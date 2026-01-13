Standard Chartered Memperluas Dorongan Kripto dengan Prime Brokerage Institusional

Operasi baru ini akan ditempatkan di dalam SC Ventures, unit inovasi dan ventura bank tersebut, bukan di dalam bisnis perbankan intinya.

Poin-poin penting: Standard Chartered meluncurkan layanan prime brokerage kripto untuk klien institusional.

Bisnis ini akan beroperasi di bawah SC Ventures, bukan di neraca utama bank.

Langkah ini mencerminkan permintaan institusional yang meningkat untuk infrastruktur kripto.

Struktur tersebut sangat penting. Dengan menempatkan inisiatif di bawah SC Ventures, Standard Chartered dapat memperluas jejak kriptonya sambil membatasi eksposur terhadap aturan modal yang memberatkan yang masih menghantui bank-bank yang memegang aset digital secara langsung.

Mengapa SC Ventures yang melakukan pekerjaan berat

Di permukaan, langkah ini terlihat seperti perpanjangan alami dari aktivitas kripto bank yang sudah ada. Standard Chartered sudah mendukung infrastruktur institusional seperti Zodia Custody dan Zodia Markets, dan tahun lalu memposisikan dirinya sebagai bank penting secara sistemik global pertama yang menawarkan perdagangan kripto spot kepada klien institusional.

Namun sudut pandang regulasi sama pentingnya. Berdasarkan aturan Basel III yang diselesaikan pada tahun 2022, aset kripto "tanpa izin" seperti Bitcoin dan Ether membawa bobot risiko 1.250% jika dipegang di neraca bank — yang secara efektif membuat keterlibatan skala besar tidak ekonomis. Eksposur gaya ventura, sebaliknya, menghadapi biaya modal yang jauh lebih rendah. Menjalankan prime brokerage melalui SC Ventures menawarkan solusi praktis sementara regulator terus memperdebatkan bagaimana bank seharusnya memperlakukan risiko kripto.

Petunjuk strategi muncul bulan lalu, ketika SC Ventures menggoda inisiatif bersama yang disebut Project37C di LinkedIn, menggambarkannya sebagai platform pasar dan pembiayaan ringan yang mencakup kustodi, tokenisasi, dan akses ke pasar digital. Meskipun postingan tersebut menghindari istilah "prime brokerage," arahnya jelas.

Bank berlomba membangun infrastruktur kripto institusional

Standard Chartered jauh dari sendirian. Di AS, JPMorgan dilaporkan sedang menjajaki perdagangan kripto untuk klien institusional, sementara Morgan Stanley telah mengajukan untuk meluncurkan exchange-traded funds Bitcoin, Ether, dan Solana — menempatkannya bersaing langsung dengan BlackRock dan ARK.

Persaingan tersebut mencerminkan ke mana uang mengalir. ETF kripto spot AS kini mengelola sekitar $140 miliar aset, hanya dua tahun setelah persetujuan. Saat hedge fund dan manajer aset meningkatkan eksposur, permintaan bergeser dari akses perdagangan sederhana menuju platform layanan lengkap yang menggabungkan eksekusi, pembiayaan, dan kustodi — domain tradisional prime broker.

Gelombang kesepakatan menekankan poin tersebut. Ripple menghabiskan $1,25 miliar awal tahun ini untuk mengakuisisi Hidden Road, sementara FalconX mengumumkan rencana untuk mengakuisisi 21Shares, salah satu penerbit ETF kripto terbesar.

Kondisi pasar menambah urgensi

Waktu langkah Standard Chartered juga sejalan dengan pasar kripto yang stabil. Bitcoin telah memulai perdagangan 2026 tepat di atas $92.000 setelah sempat turun menuju $90.000, dan hanya turun sekitar 2% year over year.

Menurut Brian Vieten dari Siebert Financial, konsolidasi terbaru mengikuti penjualan rugi pajak dan kekhawatiran bahwa MSCI mungkin mengecualikan perusahaan treasury aset digital dari indeks utama. MSCI sejak itu telah melunakkan pendiriannya, mencatat bahwa treasury semacam itu berperilaku lebih seperti dana — menghilangkan satu beban untuk investor institusional.

Secara keseluruhan, pergeseran ini menjelaskan mengapa bank bergerak sekarang. Prime brokerage kripto bukan lagi eksperimen pinggiran; ia menjadi infrastruktur keuangan inti. Dengan menggunakan SC Ventures sebagai landasan peluncurannya, Standard Chartered memposisikan diri untuk bersaing di pasar tersebut tanpa menunggu regulator menyelesaikan penulisan ulang buku aturan.

