Kripto Berikutnya yang Akan Meledak: 5 Altcoin Teratas dengan Potensi Kenaikan Tinggi

Pasar cryptocurrency sedang memanas karena Bitcoin bertahan stabil di atas $90.000, membuat investor tetap waspada untuk pergerakan besar berikutnya. Kinerja Bitcoin terus mendorong sentimen pasar secara keseluruhan, dengan harga altcoin mengikuti level support utamanya dengan ketat.

Dorongan di atas tertinggi baru-baru ini mendekati $94.800 dapat memicu gelombang momentum bullish yang segar, sementara penurunan di bawah $90.000 dapat memicu tekanan penurunan yang lebih luas.

Melihat CoinMarketCap, Indeks Fear and Greed berada di 41, mencerminkan optimisme yang hati-hati. Meskipun volatilitas di masa lalu, beberapa altcoin yang sudah mapan menunjukkan kekuatan, dan minat investor kembali ke pasar.

Bahkan presale seperti Bitcoin Hyper menarik perhatian, menandakan bahwa peluang sedang muncul bagi mereka yang mengamati dengan cermat.

Sumber – Saluran YouTube Cryptonews

Chiliz (CHZ)

Chiliz (CHZ) telah menarik perhatian hari ini, naik sekitar 7% untuk diperdagangkan mendekati $0,049, menandakan kebangkitan yang jelas dalam minat pasar jangka pendek.

Setelah periode konsolidasi yang tenang, kenaikan mendadak mencerminkan kepercayaan yang diperbarui di antara pembeli, menunjukkan bahwa trader sekali lagi melihat ke arah aset dengan utilitas nyata dan daya tarik komunitas yang kuat.

Tidak seperti lonjakan cepat yang memudar, reli ini tampaknya didukung oleh volume yang solid, mengisyaratkan bahwa basis peserta yang lebih luas bergabung dalam pergerakan ini daripada hanya spekulan jangka pendek.

Koneksi token dengan olahraga dan keterlibatan penggemar memberikannya keunggulan naratif.