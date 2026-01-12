Korea Selatan Membuka Investasi Kripto Korporat, Namun Menetapkan Batas 5%

Korea Selatan dilaporkan berencana mengizinkan korporasi untuk berinvestasi dalam kripto, sebuah langkah yang akan membatalkan larangan yang telah berlangsung selama sembilan tahun.

Korea Selatan Menetapkan Batas Investasi Kripto Korporat Sebesar 5%

Komisi Layanan Keuangan Korea Selatan (FSC) telah menyusun pedoman untuk mengizinkan perusahaan tercatat dan investor profesional untuk memperdagangkan kripto, menurut laporan dari media Korea Selatan BusinessKorea. FSC membagikan draf tersebut kepada satuan tugas publik-swasta pada 6 Januari, dan menurut pejabat tinggi industri keuangan, otoritas diperkirakan akan merilis pedoman final antara Januari dan Februari.

Sejak 2017, pelaku korporat dan institusional di Korea Selatan telah berada di bawah larangan efektif untuk memperdagangkan dan berinvestasi dalam aset digital seperti Bitcoin, dengan pemerintah mengutip risiko spekulasi dan pencucian uang. Sikap negara tersebut mulai bergeser pada Februari 2025, ketika FSC mengumumkan rencana untuk secara bertahap mengizinkan partisipasi institusional dalam ruang tersebut. Pedoman terbaru ini merupakan tindak lanjut dari pengumuman tersebut.

Korea Selatan melonggarkan investasi kripto korporat tidak datang tanpa pembatasan, bagaimanapun. Otoritas dilaporkan telah menetapkan batas investasi sebesar 5% dari modal ekuitas, yang hanya dapat digunakan perusahaan untuk koin yang masuk dalam daftar 20 teratas berdasarkan kapitalisasi pasar. Aset-aset ini akan ditentukan berdasarkan data kapitalisasi pasar semesteran yang bersumber dari lima bursa aset digital domestik teratas.

Stablecoin yang terikat pada Dolar AS, seperti USDT dan USDC, saat ini masuk dalam daftar 20 teratas, tetapi apakah mereka akan dimasukkan sebagai target investasi yang diizinkan masih dalam pembahasan.

Sementara Korea Selatan merencanakan batas investasi 5%, negara lain seperti AS atau Jepang tidak memiliki batasan semacam itu untuk investasi korporat. Seorang orang dalam industri keuangan telah menyatakan kekhawatiran tentang pembatasan tersebut, mengatakan bahwa "pembatasan batas investasi yang tidak ditemukan di luar negeri dapat melemahkan faktor aliran modal masuk dan mencegah munculnya perusahaan spesialis investasi mata uang virtual."

Korea Selatan juga telah membuat perkembangan lain terkait industri kripto baru-baru ini. Negara Asia Timur tersebut berencana untuk memperkenalkan exchange-traded funds (ETF) spot aset digital tahun ini, dengan melihat kendaraan investasi yang aktif di AS dan Hong Kong sebagai referensi.

FSC juga sedang mengerjakan fase berikutnya dari legislasi aset digitalnya, yang dapat melihat pembentukan kerangka regulasi untuk stablecoin. Seperti dilaporkan oleh Bitcoinist, RUU tersebut sejauh ini telah tertunda karena perselisihan antara FSC dan Bank of Korea (BoK).

BoK, bank sentral Korea Selatan, telah mendorong agar bank memiliki setidaknya 51% saham di penerbit stablecoin mana pun yang mencari persetujuan di negara tersebut. Sementara FSC setuju bahwa lembaga keuangan harus terlibat dalam penerbitan stablecoin won, regulator telah menyatakan kekhawatiran bahwa persyaratan mayoritas bank dapat membatasi partisipasi pasar dan inovasi.

Harga Bitcoin

Pada saat penulisan, Bitcoin diperdagangkan sekitar $90.600, turun 2,5% selama seminggu terakhir.