Mengapa Masa Depan Inspeksi Milik Tim yang Mendesain Ulang Alur Kerja

Tanya Jawab dengan Utkarsh Siwach, CTO Emory Pro

Utkarsh Siwach adalah CTO Emory Pro, platform inspeksi digital yang membantu organisasi beralih dari inspeksi berbasis kertas menuju alur kerja operasional yang terstruktur, transparan, dan dapat diskalakan. Emory Pro digunakan di berbagai industri logistik, real estat, konstruksi, pertanian, dan industri berat operasional lainnya di mana kualitas inspeksi, kecepatan, dan akuntabilitas secara langsung berdampak pada hasil.

T: Untuk memulai, bisakah Anda memperkenalkan diri, latar belakang Anda, dan apa yang dilakukan Emory Pro?

Saya Utkarsh Siwach, CTO Emory Pro. Latar belakang saya selalu berakar pada Ilmu Komputer, dimulai dari sekolah menengah dan meluas ke teknik tingkat sistem dan tingkat aplikasi. Dari memahami bagaimana 1 dan 0 mengalir melalui gerbang logika dan arsitektur CPU, hingga bekerja dengan protokol jaringan, sistem backend, dan dasbor BI, pelatihan dan pengalaman saya selama dua dekade terakhir berfokus pada membangun sistem TI yang kuat dan dapat diskalakan yang dapat diandalkan orang dalam operasi dunia nyata.

Paparan tersebut membentuk cara saya berpikir tentang perangkat lunak: sistem harus andal di bawah kendala dunia nyata, bukan kondisi ideal.

Emory Pro dimulai sebagai solusi untuk masalah yang sangat praktis: mendokumentasikan kerusakan di gudang logistik klien. Lingkungannya menantang: konektivitas internet yang buruk, kondisi cuaca yang keras termasuk hujan dan salju, serta tim gudang dengan paparan teknis yang terbatas. Alat inspeksi tradisional tidak dapat bekerja dengan andal dalam kondisi tersebut.

Seiring waktu, Emory Pro berkembang untuk memenuhi dan melampaui tantangan tersebut. Saat ini, telah berkembang menjadi platform inspeksi digital yang digunakan di berbagai industri, menggabungkan elemen aplikasi inspeksi dengan kemampuan manajemen gudang dan operasi seperti inventaris, tugas, pelanggan, dan perencanaan. Platform web Emory Pro mendukung tim kantor dengan visibilitas dan kontrol terpusat, sementara aplikasi seluler memberdayakan tim lapangan untuk melakukan inspeksi dengan andal di lapangan.

T: Alat digital ada di mana-mana, namun banyak proses inspeksi masih terasa tidak efisien. Apa yang umumnya disalahpahami?

Kesalahpahaman terbesar adalah bahwa mendigitalkan inspeksi hanya berarti mengganti formulir kertas dengan aplikasi. Itu saja tidak memberikan nilai nyata.

Efisiensi nyata berasal dari mendesain ulang alur kerja inspeksi dari awal hingga akhir—bagaimana data ditangkap, disusun, ditinjau, dibagikan, dan akhirnya ditindaklanjuti. Jika Anda mendigitalkan proses yang rusak tanpa memikirkannya kembali, Anda hanya akan berakhir dengan kekacauan digital.

Di Emory Pro, kami fokus pada seluruh alur kerja inspeksi dalam organisasi. Platform dikonfigurasi untuk mencerminkan entitas operasional nyata yang penting untuk inspeksi, dan otomatisasi diterapkan untuk mengurangi waktu pemrosesan, ambiguitas, kesalahan manusia, dan komunikasi bolak-balik yang tidak perlu.

T: Bagaimana AI cocok untuk inspeksi, dan di mana sebenarnya menciptakan nilai?

AI menciptakan nilai ketika terintegrasi ke dalam alur kerja, bukan ketika diperlakukan sebagai fitur baru.

Dalam inspeksi, AI membantu menampilkan pola, menandai anomali, dan meningkatkan konsistensi di seluruh tim. Manfaat nyata datang ketika AI mendukung kontrol kualitas dan pengambilan keputusan, daripada mengotomatiskan tugas demi otomatisasi. Kami memandang AI sebagai asisten—yang meningkatkan kecepatan dan akurasi inspeksi sambil menjaga manusia tetap dalam kendali penuh atas penilaian dan akuntabilitas.

Misalnya, dalam kasus penggunaan otomotif, Emory Pro dapat mendeteksi dan mengategorikan kerusakan kendaraan, yang kemudian ditinjau oleh inspektur manusia. Dalam kasus penggunaan lain, Emory Pro secara otomatis mengisi bidang data yang relevan ketika nomor referensi dipindai menggunakan pengenalan gambar-ke-teks, tergantung pada apakah catatan sudah ada atau perlu dibuat. Kemampuan ini mengurangi upaya manual sambil mempertahankan kepercayaan pada hasil inspeksi.

T: Apa yang menghalangi organisasi untuk mendapatkan ROI nyata dari inspeksi digital saat ini?

Kami secara konsisten melihat tiga penghambat utama:

Pertama, resistensi terhadap perubahan. Banyak organisasi mengandalkan proses yang sudah berlangsung lama dan rumit dan ragu untuk memperkenalkan perubahan, bahkan ketika ketidakefisienan sudah jelas.

Kedua, utang proses. Alur kerja inspeksi berkembang secara organik dari waktu ke waktu, tetapi jarang distandarkan. Alih-alih mendesain ulang alur kerja, tim sering kali hanya terus menambahkan lebih banyak bidang atau langkah.

Ketiga, utang data. Foto, catatan, dan laporan ada, tetapi terfragmentasi—kadang di kertas, kadang di seluruh sistem—membuatnya sulit untuk direferensikan atau digunakan nanti.

Tim yang berhasil memperlakukan inspeksi sebagai sistem operasional inti, bukan sekadar pelengkap. Mereka mendefinisikan hasil yang jelas, menstandarkan alur kerja, dan memastikan alat inspeksi cocok secara alami ke dalam operasi sehari-hari.

T: Mengapa kualitas inspeksi menjadi pembeda kompetitif?

Karena inspeksi tidak lagi hanya artefak kepatuhan—mereka adalah bukti kualitas, kepercayaan, dan akuntabilitas.

Baik itu penyerahan kendaraan, inspeksi properti, atau audit lapangan, pelanggan semakin mengharapkan kejelasan dan transparansi. Tim yang memberikan laporan inspeksi yang cepat, visual, dan terstruktur dengan baik membangun kepercayaan, mengurangi perselisihan, dan melindungi pendapatan.

Di banyak industri, kualitas inspeksi secara langsung berdampak pada kepuasan pelanggan, kepercayaan operasional, dan kredibilitas merek.

T: Bagaimana Emory Pro mengubah cara tim bekerja di lapangan?

Kami menggeser inspeksi dari tugas terisolasi menjadi alur kerja yang terhubung.

Di banyak organisasi, inspektur lapangan menerima tugas melalui saluran informal seperti teks atau instruksi verbal, sering kali tidak memiliki konteks atau informasi referensi yang tepat. Emory Pro menggantikan ini dengan notifikasi tugas yang terdefinisi dengan jelas yang mencakup tingkat detail dan struktur yang tepat.

Tim inspeksi dapat mengakses data inventaris lengkap secara offline, melakukan beberapa pengeditan pada data inspeksi dan foto, dan memiliki perubahan tersebut disinkronkan secara otomatis dan bebas konflik setelah perangkat kembali online. Sebagian besar aplikasi inspeksi memerlukan pengiriman formulir baru setiap kali perubahan diperlukan untuk objek yang sama. Emory Pro memungkinkan tim untuk terus memperbarui dan mereferensikan entitas inspeksi yang sama dari waktu ke waktu.

Dengan Emory Pro, tim dapat mengelola proses penyerahan, membandingkan riwayat inspeksi, dan mengakses semua titik data yang relevan di satu tempat berdasarkan peran dan izin mereka. Informasi tersebut langsung disinkronkan dengan tim kantor, meningkatkan visibilitas, koordinasi, dan pengambilan keputusan di seluruh organisasi.

T: Ke depan, bagaimana Anda melihat alur kerja inspeksi berkembang dalam beberapa tahun ke depan?

Inspeksi akan semakin berfungsi sebagai sinyal operasional langsung daripada catatan statis.

Tim akan mengharapkan inspeksi mengalir di seluruh sistem, memicu tindakan secara otomatis, dan memberikan konteks historis tanpa upaya manual. Keandalan dan kepercayaan akan lebih penting daripada jumlah fitur.

Platform yang memahami alur kerja operasional nyata dan mendukungnya dari awal hingga akhir akan menentukan fase berikutnya dari teknologi inspeksi.

Pemikiran Penutup

Masa depan inspeksi milik tim yang memikirkan kembali proses inspeksi secara keseluruhan daripada hanya mendigitalkan cara inspeksi ditangkap. Karena inspeksi semakin berfungsi sebagai bukti kualitas dan kepercayaan, kejelasan dalam alur kerja dan keselarasan yang kuat antara alat lapangan dan operasi sehari-hari akan menentukan organisasi mana yang menonjol.

