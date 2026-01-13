JPMorgan Mengabaikan Risiko saat Para Bankir Memperingatkan Ancaman Stablecoin Senilai $6,6T

TLDR

Lebih dari 100 pemimpin bank komunitas telah mendesak senator AS untuk menutup celah dalam legislasi stablecoin.

American Bankers Association memperingatkan bahwa hingga $6,6 triliun dalam simpanan dapat meninggalkan bank tradisional.

Bankir mengklaim penerbit stablecoin menawarkan insentif imbal hasil tidak langsung yang mengancam sistem pinjaman komunitas.

ABA mengatakan GENIUS Act gagal mencegah afiliasi stablecoin memberikan reward kepada pengguna melalui pihak ketiga.

JPMorgan merespons dengan menyatakan bahwa stablecoin tidak menimbulkan risiko sistemik bagi sektor perbankan.

Lebih dari 100 eksekutif bank komunitas AS telah meminta pembuat undang-undang untuk memperketat hukum stablecoin, memperingatkan arus keluar simpanan yang besar, sementara JPMorgan menolak kekhawatiran tersebut, menggambarkan stablecoin sebagai salah satu dari banyak metode pembayaran yang hidup berdampingan, menolak alarm yang berkembang dari American Bankers Association.

Bankir Komunitas Menyebutkan Triliunan yang Berisiko

Pemimpin bank komunitas mendesak senator AS untuk menutup celah hukum dalam aturan stablecoin. Mereka menyebutkan risiko terhadap triliunan simpanan tradisional. Surat mereka tanggal 5 Januari, yang dikirim melalui Community Bankers Council ABA, memperingatkan dampak yang meluas.

Para bankir mengatakan penerbit stablecoin melewati larangan bunga dengan menawarkan imbal hasil tidak langsung. Insentif ini dapat menarik deposan menjauh dari bank lokal. Ini, menurut mereka, akan melemahkan akses kredit lokal.

ABA merujuk perkiraan Treasury yang menempatkan $6,6 triliun simpanan berisiko. Mereka berpendapat aturan saat ini tidak sepenuhnya mengatasi praktik-praktik ini.

GENIUS Act, yang baru-baru ini disahkan, bertujuan untuk mengatur stablecoin. Tetapi bankir komunitas mengatakan itu gagal menghentikan reward tidak langsung melalui bursa kripto. Mereka sekarang mencari kontrol yang lebih ketat pada pihak terafiliasi.

Para bankir menekankan bahwa pinjaman komunitas akan menderita jika simpanan menyusut. Mereka mengatakan usaha kecil, mahasiswa, dan petani bergantung pada kredit lokal. Tidak seperti bank, perusahaan stablecoin tidak memiliki asuransi simpanan.

JPMorgan Menolak Kekhawatiran Risiko Sistemik

JPMorgan mengambil sikap berbeda terhadap pertumbuhan stablecoin. Mereka menolak gagasan bahwa stablecoin menimbulkan ancaman sistemik. Seorang juru bicara mengatakan stablecoin hanya mewakili satu lapisan dalam sistem uang yang luas.

JPMorgan melihat token simpanan dan stablecoin sebagai bagian dari lanskap pembayaran yang lebih besar. Pandangan mereka kontras dengan peringatan bank-bank kecil. Ini mencerminkan perpecahan dalam perspektif sektor perbankan.

Analis kripto Joel Valenzuela menyebut surat itu sebagai langkah yang sudah dikenal. "Stablecoin menghadirkan kompetisi langsung," katanya. "Bank mencoba melindungi kepentingan mereka."

Kelompok perdagangan bank telah berulang kali menentang stablecoin. Dalam surat-surat sebelumnya, mereka mendorong untuk membatasi penerbitan hanya kepada bank. Beberapa juga menyerukan pelarangan token yang menawarkan imbal hasil.

Tokoh Industri Mempertanyakan Motif Perbankan

Pihak lain di sektor kripto mengkritik kekhawatiran para bankir. Michael Treacy dari OpenPayd mengatakan ini tentang melindungi model bisnis lama. Dia mempertanyakan niat di balik dorongan regulasi.

"Ini bukan debat stablecoin," kata Treacy. "Ini lebih tentang memungkinkan kompetisi," tambahnya menanggapi surat ABA. Dia menarik kesejajaran dengan debat dana pasar uang.

Pemberi pinjaman kripto Bitlease juga merespons. Pendiri Nima Beni melabeli kekhawatiran tersebut sebagai didorong oleh ketakutan. "Ini karena bank gagal menawarkan produk yang kompetitif dan transparan," katanya.

ABA sekarang mendorong Kongres untuk memperluas GENIUS Act. Mereka ingin undang-undang juga mencakup afiliasi dan mitra stablecoin. Ini akan mempengaruhi bursa yang menawarkan imbal hasil tidak langsung.

