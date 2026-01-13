Korea Selatan Bergerak Membuka Kembali Pasar Kripto untuk Investor Korporat Setelah Larangan Sembilan Tahun

Korea Selatan mencabut pembatasan jangka panjang terhadap investasi cryptocurrency perusahaan, menandakan perubahan kebijakan besar yang dapat membentuk kembali lanskap aset digital negara tersebut.

Setelah sembilan tahun pembatasan dan kehati-hatian regulasi, otoritas kini mempersiapkan untuk mengizinkan perusahaan terdaftar dan investor profesional mengalokasikan sebagian ekuitas mereka ke cryptocurrency tingkat atas yang diperdagangkan di bursa regulasi utama negara tersebut.

Langkah ini, yang dilaporkan oleh Seoul Economic Daily, menandai pembalikan kebijakan crypto paling signifikan sejak larangan pemerintah pada 2017 terhadap partisipasi institusional. Komisi Layanan Keuangan Korea Selatan (FSC) sedang menyelesaikan pedoman baru yang akan membuka pintu untuk eksposur crypto yang terkontrol dan diawasi secara hukum di seluruh sektor korporat negara tersebut.

Pemerintah Membalikkan Pembatasan 2017

Keputusan ini mencerminkan pergeseran signifikan dalam pendekatan pemerintah terhadap aset virtual. Pada tahun 2017, Korea Selatan melarang perusahaan terlibat dalam investasi cryptocurrency karena kekhawatiran tentang pencucian uang, volatilitas pasar yang tinggi, dan lonjakan perdagangan spekulatif. Otoritas khawatir bahwa keterlibatan institusional yang tidak terkendali dapat memperbesar risiko keuangan dalam lingkungan pasar yang sudah tidak stabil.

Kini, FSC mengonfirmasi bahwa mereka sedang merevisi pedoman tersebut, mempersiapkan untuk secara resmi mengizinkan kembali partisipasi korporat. Seorang pejabat senior FSC menyatakan bahwa perubahan regulasi hampir selesai, dengan kerangka kerja lengkap diharapkan akan dirilis pada Januari atau Februari.

Setelah diterapkan, aturan yang direvisi akan memungkinkan entitas hukum, termasuk perusahaan publik terdaftar dan institusi investasi profesional, untuk membeli, menyimpan, dan mengelola posisi cryptocurrency sebagai bagian dari strategi keuangan dan perbendaharaan yang lebih luas. Pergeseran ini menandakan lingkungan regulasi yang semakin matang dan meningkatnya kepercayaan terhadap kemampuan Korea Selatan dalam mengawasi pasar aset virtual.

Pedoman Baru Memperkenalkan Batas Investasi Terkontrol

Kerangka kerja yang diperbarui memperkenalkan batasan ketat untuk manajemen risiko. Perusahaan akan diizinkan mengalokasikan hingga 5% dari modal ekuitas mereka ke investasi cryptocurrency. Batasan ini dirancang untuk mencegah eksposur berlebihan sambil tetap memberikan entitas korporat akses yang berarti ke pasar aset digital.

FSC menekankan bahwa ambang batas 5% sengaja dibuat konservatif. Daripada mendorong investasi agresif, hal ini bertujuan untuk memberikan perusahaan fleksibilitas yang cukup untuk mendiversifikasi kepemilikan mereka dan berpartisipasi dalam pertumbuhan keuangan digital, tanpa mengorbankan stabilitas neraca atau mengundang risiko likuiditas.

Berdasarkan aturan yang akan datang, eksposur aset virtual akan diperlakukan serupa dengan instrumen keuangan volatilitas tinggi lainnya, memastikan bahwa perusahaan mempertahankan penilaian risiko yang bertanggung jawab dan mengikuti praktik akuntansi dan audit yang terstandarisasi.

Hanya 20 Cryptocurrency Teratas yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Aturan Baru

Untuk lebih membatasi risiko sistemik, Korea Selatan akan membatasi investasi perusahaan pada 20 cryptocurrency teratas berdasarkan kapitalisasi pasar global. Kriteria ini memastikan bahwa perusahaan hanya berinteraksi dengan aset yang menunjukkan likuiditas kuat, adopsi pasar yang luas, dan sejarah perdagangan yang mapan.

Kebijakan ini secara efektif mengecualikan token yang lebih kecil dan lebih volatile yang mungkin tidak memenuhi standar keandalan atau pengawasan regulasi. Dengan berfokus pada aset utama, seperti Bitcoin, Ethereum, dan token berkapitalisasi tinggi lainnya, FSC bertujuan untuk meminimalkan eksposur terhadap proyek spekulatif, rug pull, atau aktivitas perdagangan manipulatif.

Pendekatan bertingkat ini sejalan dengan strategi aset digital Korea Selatan yang lebih luas, yang memprioritaskan perlindungan konsumen, transparansi, dan pengembangan pasar terstruktur. Hal ini juga memposisikan negara tersebut di samping yurisdiksi lain yang mengizinkan partisipasi crypto institusional di bawah aturan kelayakan aset yang ketat.

Akses Korporat Dibatasi untuk Bursa Domestik yang Diatur

Semua transaksi cryptocurrency perusahaan harus dilakukan melalui lima bursa crypto berlisensi dan diatur terbesar di Korea Selatan. Platform-platform ini mencakup operator paling patuh di negara tersebut, yang sudah mengikuti prosedur anti pencucian uang (AML) yang ketat, pemantauan transaksi, dan standar kustodian aset.

Dengan mewajibkan investor korporat menggunakan bursa resmi, FSC memastikan bahwa aktivitas perdagangan institusional tetap dapat dilacak, aman, dan sepenuhnya selaras dengan protokol pengawasan keuangan nasional. Langkah ini dimaksudkan untuk:

mencegah transaksi ilegal

memastikan pelaporan transparan

mengurangi risiko counterparty

memperkuat pengawasan

Persyaratan ini juga mencegah perusahaan berinteraksi dengan platform offshore yang tidak diatur, yang mungkin tidak memiliki keamanan atau perlindungan kepatuhan yang memadai.

Implikasi Pasar dan Tujuan Strategis

Pembukaan kembali akses investasi crypto korporat terjadi pada saat pasar keuangan global semakin mengadopsi aset digital sebagai bagian dari strategi investasi terdiversifikasi. Korea Selatan tampak bersemangat untuk tidak tertinggal dari pesaing internasional, di mana perusahaan sudah mengintegrasikan cryptocurrency ke dalam operasi perbendaharaan, portofolio aset, dan inisiatif berbasis blockchain.

Kebijakan baru ini dapat membawa beberapa hasil yang terukur:

1. Peningkatan likuiditas institusional di seluruh bursa Korea

2. Legitimasi yang lebih kuat dan kepercayaan pasar dalam sektor crypto domestik

3. Inovasi yang lebih besar saat perusahaan mengeksplorasi kasus penggunaan blockchain

4. Diversifikasi keuangan yang lebih baik untuk perusahaan terdaftar

FSC menekankan bahwa tujuannya bukan sekadar untuk merangsang perdagangan spekulatif tetapi untuk membangun lingkungan yang stabil dan aman di mana aset digital dapat hidup berdampingan dengan sistem keuangan tradisional.

Pendekatan terukur Korea Selatan menunjukkan bahwa regulator mengakui potensi ekonomi aset digital sambil mempertahankan pengawasan ketat untuk mengurangi kerentanan sistemik.

Era Baru untuk Ekonomi Aset Digital Korea Selatan

Dengan larangan sembilan tahun yang kini akan berakhir, Korea Selatan mempersiapkan babak baru dalam evolusi keuangan digitalnya. Investor korporat, yang sebelumnya sepenuhnya dikecualikan dari pasar crypto, akan segera memiliki jalur yang diatur dan terdefinisi dengan jelas untuk berpartisipasi dalam ekonomi blockchain dan aset virtual negara yang berkembang.

Pedoman yang akan datang mewakili keseimbangan antara inovasi dan kehati-hatian. Mereka memperkenalkan kembali partisipasi institusional tetapi dalam kerangka kerja yang dirancang untuk melindungi sistem keuangan dari risiko berlebihan. Batas ekuitas 5%, filter aset 20-teratas, dan persyaratan bursa yang diatur secara kolektif menciptakan lingkungan terkontrol di mana perusahaan dapat menguji strategi, mendiversifikasi portofolio, dan terlibat dengan cryptocurrency berkapitalisasi tinggi secara bertanggung jawab.

Korea Selatan menandakan bahwa mereka siap untuk memodernisasi sektor keuangannya, dan pergeseran regulasi ini menandai salah satu pembalikan kebijakan terkuat dalam sejarah aset digitalnya.

Pengungkapan: Ini bukan saran trading atau investasi. Selalu lakukan riset Anda sendiri sebelum membeli cryptocurrency apa pun atau berinvestasi dalam layanan apa pun.

