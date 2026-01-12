Token IP Story Protocol melonjak 22%, mengungguli altcoin teratas: cek perkiraan

Story diperdagangkan pada posisi terendah sekitar $2,12 pada hari Senin tetapi sejak itu mengalami pemulihan tajam.

IP naik ke atas $2,65, dengan volume perdagangan melonjak lebih dari 400% menjadi $198 juta.

Pembeli mungkin akan memanfaatkan sentimen bullish untuk menargetkan $3 atau lebih tinggi.

IP, token asli dari Story Protocol, telah mengungguli altcoin teratas dalam 24 jam terakhir.

Pada saat penulisan, harga token telah melonjak lebih dari 22% ke level tertinggi sejak awal Desember 2025.

Koin lain yang mengalami kenaikan signifikan termasuk Monero, Canton dan Aerodrome Finance. Ethereum menargetkan $3,500 saat harga mempertahankan level kunci.

Story adalah proyek blockchain layer-1 yang berfokus pada tokenisasi dan membuat kekayaan intelektual dapat diprogram untuk kreator di era AI, memimpin kelompok ini.

Kenaikannya terjadi di tengah pergerakan kenaikan yang lebih luas untuk altcoin yang berfokus pada privasi, dan harga IP naik di tengah peningkatan volume perdagangan harian lebih dari 400%.

Harga IP menembus di atas $2,50 dengan volume mega

Seperti yang disebutkan, token Story telah mengalami momen breakout.

Namun ketika harganya dengan tegas menembus di atas level $2,50, pembeli melakukannya dengan volume perdagangan 24 jam yang jauh lebih tinggi.

Dengan bulls menembus $2,10, aset tersebut melonjak ke atas $2,65. Data menunjukkan volume perdagangan meledak lebih dari 450% menjadi $198 juta.

Lonjakan tersebut mencerminkan momentum bullish yang kuat, dan IP dapat memperpanjang lintasan kenaikannya menuju angka $3. Bulls melihat level tersebut sebagai penghalang psikologis dan breakout mungkin memungkinkan untuk kenaikan baru.

Dari perspektif teknis, token diperdagangkan di atas Exponential Moving Average (EMA) 50 hari di $2,31, memberikan dukungan kuat untuk kemajuan lebih lanjut.

Jika cryptocurrency teratas yang lebih luas berubah positif secara meyakinkan, IP dapat melihat potensi rally tambahan.

Grafik harga Story oleh TradingView

Namun, Relative Strength Index (RSI) pada grafik harian berada di 73 dan di zona overbought.

Ini menunjukkan potensi penarikan karena pengambilan keuntungan muncul. Sementara itu, indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) menunjukkan ketidakpastian, dengan histogram menunjukkan peningkatan kelemahan.

Story meningkat saat Monero memimpin altcoin teratas lebih tinggi

Seperti yang ditunjukkan grafik di bawah ini, IP telah mencatat kenaikan yang mengesankan hari ini.

Gelombang bullish baru ke tertinggi $2,65, dengan token melonjak lebih dari 22% dalam 24 jam, selaras dengan kenaikan signifikan untuk beberapa cryptocurrency lainnya.

Monero (XMR) memimpin privacy coin lebih tinggi karena harga XMR melayang di dekat $600 dalam rally yang kuat.

Saat koin tersebut mengumpulkan momentum, koin yang telah turun dalam sesi-sesi terakhir, termasuk Zcash (ZEC), juga naik. Token tersebut terlihat mengabaikan kekacauan pengembang untuk pulih dan naik 5% ke atas $410.

Monero dan Zcash tetap menjadi privacy coin teratas, tetapi dengan pengawasan regulasi, seperti larangan Dubai, menempatkan token tersebut menjadi sorotan.

