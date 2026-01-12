BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Setelah musim 2025 yang kurang memuaskan, Wesley So bertekad kembali ke 10 besar dunia setelah membuka kampanye tahun ini dengan gelar catur kilat di IndiaSetelah musim 2025 yang kurang memuaskan, Wesley So bertekad kembali ke 10 besar dunia setelah membuka kampanye tahun ini dengan gelar catur kilat di India

Wesley So menikmati 'awal tahun yang hebat' dengan mahkota catur kilat

Penulis: RapplerSumber: Rappler
2026/01/12 22:25
Tranchess
CHESS$0,03002-1,73%
TOP Network
TOP$0,000096--%

MANILA, Filipina – Para pengejar Wesley So terjatuh di tahap akhir, memberikan gelar juara blitz Tata Steel Chess India 2026 kepada Super Grandmaster Filipina-Amerika ini tanpa hambatan di Kolkata akhir pekan lalu.  

"Akhirnya menang! Awal tahun yang bagus," kata So setelah meraih hadiah utama sebesar $7.500. 

Ditambah dengan $2.000 yang diterimanya karena menempati posisi keempat di bagian catur cepat yang dimenangkan oleh Nihal Sarin pada Jumat, 9 Januari, So yang berusia 32 tahun pulang dengan total hadiah $9.500 (P562.000). 

So, juara dunia Fischer Random pertama, berusaha pulih dari musim 2025 yang mengecewakan di mana ia hanya memenangkan total $206.000 (P12,2 juta) dari turnamen resmi, dan akhirnya turun ke peringkat No. 11 dalam ranking dunia.

Pada 30 Desember lalu, So menempati posisi keenam di Kejuaraan Catur Cepat Dunia FIDE akhir musim yang kembali dimenangkan oleh pemain No. 1 dunia Magnus Carlsen. 

Kali ini di India, So bermain imbang dengan Hans Niemann di putaran kedua terakhir dan bergerak melampaui jangkauan pemain India No. 1 Arjun Erigaisi dan No. 5 Nihal Sarin, yang digagalkan oleh R Praggnanandhaa dan mantan juara catur cepat dunia Volodar Murzin.

Meskipun kelahiran Bacoor, Cavite  kalah dari Praggnanandhaa di putaran ke-18 dan terakhir, juara Amerika Serikat tiga kali ini mencatatkan 12 poin, satu poin di depan Sarin dan Erigaisi, dalam acara sistem double round-robin dua hari, termasuk kompetisi catur cepat tiga hari sebelumnya.

Ini merupakan comeback gemilang bagi So, yang kalah dari Vidit Gujrathi di pembukaan tetapi pulih dengan kemenangan beruntun lima pertandingan atas Sarin, juara dunia lima kali Vishy Anand, Erigaisi, Chithambaram Aravindh, dan Hans Niemann untuk memuncaki round-robin pertama dengan 7 poin. – Rappler.com

Peluang Pasar
Logo Tranchess
Harga Tranchess(CHESS)
$0,03002
$0,03002$0,03002
-1,21%
USD
Grafik Harga Live Tranchess (CHESS)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI diperdagangkan pada harga $1,82, rebound kuat dari zona support $1,58–$1,60. RSI mendekati 63 menandakan momentum bullish tanpa overextension. Penembusan di atas $2,00
Bagikan
Tronweekly2026/01/15 15:00
Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Dua belas negara Timur Tengah, termasuk Kuwait, termasuk di antara 75 negara yang untuk sementara waktu tidak terbatas akan menghentikan pemrosesan visa imigran oleh Departemen Luar Negeri AS
Bagikan
Agbi2026/01/15 15:06
Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum '58bro.eth' telah mengakuisisi 5.594,85 ETH, senilai $17,77 juta.
Bagikan
coinlineup2026/01/15 14:59