Dogecoin Menembus 'Penjara Pita Bawah' Saat Tren Harian Berbalik

Harga Dogecoin saat ini naik sekitar 17% sejak titik terendah 31 Desember dan rebound mulai terlihat kurang seperti dead-cat bounce dan lebih seperti perubahan rezim, menurut analis kripto Cantonese Cat, yang menunjukkan pergeseran jelas dalam cara DOGE diperdagangkan di dalam Bollinger Bands pada grafik harian.

Setup ini penting sekarang karena harga telah bergerak dari tekanan lower-band selama berbulan-bulan ke setengah bagian atas rentang, seringkali merupakan tanda paling awal bahwa perilaku tren sedang berputar.

Tampilan harian terbaru Cantonese Cat (Binance) membingkai pergerakan melalui posisi Bollinger Band daripada mengejar pola. Seperti yang dikatakan analis tersebut: "DOGE harian menunjukkan perubahan tren yang jelas yang mudah dilihat ketika Anda melihat bagaimana ia berada di setengah bagian bawah Bollinger band selama berbulan-bulan tetapi sekarang memiliki perubahan karakter yang jelas."

"Karakter" tersebut terlihat dalam mekanika band. DOGE ditutup sekitar $0,1405 pada cetakan yang ditampilkan, sekarang diperdagangkan di atas garis basis 20 hari mendekati $0,1348 setelah menghabiskan sebagian besar periode sebelumnya condong ke setengah bagian bawah amplop. Upper band mendekati $0,1564 dan lower band mendekati $0,1132.

Dalam kerangka analis, garis basis menjadi "garis di pasir" jangka pendek untuk apakah ini pembalikan tren yang asli atau sekadar ekspansi volatilitas yang memudar. Bertahan di atasnya membuat harga tetap di setengah bagian atas band, di mana tren biasanya berperilaku berbeda dibandingkan saat berada di lower-band.

Grafik Mingguan Dan Bulanan Mendukung Tesis

Memperbesar tampilan, grafik mingguan Cantonese Cat (20 Des) menggambarkan struktur yang lebih luas sebagai urutan gaya Elliott: kemajuan Wave 1 yang selesai diikuti oleh koreksi Wave 2. Analis tersebut menulis: "Kami sudah mengalami pasar beruang 13 bulan untuk DOGE, dengan hipotesis kerja saya bahwa ini kemungkinan merupakan koreksi wave 2 sebelum ledakan wave 3. Seluruh alasan mengapa ini mungkin terjadi adalah karena tidak terasa mungkin saat ini, dan Anda ingin saya berhenti posting."

Level pada grafik sangat eksplisit. DOGE berada di antara retracement 0,382 mendekati $0,1177 dan level 0,5 mendekati $0,1542, dengan penanda retracement yang lebih tinggi di sekitar $0,2021 (0,618), $0,2477 (0,707), $0,2968 (0,786), dan $0,3732 (0,886).

Di atasnya, level 1,0 diberi label mendekati $0,4844, dengan ekstensi mencapai sekitar $0,9029 (1,272), $1,2497 (1,414), $1,9934 (1,618), $4,7793 (2,0), dan $8,9077 (2,272), yang terakhir selaras dengan target "wilayah $9" yang berulang kali dikutip analis untuk siklus ini.

Pada 9 Jan, Cantonese Cat memasangkan grafik bulanan DOGE dengan iShares Russell 2000 ETF (IWM), dengan berargumen bahwa ada ritme fase bullish yang berulang: "DOGE selalu sekitar 2-4 bulan di belakang IWM selama fase bullish." Perbandingan ini menyoroti contoh-contoh sebelumnya di mana perilaku breakout IWM mendahului fase kenaikan besar DOGE, menyiratkan peningkatan DOGE saat ini dapat dibaca sebagai gema yang tertunda jika pola tersebut bertahan.

Secara keseluruhan, pertanyaan jangka pendek adalah apakah DOGE dapat terus ditutup di atas basis Bollinger harian (~$0,1348) dan menghindari kembali ke postur setengah bagian bawah yang menentukan bulan-bulan sebelumnya. Di sisi atas, penembusan di atas wilayah upper band (~$0,1564) dan Fib 0,5 ($0,1542) sangat penting untuk kenaikan lebih lanjut.

Pada saat berita ini ditulis, DOGE diperdagangkan pada $0,13674.