Strategy ($MSTR) Baru Saja Menghabiskan $1,25 Miliar untuk 13.627 Bitcoin, Mendorong Kepemilikan BTC Menjadi 687.410

Strategy menambah perbendaharaan bitcoin-nya untuk minggu ketiga berturut-turut, mengakuisisi 13.627 BTC sekitar $1,25 miliar dengan harga rata-rata $91.519 per koin, menurut pengajuan SEC tertanggal 12 Januari.

Pembelian dilakukan antara 5 Januari dan 11 Januari dan didanai melalui program penawaran at-the-market perusahaan, yang mencakup penjualan saham biasa Kelas A (MSTR) dan saham preferen perpetual Seri A 10,00%, Stretch (STRC).

Penjualan tersebut menghasilkan sekitar $1,2 miliar dalam hasil bersih, dengan $1,1 miliar berasal dari saham biasa dan $119 juta dari ekuitas preferen.

Pembelian terbaru membawa total kepemilikan bitcoin Strategy menjadi 687.410 BTC, yang diakuisisi dengan biaya agregat $51,8 miliar pada harga pembelian rata-rata $75.353 per bitcoin.

Pada harga saat ini, simpanan tersebut bernilai sekitar $62 miliar.

Minggu lalu, Strategy mengungkapkan pembelian bitcoin besar lainnya, mengakuisisi 1.286 BTC sekitar $116 juta dalam pengajuan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS.

Pembelian yang dilakukan antara akhir Desember dan awal Januari mengangkat total kepemilikan perusahaan menjadi 673.783 BTC pada saat itu, didanai melalui penjualan saham Kelas A di bawah program at-the-market-nya.

Strategy juga meningkatkan cadangan dolar AS-nya minggu lalu menjadi $2,25 miliar untuk mendukung dividen preferen dan kewajiban utang, sambil melaporkan basis biaya bitcoin rata-rata sekitar $75.000 per koin.

Meskipun bitcoin rebound di atas $90.000 untuk memulai 2026, perusahaan mencatat kerugian belum direalisasi $17,44 miliar pada kuartal keempat 2025 setelah harga turun tajam dari tertinggi Oktober.

Drama MSCI terbaru Strategy

Selama beberapa bulan terakhir, Strategy telah menjadi pusat perhatian terkait dengan inklusinya dalam indeks ekuitas global MSCI karena strategi perbendaharaan Bitcoin-nya yang masif.

MSCI — salah satu penyedia indeks paling berpengaruh di dunia — meluncurkan tinjauan pada akhir 2025 untuk mempertimbangkan apakah perusahaan dengan lebih dari ~50% aset dalam aset digital (yang disebut Digital Asset Treasury Companies, atau DATCOs) harus tetap berada dalam tolok ukur utama seperti indeks MSCI World dan MSCI USA.

Jika dikecualikan, dana pasif yang melacak indeks ini dapat dipaksa untuk menjual miliaran dolar saham MSTR, dengan perkiraan menunjukkan hingga ~$2,8 miliar dalam arus keluar dari dana terkait MSCI saja dan bahkan lebih banyak jika penyedia lain mengikuti. Analis dari JPMorgan dan TD Cowen memperkirakan bahwa pengecualian dari indeks ini dapat mengancam miliaran nilai pasar tambahan di atas itu.

Saham Strategy mengalami beberapa penurunan dan sentimen risk-off yang meningkat karena pasar memperhitungkan ancaman pengecualian indeks, dengan harga sahamnya turun tajam pada akhir 2025 di tengah kekhawatiran ini.

Kepemimpinan perusahaan, termasuk Michael Saylor, secara terbuka membela posisinya sebagai perusahaan operasi yang sah daripada dana pasif, terlibat dengan MSCI selama konsultasi dan menekankan operasi perusahaannya bersama kepemilikan Bitcoin.

Dalam pernyataan di X, Saylor mengatakan bahwa perusahaan "bukan dana, bukan trust, dan bukan perusahaan induk." Dia menggambarkan perusahaan sebagai perusahaan operasi yang diperdagangkan secara publik dengan bisnis perangkat lunak $500 juta dan strategi perbendaharaan unik yang menggunakan Bitcoin sebagai modal produktif.

Pada awal Januari 2026, MSCI mengumumkan bahwa mereka tidak akan menerapkan pengecualian DATCOs yang diusulkan dari indeksnya saat ini, secara efektif menunda penghapusan apa pun untuk tinjauan Februari 2026 mendatang. Keputusan ini secara luas ditafsirkan sebagai bantuan jangka pendek untuk Strategy — mengangkat beberapa tekanan jual dan menyebabkan kenaikan 4%–6% pada saham MSTR karena investor menyambut keringanan tersebut.

Namun, MSCI juga memberi sinyal konsultasi yang lebih luas tentang cara mengklasifikasikan perusahaan non-operasi, menunjukkan bahwa perdebatan serupa dapat muncul kembali di akhir 2026.

Meskipun semua pembelian ini, harga bitcoin hampir tidak berubah selama beberapa bulan terakhir. Bitcoin telah bergerak di sekitar kisaran $90.000 dan saat ini diperdagangkan di $90.555.

