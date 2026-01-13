RSI Bitcoin Menunjukkan Tanda Peringatan saat Harga Stagnan di Bawah $92K

Bitcoin (BTC) diperdagangkan sekitar $91,500 setelah gagal bertahan di atas level $92,000 pada hari ini. Aset ini mencatat kenaikan harian yang kecil namun turun 1% selama seminggu terakhir.

Analis kini mengamati sinyal teknis, terutama RSI, yang telah turun di bawah level yang sering mencerminkan kekuatan dalam siklus tren.

RSI Turun di Bawah 60, Tren Berisiko

Relative Strength Index (RSI) bulanan telah turun di bawah 60, menimbulkan pertanyaan tentang fase saat ini dari siklus tersebut. Analis Egrag Crypto mengharapkannya tetap di atas level tersebut, dengan mengatakan,

Meskipun RSI mulai melengkung ke atas, momentum tetap tidak pasti. Egrag mencatat bahwa merebut kembali 60 dapat membawa siklus bullish kembali ke permainan. Jika tidak, strukturnya mungkin bergeser ke arah konsolidasi yang lebih dalam, dengan dukungan RSI berikutnya sekitar 38.

$92K Masih Membatasi Aksi Harga Bitcoin

Bitcoin sempat mencapai $92,400 pada hari Senin, namun segera turun kembali. Aksi tersebut berumur pendek, dan bertepatan dengan munculnya kembali ketegangan antara Presiden AS Trump dan Ketua Federal Reserve Powell. Sejak itu, BTC telah jatuh kembali di bawah ambang batas $92,000.

Level $92,000 tetap menjadi hambatan utama. Sampai aset tersebut menembus dan bertahan di atasnya, kemungkinan kembali ke harga pembukaan tahunan meningkat. Analisis sebelumnya juga menunjukkan kemungkinan pergerakan menuju $70,000 jika tekanan ke bawah meningkat dalam beberapa minggu ke depan.

Selain itu, Bitcoin terus diperdagangkan di atas garis tren naik jangka pendek dan moving average 21 hari. Struktur ini membantu harga mempertahankan posisinya di sekitar $90,000. Michaël van de Poppe mencatat,

Level $94,000 adalah resistance yang jelas berikutnya. Penembusan di atas itu dapat membuka jalan menuju $100,400 dan zona yang lebih tinggi. Di bawah level saat ini, penembusan ke bawah akan melemahkan setup bullish.

Rentang Harga Membatasi Momentum untuk Saat Ini

Analis kripto CryptosBatman menggambarkan pergerakan BTC saat ini sebagai terjebak di dalam pola inside bar mingguan. Dia menjelaskan,

Daan Crypto Trades menunjukkan bahwa Q1 sering membawa aksi harga yang lebih kuat untuk Bitcoin. Dia mencatat, "Terakhir kali kinerjanya buruk adalah pada tahun 2018... Q1 cenderung cukup baik, terutama dalam beberapa tahun terakhir." Trader tetap fokus pada apakah BTC dapat bertahan di atas support atau apakah penurunan berikutnya akan terjadi.

Postingan Bitcoin's RSI Flashes Warning Signs as Price Stalls Below $92K muncul pertama kali di CryptoPotato.