Gejolak Kripto: Politik Januari 2026 Mengguncang Dunia Aset Digital

Januari 2026 dimulai dengan gemilang untuk pasar kripto, karena perubahan politik dari Washington hingga Caracas membuat harga berfluktuasi liar. Bitcoin sempat turun di bawah 90.000 dolar sebelum kembali naik ke sekitar 91.000, sementara Ethereum bertahan sedikit di atas 3.000 di tengah taruhan institusional baru. Penangkapan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro oleh pasukan AS memicu pembayaran besar-besaran di pasar prediksi seperti Polymarket, di mana seorang trader mendapatkan lebih dari 400.000 dolar dari taruhan terkait penggulingannya. Peristiwa ini saja meningkatkan volatilitas, dengan Bitcoin turun 2 persen dalam sehari saat trader menimbang risiko geopolitik terhadap potensi kesepakatan minyak yang menguntungkan kepentingan Amerika. Solana, yang sering dipandang sebagai permainan berisiko tinggi, awalnya melonjak 5 persen karena hype seputar peluncuran token mobilenya tetapi kemudian kehilangan keuntungan saat sentimen umum memburuk.

Saga Maduro dan Kegilaan Pasar Prediksi

Drama Venezuela itu terungkap dengan cepat, dengan pengumuman AS tentang penyitaan 127.000 Bitcoin dari entitas terkait, senilai 15 miliar dolar. Hasil sitaan ini diberi label sebagai cadangan strategis oleh Departemen Keuangan, menandakan tidak ada lagi lelang dan strategi hold yang untuk sementara meningkatkan sentimen Bitcoin. Namun pasar bereaksi dengan gugup, karena ketakutan akan insider trading di platform seperti Polymarket menyebabkan munculnya rancangan undang-undang baru yang menindak taruhan semacam itu. Ethereum juga merasakan tekanan, turun 3 persen saat trader beralih ke stablecoin yang lebih aman, tetapi rebound setelah berita Morgan Stanley mengajukan permohonan untuk ETH trust spot. XRP, dengan kaitannya pada pembayaran lintas batas, melonjak 4 persen karena rumor Ripple mendapat manfaat dari pakta minyak AS-Venezuela, meskipun perusahaan membatalkan rencana IPO untuk fokus pada pertumbuhan.

Pertarungan Senat tentang Aturan Kripto

Pembicaraan bipartisan di Komite Pertanian dan Perbankan Senat mengalami hambatan tetapi terus berlanjut, dengan pemungutan suara markup kunci ditetapkan pada 15 Januari untuk CLARITY Act. RUU ini bertujuan membagi pengawasan antara SEC dan CFTC, yang berpotensi membuka banjir institusional ke aset digital. Bitcoin bertahan stabil di tengah keramaian, tetapi altcoin seperti Cardano melonjak 10 persen, merebut kembali status top-10 karena favorit kalangan umum merasakan lampu hijau regulasi. Solana turun karena berita peretasan dari Bybit tetapi pulih dengan peluncuran stablecoin sendiri dan peningkatan ekosistem. Antisipasi membangun ketegangan, dengan total kapitalisasi pasar bertambah 115 miliar sejak Tahun Baru tetapi kemudian kehilangan 50 miliar dalam penarikan pertengahan minggu yang terkait dengan ketidakpastian tarif.

Respons Beragam Koin terhadap Kekacauan

Ketahanan Bitcoin bersinar, diperdagangkan dalam kisaran ketat 86.000 hingga 92.000 meskipun ada hambatan makro seperti pengurangan likuiditas Fed. Para ahli menunjuk pada sinyal oversold yang mengisyaratkan pantulan pemulihan menuju 124.000 pada akhir kuartal. Ethereum mematahkan tren turunnya, menargetkan pertumbuhan yang didorong oleh peningkatan kapasitas blob sebelum upgrade Fusaka, meskipun tertinggal dari Bitcoin dalam dominasi. Solana mendorong untuk mencapai tinggi berdasarkan narasi utilitas tetapi menghadapi tekanan dari kegilaan memecoin dan dampak peretasan 1,5 miliar dolar. XRP muncul sebagai favorit massa, naik 7 persen secara keseluruhan, didorong oleh pergeseran kebijakan di bawah pemerintahan pro-kripto. Koin yang lebih kecil seperti Ondo dalam aset dunia nyata melonjak 15 persen karena arus masuk institusional, sementara permainan meme seperti token Trump membuka miliaran tetapi jatuh karena volatilitas.

Apa Kata Para Profesional

Analis seperti yang di Lowenstein Sandler memperingatkan bahwa pembatasan pasar prediksi dapat mengekang taruhan spekulatif pada kebijakan pemerintah, mendinginkan arus uang panas. Ray Dalio menandai pemilihan paruh waktu 2026 sebagai titik putar, memprediksi penurunan dolar yang menguntungkan Bitcoin sebagai lindung nilai. Brian Armstrong dari Coinbase berpendapat hasil stablecoin tidak akan mengganggu pinjaman, mendorong reward untuk menarik lebih banyak pengguna. Para profesional charting melihat Januari yang positif dengan tinggi lokal pada akhir bulan, diikuti oleh pergerakan tidak menentu hingga Maret sebelum pergerakan naik besar yang sejalan dengan cek stimulus. MartyParty menyoroti tiga serangkai 15 Januari berupa keputusan tarif Mahkamah Agung, pemungutan suara RUU kripto, dan reindeksasi MSCI, yang dapat memaksa penjualan 15 miliar dari perusahaan berat Bitcoin seperti MicroStrategy, mengguncang harga dalam jangka pendek.

Melihat ke bola kristal, pasar tampaknya akan mengalami lebih banyak fluktuasi tetapi bias ke atas jika regulasi lolos uji. Bitcoin dapat menguji 100.000 pada Maret jika data CPI pada 13 Januari datang lemah dan tarif ditegakkan, menarik arus masuk ETF. Ethereum mungkin naik ke 4.000 dengan penyesuaian jaringan, sementara Solana menargetkan puncak baru jika peretasan mereda dan permainan mobile memberikan hasil. XRP memiliki potensi naik ke 1 dolar jika kesepakatan lintas batas terwujud. Namun risiko muncul dari keputusan suku bunga Fed pada 28 Januari dan pembukaan kunci seperti dump besar-besaran Ondo. Secara keseluruhan, para profesional bertaruh pada pertumbuhan institusional mengalahkan hype ritel, dengan potensi altseason di akhir Q1 jika dominasi turun.