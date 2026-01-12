Harga Solana Melonjak, Tetapi Adopsi Jaringan Tetap Lemah

Data on-chain menunjukkan indikator Pertumbuhan Jaringan terus menurun untuk Solana baru-baru ini, sebuah tanda bahwa adopsi aset tersebut tetap lemah.

Pertumbuhan Jaringan Solana Terus Menurun

Menurut data dari perusahaan analitik on-chain Santiment, pemulihan harga SOL baru-baru ini terjadi meskipun terjadi penurunan dalam Pertumbuhan Jaringan. Metrik ini mengukur jumlah total mingguan alamat yang online di blockchain untuk pertama kalinya. Sebuah dompet menjadi "online" di jaringan ketika berpartisipasi dalam beberapa jenis aktivitas transfer. Dengan demikian, dompet yang dihitung oleh Pertumbuhan Jaringan adalah yang melakukan transaksi pertama mereka di jaringan.

Ketika nilai Pertumbuhan Jaringan tinggi, berarti sejumlah besar alamat sedang dibuat di blockchain. Tren seperti itu bisa menjadi tanda bahwa aliran pengguna sedang terjadi. Di sisi lain, indikator yang rendah menunjukkan bahwa tidak banyak pembuatan alamat baru yang terjadi di jaringan, yang dapat menjadi indikasi potensial bahwa rantai tidak menarik investor baru.

Sekarang, berikut adalah grafik yang dibagikan oleh Santiment yang menunjukkan tren Pertumbuhan Jaringan Solana selama beberapa tahun terakhir:

Seperti yang ditampilkan dalam grafik di atas, Pertumbuhan Jaringan Solana telah mengalami penurunan baru-baru ini, meskipun faktanya harga SOL telah melakukan pemulihan sejak titik terendah Desember. Ini menunjukkan bahwa aksi harga bullish tidak mampu membawa perhatian baru ke cryptocurrency tersebut.

Secara historis, reli umumnya membutuhkan kedatangan investor baru agar berkelanjutan, karena peningkatan aktivitas perdagangan yang memberi mereka bahan bakar untuk melanjutkan.

Dalam grafik, Santiment telah menyoroti kasus reli di mana persyaratan ini tidak terpenuhi. Pertumbuhan Jaringan awalnya berada di tingkat yang signifikan, tetapi saat lonjakan harga dari 2025 ini terjadi, nilai metrik tersebut anjlok. Ini bisa menjadi faktor potensial di balik reli yang akhirnya kehabisan momentum.

Di akhir 2024, kondisi yang berlawanan hadir, karena Pertumbuhan Jaringan melonjak bersama dengan bull run Solana, mengimplikasikan adopsi mendukung apresiasi harga. Mengingat kasus-kasus masa lalu ini, ada kemungkinan bahwa indikator mungkin harus membalikkan lintasannya jika pemulihan SOL harus bertahan.

Pergerakan turun terbaru dalam Pertumbuhan Jaringan juga bukan satu-satunya perkembangan yang dihadapi SOL saat ini. Dari grafik, terlihat bahwa indikator telah melalui tren turun jangka panjang sejak tertingginya di November 2024.

Saat itu, metrik tersebut memiliki nilai 30,2 juta, tetapi hari ini, angka tersebut telah turun menjadi hanya 7,3 juta. Sekarang masih harus dilihat apakah penurunan panjang dalam adopsi Solana akan berlanjut atau apakah pembalikan akan muncul.

Harga SOL

Solana pulih kembali ke $144 pada hari Minggu, tetapi koin tersebut telah mundur untuk membuka minggu karena harganya kembali ke $139.