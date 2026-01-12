Saham Nvidia (NVDA): Piper Sandler Memilih Pembuat Chip sebagai Pilihan Terbaik Data Center untuk 2026

TLDR

Piper Sandler menilai Nvidia sebagai investasi pusat data teratas dengan target harga $225

Platform AI Vera Rubin dalam produksi dengan pengiriman diperkirakan pada paruh kedua 2026

Analis memperkirakan pertumbuhan pendapatan 50% dan laba $170 miliar untuk tahun fiskal 2027

Saham diperdagangkan pada 24,5x pendapatan forward dengan potensi kenaikan 43% ke target konsensus

Nvidia diposisikan untuk melampaui Alphabet sebagai perusahaan paling menguntungkan di dunia

Analis Piper Sandler, Harsh Kumar telah menamai Nvidia sebagai saham pusat data teratas untuk tahun 2026. Perusahaan mempertahankan rating Beli dengan target harga $225 pada saham.





Kumar menempati peringkat #9 di antara lebih dari 10.000 analis di TipRanks. Ia memiliki tingkat keberhasilan 72% dan rata-rata return 35% per rating.

Analis menunjuk kepemimpinan infrastruktur AI Nvidia sebagai pendorong utama. Perusahaan mencatatkan pertumbuhan pendapatan 65,22% selama setahun terakhir sambil memperluas keunggulan teknologinya.

NVDA saat ini diperdagangkan pada 24,5 kali pendapatan forward. Kumar memandang valuasi ini wajar mengingat tingkat pertumbuhan dan posisi pasar perusahaan.

Produksi Vera Rubin Sedang Berjalan

Platform komputasi Vera Rubin dari Nvidia sudah dalam produksi. Perusahaan memperkirakan pengiriman pertama pada paruh kedua tahun 2026.

Vera Rubin menggabungkan enam chip menjadi satu sistem AI terintegrasi. Nvidia meluncurkan platform tersebut di CES 2026 sebagai penawaran pusat data paling canggih.

Kumar memperkirakan Vera Rubin akan meningkatkan pendapatan mulai akhir tahun ini. Sistem ini menjawab permintaan kuat dari pelanggan cloud besar yang membangun infrastruktur AI.

Target Pemimpin Laba Dalam Jangkauan

Wall Street memproyeksikan Nvidia akan menghasilkan laba $170 miliar untuk tahun fiskal 2027. Proyeksi tersebut akan menjadikannya perusahaan paling menguntungkan di dunia, melampaui ekspektasi $146 miliar milik Alphabet.

Selama 12 bulan terakhir, Alphabet menghasilkan $125 miliar sementara Nvidia berada di bawah $100 miliar. Kesenjangan menyempit dengan cepat dengan proyeksi pertumbuhan pendapatan Nvidia sebesar 50% versus 14% Alphabet.

Belanja pusat data global mendorong ekspansi. Nvidia memperkirakan belanja modal akan mencapai $3 triliun hingga $4 triliun pada tahun 2030. GPU-nya mewakili hingga setengah dari biaya perangkat keras pusat data.

Tonggak Kapitalisasi Pasar Di Depan

Lonjakan laba memposisikan Nvidia untuk melewati $6 triliun dalam kapitalisasi pasar selama tahun 2026. Saham saat ini diperdagangkan pada valuasi $4,6 triliun.

Pada 40 kali pendapatan forward dan laba $170 miliar, perusahaan dapat mencapai $6,8 triliun. Itu akan menjadikan Nvidia perusahaan pertama yang menembus ambang batas $6 triliun.

Konsensus Wall Street menunjukkan rating Strong Buy berdasarkan 39 rekomendasi Beli, satu Tahan, dan satu Jual. Target harga rata-rata berada di $264,97, mengimplikasikan potensi kenaikan 43,34% dari level saat ini.

Target $225 Piper Sandler menunjukkan keuntungan 21%. Panggilan bullish Kumar berasal dari keunggulan teknologi Nvidia, kemitraan yang berkembang, dan kekuatan ekosistem perangkat lunak.

Analis melihat Vera Rubin sebagai katalis kunci untuk paruh kedua tahun 2026. Produksi berjalan sesuai jalur dan permintaan pelanggan tetap kuat untuk sistem komputasi AI generasi berikutnya.

