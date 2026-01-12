DENR mengeluarkan perintah hentikan dan berhenti terhadap operator tempat pembuangan akhir Cebu

CEBU, Filipina – Departemen Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam di Visayas Tengah (DENR 7) telah mengeluarkan perintah penghentian dan larangan (CDO) terhadap Prime Integrated Waste Solutions, Incorporated (PIWSI), operator tempat pembuangan akhir Kota Cebu yang mengalami tanah longsor menewaskan setidaknya delapan orang.

Pada Kamis, 8 Januari, tempat pembuangan akhir di Barangay Binaliw, Kota Cebu, runtuh, menyebabkan tanah longsor yang menghancurkan fasilitas pemulihan material (MRF) di area tersebut. Hingga Senin, 12 Januari, 18 orang telah dirawat di rumah sakit sementara 28 orang masih hilang, menurut pejabat.

"CDO dikeluarkan berdasarkan Surat Edaran Biro Manajemen Lingkungan (EMB) 2007-002, yang memberi wewenang kepada Direktur Regional EMB untuk memerintahkan penghentian operasi ketika kerusakan lingkungan yang parah atau tidak dapat diperbaiki sudah dekat," kata DENR 7 dalam siaran pers yang dikirim ke Rappler pada Senin sore, 12 Januari.

Menurut DENR 7, CDO memerintahkan fasilitas tersebut untuk menghentikan operasi tempat pembuangan akhir tetapi mengecualikan kelanjutan operasi penyelamatan, evakuasi, dan pembersihan dalam koordinasi dengan instansi pemerintah.

"PIWSI juga telah dipanggil ke Konferensi Teknis untuk menetapkan fakta dan melaksanakan komitmen kepatuhan dalam periode tidak lebih dari 90 hari," tambah DENR 7 dalam siaran pers mereka.

Tanda-tanda kehidupan

Wali Kota Cebu Nestor Archival, mengutip laporan dari tim penyelamat, mengatakan pada Senin pagi, 12 Januari, bahwa operasi penyelamatan di lokasi tempat pembuangan akhir Binaliw masih berlanjut karena tanda-tanda kehidupan terdeteksi di area tersebut beberapa hari setelah tanah longsor di sana.

"Kami masih dalam mode penyelamatan," kata Archival kepada wartawan selama konferensi pers.

Menurut wali kota, relawan dari Apex Mining Company, Incorporated melaporkan bahwa masih ada tanda-tanda kehidupan di sekitar tempat pembuangan akhir, khususnya di lokasi tanah longsor, berdasarkan pembacaan dari detektor mereka.

Operasi penyelamatan seharusnya berakhir pada Minggu, 11 Januari, tetapi diperpanjang setelah detektor mencatat tanda-tanda kehidupan.

Archival mencatat kesulitan dalam mempercepat pencarian dan penyelamatan 28 orang yang hilang, mengutip tantangan yang ditimbulkan oleh desain struktural MRF, keberadaan bahan berbahaya, dan akses terbatas ke peralatan.

Belum ada penyelidikan kota

Sementara kelompok lingkungan yang peduli telah menyerukan penyelidikan terhadap penyebab tanah longsor, Archival mengatakan bahwa penyelidikan yang dipimpin kota belum dimulai menunggu upaya pencarian dan penyelamatan di tempat pembuangan akhir.

Biro Pertambangan dan Geosains DENR 7 melakukan investigasi lokasi setelah kejadian, berdasarkan laporan situasi 9 Januari.

Berdasarkan temuan mereka, kemungkinan alasan yang dipertimbangkan untuk runtuhnya termasuk oversaturasi tempat pembuangan akhir akibat curah hujan berkala, kemungkinan kelalaian dalam pertimbangan geoteknik atau teknik untuk tumpukan tempat pembuangan akhir, dan lokasi tempat pembuangan akhir.

"Menurut konsultan [PIWSI], perkiraan ketinggian total tumpukan tempat pembuangan akhir saat ini adalah sekitar 35 meter dari permukaan tanah, dengan pekerjaan benching dilakukan setiap ketinggian 6 meter," demikian bunyi laporan tersebut.

Pada 8 Januari, PIWSI merilis pernyataan mereka tentang insiden tersebut, mengonfirmasi tanah longsor dan koordinasi mereka dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memberikan bantuan kepada mereka yang terkena dampak dan korban.

"Operasi di fasilitas tersebut telah ditangguhkan dan kami memohon kepada masyarakat untuk tidak mendekati area yang terkena dampak," demikian bunyi pernyataan mereka.

PIWSI adalah anak perusahaan dari Prime Infrastructure Capital Incorporated, yang dipimpin oleh pengusaha Enrique Razon Jr.

Rappler telah menghubungi PIWSI untuk meminta komentar tentang masalah ini tetapi belum menerima balasan. Berita ini akan diperbarui dengan pernyataan mereka setelah perusahaan merespons. – Rappler.com