Saham Strategy (MSTR): Menggelontorkan $1,25 Miliar ke Bitcoin, Mendorong Kepemilikan Menjadi 687.410 BTC

TLDR

Strategy membeli 13.627 BTC seharga $91.519, meningkatkan total kepemilikan menjadi 687.410 koin.

Pembelian bitcoin senilai $1,25 miliar didanai melalui penjualan saham biasa dan saham preferen.

Biaya rata-rata bitcoin kini $75.353, di bawah harga pasar saat ini sebesar $91 ribu.

Perusahaan mempertahankan kapasitas penerbitan ekuitas $10,3 miliar untuk pembelian masa depan.

Strategy menunjukkan komitmen jangka panjang meskipun mengalami kerugian bitcoin yang belum direalisasi sebesar $17,4 miliar di Q4.

Strategy (MSTR) meningkatkan kepemilikan bitcoin-nya untuk minggu ketiga berturut-turut, dengan menghabiskan $1,25 miliar untuk pembelian baru. Perusahaan menambahkan 13.627 BTC dengan harga rata-rata $91.519 per koin. Akuisisi ini mendorong total kepemilikan bitcoin Strategy menjadi 687.410 koin, mencerminkan total investasi sebesar $51,8 miliar.

Pembelian terbaru ini merupakan yang terbesar untuk Strategy sejak Juli, menunjukkan komitmen berkelanjutan terhadap rencana akumulasi bitcoin-nya. Perusahaan mendanai pembelian tersebut melalui penjualan saham biasa dan saham preferen. Strategi MSTR menekankan penggunaan pasar ekuitas untuk memperluas cadangan cryptocurrency-nya.

Total harga pembelian rata-rata Strategy per bitcoin kini berada di $75.353, yang berada di bawah harga perdagangan saat ini sekitar $91.000. Perusahaan mempertahankan kapasitas substansial untuk penerbitan saham tambahan guna mendanai akuisisi bitcoin di masa depan. Pendekatan ini memungkinkan MSTR untuk melanjutkan akumulasinya tanpa bergantung pada utang eksternal atau cadangan kas.

Pendanaan Melalui Program Ekuitas

Strategy menggunakan program at-the-market (ATM) untuk mengumpulkan $1,25 miliar untuk pembelian bitcoin antara 5 Januari dan 11 Januari. Perusahaan menjual 6,8 juta saham saham biasa Kelas A, menghasilkan $1,13 miliar dalam hasil bersih. Selain itu, Strategy menjual 1,2 juta saham dari Variable Rate Series A Stretch Preferred Stock seharga $119,1 juta.

Penjualan ekuitas secara langsung mendanai pembelian bitcoin, tanpa hasil dialokasikan ke tempat lain. Strategy mempertahankan kapasitas $10,3 miliar untuk penerbitan saham biasa lebih lanjut. Perusahaan juga memiliki kapasitas penerbitan saham preferen tambahan di berbagai seri, memberikan potensi pendanaan miliaran lagi.

Kemampuan MSTR untuk menggunakan hasil saham untuk bitcoin mencerminkan pendekatan terstruktur terhadap manajemen perbendaharaan. Strategi ini menggabungkan timing pasar dengan penerbitan ekuitas untuk mengoptimalkan akuisisi. Metode ini memastikan Strategy dapat terus mengembangkan kepemilikan aset digitalnya secara efisien.

Posisi Pasar dan Konteks Strategis

Strategy kini memiliki perbendaharaan bitcoin terbesar yang dilaporkan secara publik di antara entitas korporat, melampaui 687.000 BTC. Akuisisi perusahaan memperkuat perannya dalam menormalisasi bitcoin sebagai aset perbendaharaan korporat. Total kepemilikan bitcoin perusahaan publik kini melebihi 1,1 juta koin, sebagian besar didorong oleh perusahaan seperti MSTR.

Perusahaan melaporkan kerugian yang belum direalisasi sebesar $17,4 miliar di Q4 2025 karena fluktuasi harga bitcoin. Meskipun demikian, MSTR melanjutkan strategi akumulasinya tanpa memperlambat pembelian. Ini menunjukkan komitmen jangka panjang untuk mempertahankan Bitcoin sebagai aset perbendaharaan inti.

Bitcoin yang diperdagangkan mendekati $91.000 menempatkan pembelian terbaru MSTR di atas biaya rata-rata mereka, namun strategi perusahaan tetap tidak berubah. Perusahaan mempertahankan fleksibilitas melalui kapasitas penerbitan saham yang tersedia untuk memanfaatkan peluang pasar. Pendekatan strategi ini menyoroti akumulasi yang disiplin dan manajemen neraca yang kuat di pasar cryptocurrency.

