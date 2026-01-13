Bitcoin Magazine



Coinbase Mungkin Mencabut Dukungan untuk CLARITY Act Karena Konflik Stablecoin

Coinbase, salah satu bursa kripto terbesar berbasis di AS, mungkin akan menarik dukungannya untuk CLARITY Act jika RUU tersebut memberlakukan pembatasan pada program hadiah stablecoin, menurut laporan Bloomberg.

Peringatan ini muncul saat Kongres bersiap untuk menandai legislasi di Senat minggu ini, yang berpotensi memicu bentrokan antara regulator dan salah satu perusahaan kripto paling terkemuka.

Bagi Coinbase, hadiah stablecoin bukan sekadar keuntungan kecil — ini adalah bagian inti dari model pendapatannya. Bursa ini berbagi pendapatan bunga yang dihasilkan dari cadangan yang mendukung USD Coin (USDC), stablecoin yang banyak digunakan dan diterbitkan oleh Circle, di mana Coinbase memiliki saham minoritas. Sebagian dari pendapatan tersebut digunakan untuk menawarkan insentif kepada pengguna, termasuk hadiah sekitar 3,5% untuk pelanggan Coinbase One.

Program-program ini mendorong pengguna untuk menyimpan USDC di platform, menciptakan aliran pendapatan yang dapat diprediksi bahkan ketika aktivitas perdagangan melambat. Bloomberg memperkirakan bahwa pendapatan terkait stablecoin mungkin telah mencapai sekitar $1,3 miliar pada tahun 2025.

Inti dari perdebatan ini adalah apakah hadiah-hadiah ini menyerupai produk perbankan tradisional, seperti rekening berbunga, atau apakah mereka adalah insentif konsumen yang termasuk dalam kerangka regulasi khusus kripto.

Beberapa kelompok perbankan berpendapat bahwa mengizinkan imbal hasil pada stablecoin dapat menarik simpanan dari bank tradisional, yang berpotensi mengurangi pinjaman kepada rumah tangga dan usaha kecil.

Undang-undang ini diperkirakan akan ditandai minggu ini pada 15 Januari. Masalah yang terus berlanjut ini dapat berdampak luas pada ruang bitcoin dan kripto.

Coinbase: Hadiah stablecoin terancam

Coinbase dan pendukung kripto lainnya menentang bahwa memperlakukan hadiah seperti bunga bank akan menghambat inovasi, membuat platform AS kurang kompetitif secara global, dan berisiko mendorong pengguna ke luar negeri.

Sikap Coinbase menggambarkan ketegangan yang lebih luas antara pembuat undang-undang yang mencari perlindungan investor dan perusahaan yang mencoba mempertahankan model bisnis yang layak di sektor kripto yang sedang berkembang.

Meskipun CLARITY Act bertujuan untuk memperjelas aturan struktur pasar untuk aset digital — mendefinisikan kategori seperti komoditas digital, kontrak investasi, dan stablecoin pembayaran— ini juga menandakan meningkatnya minat Kongres dalam pengawasan stablecoin dan keuangan terdesentralisasi.

Waktunya sangat penting. Komite Perbankan Senat akan segera meninjau RUU tersebut, dan ketentuan akhirnya dapat membentuk masa depan kebijakan kripto AS. Pencabutan dukungan potensial Coinbase adalah semacam taktik negosiasi dan mencerminkan betapa pentingnya program imbal hasil stablecoin bagi bursa yang diatur.

Membatasi insentif ini dapat mengurangi adopsi platform berbasis AS dan memperlambat keterlibatan arus utama dengan mata uang digital.

Perselisihan ini juga menyoroti elemen manusia dari regulasi. Perusahaan seperti Coinbase menyeimbangkan kepatuhan, ekspektasi investor, dan daya saing global, sementara pembuat undang-undang menimbang kebutuhan pengawasan terhadap risiko menghambat inovasi.

Coinbase belum membuat pernyataan resmi, tetapi orang dalam yang berbicara dengan Bloomberg menunjukkan bahwa bursa tersebut dengan hati-hati mengevaluasi apakah teks akhir akan memungkinkannya untuk terus menawarkan hadiah sambil tetap selaras dengan hukum AS.

