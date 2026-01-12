XRP Ripple Menguji Support Historis yang Memicu Lonjakan 2018

XRP milik Ripple kembali menarik perhatian setelah menunjukkan setup teknikal yang menyerupai pola pasarnya di tahun 2017. Kini, para trader memantau perilakunya di sekitar level support kunci yang pernah memicu reli besar.

XRP Kembali ke Support EMA 21 Bulan

Pada tahun 2017, XRP breakout dari triangle multi-tahun, bertahan di atas EMA 21 bulan, dan kemudian naik tajam di awal 2018. Analis JD menunjukkan bahwa token tersebut kini menampilkan pola yang hampir identik. Token ini telah breakout dari triangle besar dan saat ini memantul dari EMA 21 bulan yang sama.

Setup ini telah meningkatkan ekspektasi bahwa XRP mungkin mengikuti jalur yang sama seperti sebelumnya. Saat ini, pergerakan harga menunjukkan bahwa aset tersebut bisa bersiap untuk pergerakan kuat lainnya jika pola ini bertahan. JD menjelaskan,

Reli Kuat Memudar di Resistance

XRP baru-baru ini melompat dari di bawah $1,90 menjadi $2,41 dalam waktu seminggu, didorong oleh peningkatan aliran masuk ETF dan berkurangnya pasokan token di bursa. Namun, reli tersebut kehilangan momentum, dan aset telah turun kembali ke $2,07 saat berita ini ditulis. Volume 24 jam mencapai lebih dari $2,88 miliar, dengan harga turun sedikit dalam 24 jam terakhir dan hampir 3% selama seminggu terakhir.

Analis ChartNerd mencatat, "$XRP memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan," merujuk pada level resistance kuat di depan. Baik Weekly 20 EMA maupun garis tengah channel Gaussian berada di sekitar $2,26. Indikator-indikator ini kini bertindak sebagai resistance.

Sementara itu, XRP juga bereaksi terhadap support triangle sebelumnya, kini mengujinya sebagai resistance. Analis lain, Javon Marks, membagikan bahwa struktur XRP saat ini cocok dengan breakout 2017-nya. Saat itu, token tersebut melampaui target pergerakan terukurnya. "XRP bisa menuju target pergerakan terukurnya di atas $16,5," katanya, yang akan mewakili pergerakan 663% dari level saat ini.

Dia juga menyarankan bahwa breakout serupa dapat mendorong token lebih tinggi dari proyeksi tersebut. Pandangan ini hanya berdasarkan struktur, tanpa mempertimbangkan kekuatan pasar eksternal. Jalur ke depan tergantung pada bagaimana XRP menangani resistance dan apakah volume terus mendukung tekanan ke atas.

Kondisi Pasar Tetap Campuran

CryptoWZRD mencatat bahwa candle harian XRP ditutup dengan tidak pasti. "Pergerakan di atas resistance $2,1000 adalah wilayah bullish," kata analis tersebut, menambahkan bahwa langkah Bitcoin selanjutnya mungkin memandu arah pasar.

Ada juga tanda-tanda kehati-hatian. Ali Martinez menunjukkan kemungkinan terbentuknya gravestone doji, yang dapat menandakan kelemahan. Pada saat yang sama, aktivitas whale telah melambat. Laporan dari CryptoPotato mengatakan transfer XRP besar melonjak selama lonjakan harga tetapi sejak itu menurun. Ini mungkin menunjukkan partisipasi yang lebih sedikit dari pemegang besar.

