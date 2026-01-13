Apple memilih model AI Gemini dari Google untuk mendukung versi Siri yang diperbarui yang diluncurkan akhir tahun ini

Apple telah memilih model AI Gemini dari Google untuk menggerakkan versi yang diperbarui dari Siri yang akan diluncurkan akhir tahun ini. Kemitraan multi-tahun ini akan memanfaatkan model Gemini Google dan teknologi cloud untuk model dasar masa depan di Apple.

"Setelah evaluasi yang cermat, kami menetapkan bahwa teknologi Google memberikan fondasi paling mumpuni untuk Apple Foundation Models, dan kami sangat antusias dengan pengalaman baru yang inovatif yang akan dibuka untuk pengguna kami," kata Apple dalam sebuah pernyataan.

Apple, OpenAI, dan Gemini semuanya terintegrasi untuk mendukung Siri

Spekulasi tentang kesepakatan potensial telah beredar sejak November, dengan Bloomberg melaporkan pada saat itu bahwa Apple sedang mempertimbangkan untuk membayar $1 miliar per tahun untuk menggunakan model Gemini. Menurut pernyataan tersebut, Apple Intelligence akan terus berjalan pada perangkat Apple dan Private Cloud Compute, sambil mempertahankan standar privasi Apple.

Pembuat iPhone ini telah menunda penyampaian peningkatan suara AI Siri yang mengesankan yang dijanjikan meskipun menjalankan iklan untuk produk tersebut. "Ini akan memakan waktu lebih lama dari yang kami kira untuk menyampaikan fitur-fitur ini, dan kami mengantisipasi untuk meluncurkannya pada tahun mendatang," kata perusahaan dalam sebuah pernyataan pada saat itu.

Sejak ChatGPT dari OpenAI debut pada akhir 2022, Apple telah tertinggal dalam tren AI yang mendorong Wall Street. Apple saat ini bermitra dengan OpenAI untuk mengintegrasikan ChatGPT ke dalam Siri dan Apple Intelligence, khususnya untuk kueri rumit yang dapat memanfaatkan pengetahuan dunia dari model AI.

Tidak jelas apa arti kemitraan Google untuk integrasi ChatGPT di masa depan. Namun, raksasa perangkat tersebut mengatakan bahwa mereka tidak membuat perubahan apa pun pada perjanjian tersebut.

Google telah membuat kemajuan stabil dalam agenda AI-nya, memperkenalkan model Gemini 3 yang ditingkatkan akhir tahun lalu. Pada Oktober, CEO Google Sundar Pichai mengatakan segmen cloud perusahaan menandatangani lebih banyak kesepakatan senilai lebih dari $1 miliar melalui kuartal ketiga 2025 dibandingkan dua tahun sebelumnya digabungkan.

Sementara itu, saham Alphabet naik sekitar 1% pada hari Senin, menyusul berita tersebut. Google secara singkat menyentuh di atas nilai pasar $4 triliun, bergabung dengan beberapa raksasa seperti Nvidia dan Apple, yang telah menyentuh ambang batas $4 triliun.

Masuknya Alphabet ke dalam klub elit datang setelah perusahaan mengakhiri 2025 sebagai salah satu pemain teratas di Wall Street. Sahamnya melonjak 65% pada 2025, reli paling tajam Alphabet sejak 2009, ketika saham tersebut berlipat ganda keluar dari krisis keuangan.

Analis Citi menyebut Google sebagai pilihan internet teratas untuk prospek 2026 mereka dalam catatan baru-baru ini. Analis mengatakan 70% pelanggan Google Cloud menggunakan produk AI-nya, menambahkan "Google memiliki chip, kapasitas infrastruktur, dan model di tengah permintaan yang meningkat."

Google mengungkapkan protokol perdagangan agentic baru untuk peritel

Google telah mengungkapkan rencananya untuk meluncurkan protokol perdagangan agentic untuk peritel yang disebut Universal Commerce Protocol, atau UCP. Perusahaan ingin UCP menjadi standar industri yang digunakan peritel untuk agen dan sistem AI mereka di seluruh tugas seperti penemuan, pembelian, dan "dukungan pasca-pembelian."

UCP pertama-tama akan berfungsi sebagai tulang punggung fitur checkout Google baru yang akan memungkinkan konsumen melakukan pembelian dalam Mode AI di pencarian browser dan dalam aplikasi Gemini. Checkout yang didukung UCP pada awalnya akan menggunakan Google Pay sebagai penyedia kredensial. PayPal juga akan diintegrasikan di masa depan.

"Alih-alih memerlukan koneksi unik untuk setiap agen individual, UCP memungkinkan semua agen berinteraksi dengan mudah," kata Vidhya Srinivasan, wakil presiden dan manajer umum Google Ads & Commerce, dalam sebuah posting blog.

Peritel dan platform e-commerce seperti Shopify, Etsy, Wayfair, dan Target membantu mengembangkan protokol bersama. Walmart juga ikut mengembangkan protokol; oleh karena itu, Gemini akan secara otomatis menyertakan produk dari Walmart dan Sam's Club ketika konsumen meneliti produk.

Google juga menyatakan bahwa sekarang akan memungkinkan merek untuk menawarkan diskon khusus kepada pengguna saat mereka mencari rekomendasi produk saat menggunakan mode AI. Perusahaan memberikan atribut data baru kepada pengguna dalam Merchant Center agar penjual menampilkan item mereka lebih baik dalam permukaan pencarian AI.

Sebuah laporan dari McKinsey pada Oktober mengatakan bahwa pada 2030, sektor ritel mungkin bernilai antara $3 triliun dan $5 triliun di seluruh dunia, berkat alat berbasis AI dan perdagangan berbasis agen.

