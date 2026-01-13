Saham MSTR di harga krusial saat Strategy membeli 13.627 Bitcoin

Saham MSTR tetap berada di posisi genting pada level support krusial dan berisiko mengalami penurunan besar karena reli pasar kripto baru-baru ini kehilangan momentum.

Ringkasan Harga saham MSTR melanjutkan tren penurunan tahun ini dan berada pada level terendah sejak September 2024.

Strategy membeli 13.627 koin senilai ~$1,25 miliar minggu lalu.

Analisis teknikal menunjukkan bahwa koin tersebut masih akan mengalami penurunan lebih lanjut dalam jangka pendek.

Strategy, yang sebelumnya dikenal sebagai MicroStrategy, diperdagangkan pada level support kunci di $157, beberapa poin di atas posisi terendah tahun ini di $150. Saham ini tetap 65% di bawah level tertingginya pada Juli tahun lalu.

Saham terus turun pada hari Senin karena Bitcoin (BTC) mundur ke $90.000 dari posisi tertinggi tahun ini di $94.550. Saham juga turun setelah perusahaan mengumumkan pembelian Bitcoin dalam jumlah besar.

Perusahaan mengakuisisi 13.627 koin seharga $1,25 miliar, membawa total kepemilikannya menjadi 687.410. Kepemilikan saat ini dinilai lebih dari $62,5 miliar, lebih tinggi dari kapitalisasi pasarnya yang lebih dari $45 miliar dan nilai perusahaannya sebesar $59 miliar. Akibatnya, nilai aset bersih pasarnya turun menjadi 0,726.

Salah satu risiko utama bagi saham adalah perusahaan terus melakukan dilusi terhadap investor karena pembelian Bitcoin-nya sekarang sepenuhnya didanai oleh penjualan sahamnya. Saham beredarnya telah melonjak menjadi lebih dari 300 juta, naik dari 77 juta pada 2021. Dilusi ini akan terus meningkat karena perusahaan memiliki otorisasi at-the-money lebih dari $11 miliar.

Saham MSTR juga turun karena lebih banyak investor mengambil arah sebaliknya. Short interest-nya telah melonjak menjadi 10,23% dari di bawah 8% pada 2025.

Analisis teknikal saham MSTR

Grafik kerangka waktu bulanan menunjukkan bahwa harga saham Strategy telah turun dari level tertinggi $456 pada Juli tahun lalu menjadi $157 saat ini. Saham telah turun selama lima bulan berturut-turut.

Yang paling menonjol, saham telah bergerak di bawah Exponential Moving Average 50 bulan, sebuah tanda bahwa bear masih mengendalikan. Saham hampir membalik indikator Supertrend dari hijau menjadi merah untuk pertama kalinya sejak 2021. Pergerakan seperti itu kemungkinan akan mengonfirmasi prospek bearish.

Relative Strength Index telah turun dari level tertinggi 80 pada November 2024 menjadi 43, level terendahnya sejak 2023. Kinerjanya menunjukkan bahwa saham masih memiliki potensi penurunan lebih lanjut sebelum mencapai level oversold di 30.