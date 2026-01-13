BursaDEX+
Newsletter HackerNoon: Apakah Agen AI Akan Meningkatkan Keuntungan Kita? (12/1/2026)

Penulis: HackernoonSumber: Hackernoon
2026/01/13 00:02
Apa kabar, hacker?


🪐 Apa yang terjadi di dunia teknologi hari ini, 12 Januari 2026?


Newsletter HackerNoon menghadirkan halaman beranda HackerNoon langsung ke kotak masuk Anda. Pada hari ini, Walt Disney meninggal dunia pada usia 65 tahun pada tahun 1966, Persidangan pemakzulan Presiden AS Bill Clinton dimulai pada tahun 1997, Gempa bumi berkekuatan 7,0 mengguncang Haiti pada tahun 2010, dan kami hadirkan untuk Anda cerita-cerita berkualitas tinggi ini. Dari Cara Merancang Siklus Eksekusi Singkat Tanpa Sprint hingga Cara Memilih Database Vektor yang Tepat untuk Chatbot RAG Siap Produksi, mari kita langsung mulai.

Portofolio Micro-Cap ChatGPT: Minggu 24


Oleh @nathanbsmith729 [ 5 Menit baca ] Minggu ini langsung dimulai dengan kerugian ekuitas besar pada hari Senin dan Selasa. Baca Selengkapnya.

Cara Memilih Database Vektor yang Tepat untuk Chatbot RAG Siap Produksi


Oleh @nee2112 [ 10 Menit baca ] Perbandingan praktis database vektor untuk chatbot RAG, menunjukkan mengapa filtering dan pencarian hybrid penting dalam sistem produksi nyata. Baca Selengkapnya.

Cara Merancang Siklus Eksekusi Singkat Tanpa Sprint


Oleh @rowsan [ 5 Menit baca ] Anda tidak memerlukan sprint untuk mengirimkan produk yang bagus. Anda hanya perlu fokus yang jelas, loop umpan balik yang cepat, dan disiplin untuk benar-benar menyelesaikan sesuatu sebelum melanjutkan. Baca Selengkapnya.

Tips Coding AI 002 - Gunakan Bahasa Asli Model


Oleh @mcsee [ 3 Menit baca ] Ketika Anda memberi prompt dalam bahasa Inggris, Anda selaras dengan cara AI mempelajari kode dan menggunakan lebih sedikit token. Baca Selengkapnya.

Akankah Agen AI Meningkatkan Keuntungan Kita?


Oleh @farida [ 4 Menit baca ] Munculnya Agentic AI telah memicu prediksi peningkatan kinerja perusahaan dan pengembalian saham yang lebih kuat. Baca Selengkapnya.


