Pendiri Cardano Mengisyaratkan Bitcoin dan XRP DeFi di Midnight Protocol

Pendiri Cardano Charles Hoskinson mengisyaratkan integrasi DeFi Bitcoin dan XRP melalui Midnight, menambahkan fitur privasi lintas rantai ke DeFi.

Charles Hoskinson, pendiri Cardano, baru-baru ini mengungkapkan bahwa protokol Midnight akan segera mengintegrasikan Bitcoin dan XRP.

Pengumuman ini menandai perkembangan signifikan di ruang DeFi, karena bertujuan untuk menyediakan solusi privasi bagi pengguna Bitcoin dan XRP.

Hoskinson menekankan bahwa langkah ini akan membantu menjembatani kesenjangan antara blockchain yang berbeda sekaligus meningkatkan privasi dalam keuangan terdesentralisasi.

Protokol Midnight untuk Mengaktifkan Interoperabilitas Lintas Rantai dengan Privasi

Protokol Midnight bekerja bersama Cardano, memungkinkan transaksi lintas rantai yang bersifat privat.

Ini berfungsi sebagai jembatan, menghubungkan berbagai blockchain dan memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aman tanpa mengekspos detail transaksi mereka.

Hoskinson menyoroti bahwa Midnight akan mengintegrasikan Bitcoin dan XRP, membuka kemungkinan baru untuk aplikasi keuangan terdesentralisasi (DeFi).

Salah satu fitur utama Midnight adalah penggunaan kriptografi zero-knowledge.

Teknologi ini memastikan bahwa transaksi tetap privat, bahkan saat berinteraksi dengan kontrak pintar.

Dengan menggabungkan fitur ini, Midnight bertujuan untuk memberikan solusi bagi pengguna yang ingin menjaga privasi mereka saat terlibat dengan jaringan blockchain yang berbeda.

Sebagai hasilnya, integrasi Bitcoin dan XRP ke dalam Midnight dapat mengatasi masalah privasi yang ada di DeFi.

Saat ini, baik Bitcoin maupun XRP tidak memiliki fitur privasi, yang membatasi penggunaan mereka dalam aplikasi keuangan tertentu. Dengan memanfaatkan lingkungan aman Midnight, cryptocurrency ini dapat menjadi bagian dari ekosistem DeFi yang terus berkembang.

Bitcoin dan XRP Dapat Bergabung dengan DeFi Melalui Aset Wrapped Midnight

Usulan untuk membungkus XRP dan Bitcoin di Midnight diharapkan membuka pintu baru untuk aktivitas DeFi yang berfokus pada privasi.

Membungkus cryptocurrency ini akan memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam peminjaman, pinjaman, dan yield farming tanpa mengungkapkan detail transaksi mereka.

Fitur ini dapat mengatasi kesenjangan privasi di platform DeFi yang ada, di mana informasi transaksi biasanya terekspos.

Rencana Hoskinson untuk membungkus Bitcoin dan XRP dapat membuat aset ini lebih mudah diakses oleh pengguna yang sadar privasi.

Ini akan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam layanan DeFi tanpa mengorbankan privasi keuangan mereka.

Dengan solusi ini, protokol Midnight dapat menarik basis pengguna yang lebih luas, terutama mereka yang ragu untuk bergabung dengan DeFi karena masalah privasi.

Integrasi fitur privasi ke dalam Bitcoin dan XRP dapat membuka likuiditas yang terkunci dalam jumlah signifikan.

Seiring platform DeFi terus berkembang, privasi tetap menjadi prioritas utama bagi banyak pengguna. Pendekatan Midnight dapat mengatasi kebutuhan ini dan membantu menarik lebih banyak peserta ke ruang DeFi.

Midnight Memainkan Peran Kunci dalam Pertumbuhan DeFi yang Berfokus pada Privasi Cardano

Hoskinson telah menggambarkan Midnight sebagai bagian dari strategi jangka panjang Cardano untuk menawarkan aplikasi terdesentralisasi (dApps) yang berfokus pada privasi.

Dia menganggap Midnight sebagai contoh pertama dari cryptocurrency "generasi keempat" yang berfokus pada privasi dan fungsi lintas rantai.

Seiring sektor DeFi terus berkembang, fitur privasi diperkirakan akan menjadi semakin penting.

Peran Midnight melampaui sekadar mendukung Bitcoin dan XRP; ini integral dengan visi Cardano yang lebih luas untuk privasi di DeFi.

Dengan menawarkan platform yang meningkatkan privasi dan mendukung transaksi lintas rantai, Midnight bertujuan untuk membedakan dirinya dari platform lain.

Hoskinson percaya pendekatan ini akan membantu Cardano menjadi pemimpin dalam generasi berikutnya keuangan terdesentralisasi.

Dengan memprioritaskan privasi, Midnight dapat membentuk kembali masa depan DeFi. Seiring teknologi blockchain matang, kebutuhan akan transaksi yang aman dan privat hanya akan meningkat.

Potensi Midnight untuk memenuhi permintaan ini dapat memainkan peran signifikan dalam pertumbuhan Cardano dan masa depan ekosistem DeFi yang lebih luas.

Postingan Pendiri Cardano Mengisyaratkan DeFi Bitcoin dan XRP di Protokol Midnight muncul pertama kali di Live Bitcoin News.