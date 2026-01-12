Harga Shiba Inu Stabil di Atas $0,0000810, Bulls Membidik Breakout Besar

Shiba Inu (SHIB) akhirnya memicu sinyal bullish pertama yang menonjol dalam beberapa minggu. Simple Moving Average (SMA) jangka pendek dengan periode 23 hari telah melintasi di atas SMA lainnya dengan periode 50 hari.

Resistensi Kritis Menanti di $0.0000900

Berdasarkan data yang disajikan oleh Trading View, SHIB saat ini diperdagangkan pada $0.0000870 setelah stabil di atas $0.0008100, yang mewakili wilayah konvergensi untuk SMA 50 hari dan berbagai nilai EMA jangka pendek. Ini patut dicatat karena ini baru pertama kalinya sejak Oktober ketika konvergensi seperti itu terjadi dan harga melonjak 20%.

Sumber: TradingView

Target utama berikutnya, menurut analis, adalah EMA 200 hari pada harga $0.0001054, yang sekitar 22% lebih tinggi dari level saat ini. Sebelum itu, ada level resistensi krusial di $0.0000900 yang perlu ditembus SHIB untuk memiliki kemungkinan terobosan. Meskipun ada beberapa candle merah dalam sesi perdagangan terkini, struktur positif secara keseluruhan masih tetap ada selama harga berada di atas $0.0000810.

Kapitalisasi pasar koin saat ini berada di $5,11 miliar, menempatkannya di bawah Avalanche dan DAI. Namun, di masa lalu, SHIB telah mencatat kapitalisasi pasar yang lebih tinggi selama fase momentumnya, dan, oleh karena itu, menunjukkan bahwa pergerakan ini lebih tentang pengaturan teknis daripada hype yang didorong meme.

Shiba Inu Menghadapi Tekanan Pasokan Besar

Seperti yang ditunjukkan dalam pembaruan terbaru dari TKResearch Trading, Shiba Inu saat ini mengalami tekanan pasokan yang intens karena pemegang besar mengelola likuiditas Shiba Inu. Rinciannya menunjukkan pasokan beredar sebesar 589,24 triliun SHIB, dengan 290,4 triliun dipegang di bursa.

Sumber: X

Ini meninggalkan pasokan beredar bersih hanya 289 triliun $SHIB di pasar, sehingga menekankan terbatasnya token yang tersedia. Ini dapat memiliki implikasi terkait stabilitas harga dan pergerakan naik selanjutnya berdasarkan permintaan di pasar, meskipun likuiditas dipegang oleh bursa.

Sumber: X

Perlu disebutkan adalah fakta bahwa kondisi pasar dibantu oleh faktor pasokan. Pemegang besar mengendalikan likuiditas, dan hanya 289 triliun unit SHIB yang beredar di pasar, selain di bursa.

Jika SHIB terus dengan jenis pergerakan dan volume yang menyertainya, maka program perdagangan otomatis kemungkinan akan mendukung pergerakan tersebut terlepas dari apakah itu "golden crossing" atau tidak. Untuk saat ini, koin Shiba Inu kemungkinan akan mengalami tahap awal dari reli.

