Solana (SOL) Membidik Level $145, tetapi Analis Fokus pada Pertumbuhan Jaringan

Solana SOL $139,5 Volatilitas 24j: 2,3% Kap. pasar: $78,75 M Vol. 24j: $5,94 M bergerak di atas $140 pada 12 Jan. sementara Bitcoin BTC $90.488 Volatilitas 24j: 0,1% Kap. pasar: $1,81 T Vol. 24j: $34,43 M dan Ether ETH $3.111 Volatilitas 24j: 0,3% Kap. pasar: $375,51 M Vol. 24j: $17,41 M sebagian besar tetap datar. Altcoin ini membidik zona resistensi kunci di $145, level yang telah membatasi harga beberapa kali selama beberapa bulan terakhir.

Pada saat penulisan, SOL diperdagangkan sekitar $140,2, naik 3% dalam sehari terakhir. Token ini mencatat lonjakan 220% dalam volume perdagangan 24 jam, menurut data dari CoinMarketCap.

Aktivitas Jaringan Menunjukkan Perlambatan

Meskipun harga rebound, data jaringan menunjukkan basis yang lebih lemah. Data dari Santiment menunjukkan pembuatan dompet baru mingguan mencapai puncak mendekati 30,2 juta pada November 2024 tetapi sejak itu turun tajam menjadi sekitar 7,3 juta.

Data DeFi juga menunjukkan kelemahan. Menurut DeFiLlama, total nilai terkunci Solana mencapai $9,06 miliar, turun sekitar 30% dari puncaknya $12,9 miliar sebelum crash pasar Oktober.

Ini menunjukkan penurunan besar dalam pertumbuhan pengguna dibandingkan dengan fase ekspansi sebelumnya.

Reli SOL di masa lalu didukung oleh pertumbuhan jaringan yang kuat dan aliran modal. Menurut analis, ketidaksesuaian yang sedang berlangsung dapat mengakibatkan penolakan pada level resistensi $145 jika aktivitas tidak pulih.

Kekuatan Harga Kembali, tetapi Perjuangan Mungkin Terjadi

Analis Altcoin Sherpa mengatakan rata-rata pergerakan eksponensial 4 jam SOL terlihat paling sehat sejak September 2025. Grafik menunjukkan harga bertahan di atas EMA periode 25, 50, dan 100. EMA 200 yang lebih panjang di dekat area $133 bertindak sebagai support yang naik.

Struktur ini menunjukkan bahwa trader membeli saat penurunan. Namun, penjual telah mempertahankan level $145 berulang kali sejak akhir 2025. Kegagalan untuk menutup di atas zona ini dapat menyebabkan pullback menuju kisaran $130–$135.

Penutupan volume tinggi di atas $145 akan mengonfirmasi kasus bullish dengan target potensial berikutnya menuju $165–$180.

Meskipun volatilitas harga yang sedang berlangsung, ETF Solana terus melihat dukungan. Sejak peluncuran mereka pada akhir Oktober 2025, dana ini hanya mengalami arus keluar pada tiga kesempatan. Total arus masuk bersih sekarang melebihi $816 juta di tengah permintaan institusional yang konsisten.

Subbd Mengumpulkan $1,4 Juta di Tengah Permintaan yang Meningkat

Di tengah adopsi altcoin yang meningkat, Subbd menarik minat yang tumbuh di ruang langganan digital. Platform ini bertujuan untuk membentuk kembali pasar konten senilai $85 miliar menggunakan model berbasis token yang dibangun di sekitar kecerdasan buatan.

Subbd berfokus pada pemberian kontrol lebih kepada pengguna, nilai yang lebih jelas, dan kepemilikan langsung atas akses konten. Platform ini beroperasi sebagai platform kreator yang digerakkan AI yang didukung oleh jaringan lebih dari 250 juta penggemar.

SUBBD berbasis Ethereum adalah token kripto asli. Token ini membuka konten eksklusif, alat AI premium, dan fitur keterlibatan langsung untuk pemegang.

Pengguna yang melakukan staking SUBBD menikmati manfaat seperti livestream pribadi, konten edisi terbatas, dan pembaruan kreator di balik layar. Platform ini saat ini menawarkan hadiah staking hingga 20%.

SUBBD sekarang berada di tahap akhir presale kripto menjelang listing bursa yang direncanakan. Presale telah mengumpulkan sekitar $1,44 juta sejauh ini di tengah permintaan awal. Di situs web kami, Anda dapat mengetahui cara membeli SUBBD.

Postingan Solana (SOL) Membidik Level $145, tetapi Analis Fokus pada Pertumbuhan Jaringan muncul pertama kali di Coinspeaker.