar teratas di bursa teregulasi besar yang memenuhi syarat.

Inklusi stablecoin masih dalam diskusi regulasi.

Korea Selatan bersiap untuk membuka kembali pasar aset digitalnya untuk uang korporat, menandai pergeseran besar setelah hampir satu dekade pembatasan ketat.

Regulator keuangan sedang memperbarui pedoman lama yang telah melarang perusahaan memegang aset kripto sejak 2017, periode yang didefinisikan oleh kekhawatiran atas pencucian uang dan ketidakstabilan pasar.

Perubahan yang diusulkan akan mengizinkan perusahaan terdaftar dan investor profesional untuk mengalokasikan sebagian terbatas dari neraca mereka ke mata uang kripto.

Langkah ini menandakan kalibrasi ulang kebijakan saat Seoul berusaha memperkuat ekosistem keuangan digitalnya sambil menjaga risiko tetap terkendali melalui pagar pembatas yang ketat.

Akses korporat kembali

Menurut laporan dari Komisi Layanan Keuangan, entitas hukum akan diizinkan untuk berinvestasi hingga 5% dari modal ekuitas mereka dalam aset kripto.

Informasi tersebut dilaporkan oleh Seoul Economic Daily.

Regulator diperkirakan akan merilis versi final dari pedoman tersebut pada Januari atau Februari.

Setelah diterapkan, perusahaan akan dapat terlibat dalam transaksi mata uang virtual untuk tujuan investasi dan keuangan, mengakhiri larangan selama sembilan tahun.

FSC pertama kali menguraikan pelonggaran bertahap aturan kripto korporat pada Februari 2025 dan membagikan draf terbaru dengan kelompok kerja kripto mereka pada 6 Januari.

Pendekatan ini mencerminkan pembukaan bertahap daripada liberalisasi menyeluruh.

Batasan ketat pada aset

Kerangka kerja yang direncanakan menempatkan batasan jelas tentang di mana dan bagaimana perusahaan dapat berinvestasi.

Pembelian korporat akan dibatasi pada 20 aset kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar, mempersempit eksposur pada token yang paling likuid dan diperdagangkan secara luas.

Transaksi juga akan dibatasi pada lima bursa teregulasi terbesar Korea Selatan, memperkuat standar pengawasan dan kepatuhan.

Inklusi stablecoin yang dipatok terhadap dolar masih belum terselesaikan.

Laporan tersebut mengatakan regulator masih memperdebatkan apakah aset seperti USDT milik Tether harus diizinkan di bawah aturan baru.

Kondisi ini dirancang untuk mengatasi risiko kejahatan keuangan yang sama yang mendorong larangan awal, sambil mengakui bahwa pasar domestik telah matang sejak 2017.

Ekspektasi dampak pasar

Pembukaan kembali akses korporat dapat membuka aliran modal yang signifikan ke pasar kripto.

Seoul Economic Daily mencatat bahwa skala investasi potensial mencapai puluhan triliun won.

Sebagai ilustrasi, laporan tersebut menunjuk pada raksasa internet Naver, yang memegang sekitar 27 triliun won dalam modal ekuitas.

Di bawah batas yang diusulkan, perusahaan secara teoritis dapat menyebarkan dana setara dengan sekitar 10.000 Bitcoin.

Selain arus masuk pasar langsung, perubahan ini dapat mengubah strategi korporat.

Perusahaan besar Korea Selatan sebelumnya telah berinvestasi dalam aset digital di luar negeri untuk menghindari pembatasan domestik.

Pelonggaran aturan lokal dapat mengalihkan aktivitas tersebut kembali ke dalam negeri, mendukung startup blockchain, perbendaharaan aset digital, dan infrastruktur terkait.

Strategi mata uang digital yang lebih luas

Pergeseran kripto korporat berada di samping dorongan yang lebih luas ke dalam mata uang digital.

Pemerintah telah menguraikan rencana untuk melaksanakan 25% transaksi perbendaharaan nasional melalui mata uang digital bank sentral pada 2030 sebagai bagian dari Strategi Pertumbuhan Ekonomi 2026.

Pemerintah juga berencana untuk memperkenalkan rezim perizinan untuk penerbit stablecoin.

Di bawah proposal tersebut, penerbit perlu mempertahankan cadangan pendukung 100% dan menyediakan hak penebusan yang dijamin secara hukum untuk pengguna.

Secara bersama-sama, langkah-langkah ini menunjukkan Korea Selatan berusaha untuk mengintegrasikan aset kripto, stablecoin, dan CBDC ke dalam kerangka regulasi tunggal daripada memperlakukannya sebagai eksperimen yang terisolasi.

Postingan Korea Selatan bergerak untuk membuka kembali investasi kripto korporat setelah pembekuan panjang pertama kali muncul di CoinJournal.