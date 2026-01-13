Kripto Berikutnya yang Akan Meledak: 5 Altcoin Teratas dengan Potensi Kenaikan Tinggi

Pasar cryptocurrency sedang memanas karena Bitcoin bertahan stabil di atas $90.000, membuat investor tetap waspada untuk pergerakan besar berikutnya. Kinerja Bitcoin terus mendorong sentimen pasar secara keseluruhan, dengan harga altcoin mengikuti level support utamanya dengan ketat.
Dorongan di atas tertinggi baru-baru ini mendekati $94.800 dapat memicu gelombang momentum bullish yang segar, sementara penurunan di bawah $90.000 dapat memicu tekanan penurunan yang lebih luas.
Melihat CoinMarketCap, Indeks Fear and Greed berada di 41, mencerminkan optimisme yang hati-hati. Meskipun volatilitas di masa lalu, beberapa altcoin yang sudah mapan menunjukkan kekuatan, dan minat investor kembali ke pasar.
Bahkan presale seperti Bitcoin Hyper menarik perhatian, menandakan bahwa peluang sedang muncul bagi mereka yang mengamati dengan cermat.
Chiliz (CHZ) telah menarik perhatian hari ini, naik sekitar 7% untuk diperdagangkan mendekati $0,049, menandakan kebangkitan yang jelas dalam minat pasar jangka pendek.
Setelah periode konsolidasi yang tenang, kenaikan mendadak mencerminkan kepercayaan yang diperbarui di antara pembeli, menunjukkan bahwa trader sekali lagi melihat ke arah aset dengan utilitas nyata dan daya tarik komunitas yang kuat.
Tidak seperti lonjakan cepat yang memudar, reli ini tampaknya didukung oleh volume yang solid, mengisyaratkan bahwa basis peserta yang lebih luas bergabung dalam pergerakan ini daripada hanya spekulan jangka pendek.
Koneksi token dengan olahraga dan keterlibatan penggemar memberikannya keunggulan naratif.
CHZ mendukung token Fan untuk beberapa klub dan liga terbesar di dunia, dan token yang terikat dengan komunitas dunia nyata sering mengalami lonjakan aktivitas ketika sentimen di pasar kripto membaik.
Pergerakan hari ini tampaknya menjadi refleksi dari dinamika tersebut, dengan investor berotasi ke dalam proyek yang menggabungkan penggunaan praktis dengan cerita yang menarik.
Dari perspektif teknis, CHZ telah menembus zona resistensi $0,045–$0,047 dan sekarang diperdagangkan di atasnya. Penembusan tersebut telah meningkatkan kepercayaan, berkontribusi pada keuntungan mingguan sebesar 7%.
Secara psikologis, melampaui tanda $0,05 dapat menarik lebih banyak perhatian, mengubah resistensi sebelumnya menjadi zona support potensial dan mengatur panggung untuk momentum lebih lanjut di hari-hari mendatang.
Monero meledak ke rekor tertinggi baru sebesar $610 hari ini, merebut kembali sorotan di pasar koin privasi. Pencapaian ini menandai pergeseran besar dalam struktur pasar jangka panjang, menempatkan Monero dengan kokoh ke dalam price discovery.
Saat proyek privasi yang bersaing seperti Zcash berjuang dengan tantangan internal dan tata kelola, Monero menonjol sebagai pilihan utama bagi investor yang mencari aset yang tangguh dan berfokus pada privasi.
Setelah berminggu-minggu Bitcoin dan token berkapitalisasi besar lainnya mendominasi berita utama, Monero telah menarik perhatian yang diperbarui, mendapat manfaat dari rotasi modal ke dalam proyek yang undervalued atau diabaikan.
Reputasi lama untuk privasi dan desentralisasi, dikombinasikan dengan minat pasar yang berkembang, telah mendorong permintaan yang stabil, mendorong aksi harga ke wilayah yang belum dipetakan.
Reli ini didukung oleh lonjakan volume perdagangan yang masif sebesar 186%, menandakan keyakinan kuat di antara pembeli. Trader momentum dan algoritma masuk saat Monero menembus resistensi kunci antara $440 dan $500, mempercepat keuntungan dan memperkuat tren bullish.
Bahkan pullback sedikit ke area $600 dilihat sebagai konsolidasi yang sehat, memungkinkan pasar untuk menyerap keuntungan baru-baru ini sambil membangun basis support baru.
Secara psikologis, melampaui $600 dan mencapai $610 telah menarik perhatian, dengan angka bulat bertindak sebagai titik kontrol mental bagi trader. Kemampuan Monero untuk bertahan di atas level penembusan akan menjadi kritis untuk kenaikan yang berkelanjutan.
Secara keseluruhan, reli hari ini mengonfirmasi bahwa Monero kembali di radar, menggabungkan kekuatan teknis, volume yang kuat, dan antusiasme investor yang diperbarui dalam cryptocurrency yang berfokus pada privasi.
Cosmos (ATOM) telah melancarkan salah satu pemulihan paling luar biasa dalam sejarah kripto baru-baru ini, naik dari hampir nol hanya beberapa bulan yang lalu untuk diperdagangkan sekitar $2,57 hari ini.
Lonjakan ini mengikuti crash pasar yang dramatis pada Oktober 2025, yang memicu kepanikan luas dan likuidasi paksa di seluruh pasar. Pemulihan ATOM menarik perhatian karena trader mencari tanda-tanda bahwa cryptocurrency telah mencapai titik terendah dan mungkin siap untuk pemulihan yang berkelanjutan.
Dari perspektif teknis, analis TEKT0NIC mencatat pergerakan naik yang kuat setelah ATOM mempertahankan zona support $2,00. Harga saat ini mengkonsolidasi sekitar $2,57, mempertahankan di atas support kunci dan menandakan kekuatan yang berkelanjutan.
Area perhatian langsung adalah resistensi di $4,05. Penembusan yang jelas di atas level ini akan menunjukkan potensi untuk kenaikan lebih lanjut, sementara kegagalan mempertahankan kisaran $2,00-$2,50 dapat menghasilkan pullback.
Secara keseluruhan, struktur pasar menunjukkan pembeli saat ini memegang kendali, berusaha membangun momentum dari basis ini. Trader akan memantau dengan cermat perilaku harga di resistensi untuk menentukan apakah ATOM sedang bersiap untuk penembusan yang berkelanjutan atau jika konsolidasi akan berlanjut.
Seiring adopsi Bitcoin berkembang, skalabilitas telah muncul sebagai narasi sentral di pasar. Satu proyek yang menarik perhatian adalah Bitcoin Hyper, ekosistem Bitcoin Layer 2 yang dirancang untuk memungkinkan keuangan terdesentralisasi yang native Bitcoin.
Bitcoin Hyper menjembatani likuiditas Bitcoin ke dalam lapisan eksekusi sekunder yang didukung oleh Solana Virtual Machine, memungkinkan transaksi berkecepatan tinggi, biaya rendah, dan fungsi smart contract, semuanya sambil tetap terikat pada keamanan lapisan dasar Bitcoin.
Proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $30 juta selama presale-nya, mencerminkan minat awal yang kuat. Insentif staking dan mekanisme partisipasi jangka panjangnya dirancang untuk mengurangi tekanan jual langsung saat peluncuran dan menyelaraskan pengguna dengan pertumbuhan jaringan.
Di luar infrastruktur, Bitcoin Hyper juga diposisikan dalam narasi koin meme, sektor yang secara historis mendapatkan daya tarik selama pemulihan pasar bullish.
Keamanan tetap menjadi prioritas bagi peserta kripto di tengah volatilitas pasar. Mendiversifikasi aset di beberapa dompet dan bursa membantu mengurangi paparan risiko.
Bagi mereka yang ingin memasukkan Bitcoin Hyper ke dalam portofolio mereka, dompet non-custodial multi-chain seperti Best Wallet, yang diaudit oleh CertiK, mendapatkan adopsi di antara pengguna yang mencari standar keamanan yang lebih tinggi.
Investor yang melacak kripto terbaik untuk dibeli sekarang dapat mengikuti perkembangan terbaru Bitcoin Hyper dengan mengikuti saluran X dan Telegram resminya.
