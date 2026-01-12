Wesley So menikmati 'awal tahun yang hebat' dengan mahkota catur kilat

MANILA, Filipina – Para pengejar Wesley So terjatuh di tahap akhir, memberikan gelar juara blitz Tata Steel Chess India 2026 kepada Super Grandmaster Filipina-Amerika ini tanpa hambatan di Kolkata akhir pekan lalu.

"Akhirnya menang! Awal tahun yang bagus," kata So setelah meraih hadiah utama sebesar $7.500.

Ditambah dengan $2.000 yang diterimanya karena menempati posisi keempat di bagian catur cepat yang dimenangkan oleh Nihal Sarin pada Jumat, 9 Januari, So yang berusia 32 tahun pulang dengan total hadiah $9.500 (P562.000).

So, juara dunia Fischer Random pertama, berusaha pulih dari musim 2025 yang mengecewakan di mana ia hanya memenangkan total $206.000 (P12,2 juta) dari turnamen resmi, dan akhirnya turun ke peringkat No. 11 dalam ranking dunia.

Pada 30 Desember lalu, So menempati posisi keenam di Kejuaraan Catur Cepat Dunia FIDE akhir musim yang kembali dimenangkan oleh pemain No. 1 dunia Magnus Carlsen.

Kali ini di India, So bermain imbang dengan Hans Niemann di putaran kedua terakhir dan bergerak melampaui jangkauan pemain India No. 1 Arjun Erigaisi dan No. 5 Nihal Sarin, yang digagalkan oleh R Praggnanandhaa dan mantan juara catur cepat dunia Volodar Murzin.

Meskipun kelahiran Bacoor, Cavite kalah dari Praggnanandhaa di putaran ke-18 dan terakhir, juara Amerika Serikat tiga kali ini mencatatkan 12 poin, satu poin di depan Sarin dan Erigaisi, dalam acara sistem double round-robin dua hari, termasuk kompetisi catur cepat tiga hari sebelumnya.

Ini merupakan comeback gemilang bagi So, yang kalah dari Vidit Gujrathi di pembukaan tetapi pulih dengan kemenangan beruntun lima pertandingan atas Sarin, juara dunia lima kali Vishy Anand, Erigaisi, Chithambaram Aravindh, dan Hans Niemann untuk memuncaki round-robin pertama dengan 7 poin. – Rappler.com