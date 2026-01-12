BursaDEX+
Terra Industries, sebuah startup teknologi pertahanan yang fokus pada Afrika, telah berhasil mengumpulkan dana seed sebesar $11,75 juta untuk…

Startup pertahanan Afrika Terra Industries menggalang dana $11,75 juta untuk membangun teknologi keamanan lokal

Penulis: TechnextSumber: Technext
2026/01/12 17:36
Startup
Terraport
SEED
Terra Industries, sebuah startup teknologi pertahanan yang berfokus pada Afrika, telah berhasil mengumpulkan dana seed sebesar $11,75 juta untuk mengembangkan sistem keamanan independen di seluruh benua. Putaran pendanaan ini merupakan salah satu penggalangan dana seed terbesar yang dicapai oleh startup Afrika, menandai keluarnya Terra secara resmi dari mode stealth.

Perusahaan ini didirikan bersama oleh insinyur Nigeria Nathan Nwachuku dan Maxwell Maduka, dan berkantor pusat di Abuja. Terra mengembangkan drone, sistem pengawasan, dan perangkat lunak yang dirancang untuk melindungi infrastruktur kritis, termasuk pembangkit listrik, tambang, dan aset berisiko tinggi lainnya.

Putaran pendanaan dipimpin oleh perusahaan ventura AS 8VC, yang didirikan oleh Joe Lonsdale, salah satu pendiri Palantir. Alex Moore, direktur dewan di Palantir, telah bergabung dengan dewan Terra, membawa pengalaman berharga dari sektor pertahanan ke perusahaan muda ini.

Bagaimana Terra membangun keamanan dari awal

Kebangkitan Terra sangat signifikan karena keamanan tetap menjadi salah satu ancaman terbesar bagi pertumbuhan ekonomi di seluruh Afrika. Terorisme, vandalisme, dan serangan terhadap infrastruktur sering menghambat investasi, mengganggu pasokan listrik, dan meningkatkan biaya operasional bagi pemerintah dan bisnis.

Alih-alih bergantung pada sistem intelijen asing, perusahaan ini menciptakan alat yang dirancang dan dibangun secara lokal. Startup ini mengklaim melindungi infrastruktur senilai sekitar $11 miliar di seluruh Afrika, melayani lembaga pemerintah dan perusahaan swasta.

Drone

Bagian kunci dari proyek ini adalah perangkat keras. Startup ini telah membangun fasilitas manufaktur drone seluas 15.000 kaki persegi di Abuja, yang disebutnya sebagai yang terbesar dari jenisnya di Afrika. Dari pabrik ini, perusahaan membuat drone jarak jauh dan jarak dekat, sistem pengawasan darat, dan menara pemantauan.

Terra memanfaatkan platform perangkat lunak yang dikenal sebagai ArtemisOS untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara real-time. Ketika ancaman terdeteksi, sistem segera mengirimkan peringatan ke tim respons, memungkinkan mereka untuk bertindak cepat. Tujuannya adalah untuk memantau infrastruktur kritis dari udara, darat, dan akhirnya air.

Perusahaan telah berhasil mengamankan kontrak federal pertamanya, meskipun rinciannya belum diungkapkan. Selain itu, perusahaan menghasilkan pendapatan dari klien swasta dengan mengenakan biaya untuk peralatan dan layanan data berkelanjutan. Hingga saat ini, Terra telah menghasilkan lebih dari $2,5 juta dalam pendapatan komersial.

Dengan pendanaan baru, Terra akan memperluas operasi manufakturnya di Afrika. Perusahaan juga berencana untuk mengembangkan tim perangkat lunak dan AI-nya. Perusahaan akan membuka kantor perangkat lunak baru di San Francisco dan London, tetapi semua manufaktur akan tetap di benua tersebut.

Saat pemerintah Afrika berusaha untuk melindungi pembangkit listrik, tambang, pipa, dan sistem transportasi, pertumbuhan Terra menunjukkan pergeseran menuju teknologi pertahanan yang dikembangkan secara lokal, dirancang, diproduksi, dan dioperasikan di dalam Afrika itu sendiri.

