Prospek harga Litecoin: apakah $80 selanjutnya saat BTC merebut kembali $92k?

Litecoin diperdagangkan ke level terendah $75 saat altcoin teratas merosot di awal perdagangan AS.

Bitcoin dan Ethereum juga turun sebelum mencatat sedikit keuntungan.

Departemen Kehakiman AS telah membuka penyelidikan pidana terhadap Jerome Powell.

Harga Litecoin merosot lebih dari 5% saat pasar cryptocurrency mengalami penurunan yang tersinkronisasi pada hari Senin, dengan saham juga turun di tengah kekhawatiran atas independensi Federal Reserve AS.

Harga Litecoin mencapai $75 tetapi dengan BTC membidik keuntungan, bisakah LTC melompat menuju $100?

Litecoin mengikuti koin teratas?

Aksi penurunan di seluruh pasar crypto mengikuti penurunan segar untuk Bitcoin.

Bitcoin berada di dekat level $90.000 di sesi perdagangan awal AS pada hari Senin, setelah mengurangi keuntungan dari di atas $92.000.

Namun, token tersebut diperdagangkan sekitar $92.135 pada saat penulisan, sementara Ethereum bertahan di dekat $3.134.

Baik Bitcoin maupun Ethereum menunjukkan ketahanan saat pasar menghadapi tekanan bearish.

Meskipun keduanya tetap berada di dekat ambang psikologis masing-masing, merebut kembali momentum naik mungkin menjadi kunci keuntungan Litecoin.

LTC diperdagangkan sekitar $77 pada saat penulisan.

Tetapi seperti yang ditunjukkan grafik di bawah ini, jalur turun tampak lebih kuat untuk altcoin tersebut.

Crypto turun di tengah panggilan pengadilan Fed

Grafik harga Litecoin oleh TradingView

Khususnya, pembeli melihat harga turun saat pasar bereaksi terhadap berita bahwa Departemen Kehakiman (DOJ) telah meluncurkan penyelidikan pidana terhadap Ketua Federal Reserve Jerome Powell.

Altcoin teratas seperti XRP dan BNB mengalami penurunan, dan Litecoin diperdagangkan ke level terendah $75, yang terakhir terlihat di akhir Desember.

Penurunan cryptocurrency terkemuka berasal dari sentimen risk-off yang dipicu oleh berita penyelidikan DOJ terhadap ketua Fed Jerome Powell.

Powell merilis pernyataan pada hari Minggu, mengungkapkan panggilan pengadilan dari Departemen Kehakiman.

Meskipun berita tersebut melihat Bitcoin naik ke atas $92k, penurunan mengikuti saat futures Wall Street turun.

Panggilan pengadilan dan penyelidikan pidana DOJ terhadap Powell telah mengintensifkan kekhawatiran akan campur tangan politik dalam kebijakan moneter AS.

Powell menekankan bahwa penyelidikan tampaknya dimotivasi oleh penolakan Fed terhadap permintaan pemotongan suku bunga yang agresif, daripada hanya kesaksian terkait renovasi.

Ketidakpastian ini membuat saham AS mundur dari level tertinggi rekor baru-baru ini.

Pada hari Senin, Dow Jones Industrial Average anjlok 0,8%, sementara S&P 500 turun 0,3%. Nasdaq Composite yang sarat teknologi turun sekitar 0,2%.

Penarikan tersebut mencerminkan penghindaran risiko yang lebih luas, dengan investor beralih ke aset safe haven yang dianggap seperti emas. Harga emas memang mencatat keuntungan lebih lanjut pada 12 Januari di tengah kekacauan.

Postingan Prospek harga Litecoin: apakah $80 berikutnya saat BTC merebut kembali $92k? muncul pertama kali di CoinJournal.