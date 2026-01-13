BursaDEX+
Monero (XMR) mencapai All-Time High baru, melonjak 20% dalam 24 jam. Apa yang terjadi, dan bagaimana reaksi harga koin XMR selanjutnya?Monero (XMR) mencapai All-Time High baru, melonjak 20% dalam 24 jam. Apa yang terjadi, dan bagaimana reaksi harga koin XMR selanjutnya?

Harga Monero Melonjak: XMR Mencapai Rekor Tertinggi Baru Setelah Lonjakan 20%

Penulis: Crypto TickerSumber: Crypto Ticker
2026/01/13 03:31
Monero
XMR$719.26+2.67%
Raksasa yang berfokus pada privasi Monero ($XMR) telah mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh pasar hari ini, 12 Januari 2026, dengan mencapai All-Time High (ATH) baru yang monumental. Dalam tampilan kekuatan yang spektakuler, XMR melesat naik 20% dalam 24 jam terakhir, membawa total keuntungannya selama 7 hari terakhir menjadi 41% yang mengesankan.

Sementara banyak altcoin berjuang melawan hambatan regulasi, Monero terus membuktikan mengapa ia tetap menjadi raja sektor privasi. Anda dapat melacak pergerakan terbaru di halaman ticker XMR-USD kami.

Mengapa Monero Melonjak?

Aksi harga terbaru menunjukkan rotasi modal besar-besaran ke aset yang berpusat pada privasi. Laporan menunjukkan bahwa gejolak terbaru dalam proyek privasi lainnya, seperti Zcash, telah menyebabkan investor mengkonsolidasikan kepemilikan mereka ke XMR yang lebih mapan dan terdesentralisasi. Selain itu, seiring lingkungan regulasi global yang semakin ketat, permintaan untuk transaksi yang benar-benar anonim tidak pernah lebih tinggi.

Analisis Teknikal Koin XMR: Menembus Penghalang $600

Analisis Teknikal Koin XMR: Menembus Penghalang $600

Melihat grafik 1 jam yang disediakan, momentum jelas bullish. Monero baru-baru ini menembus beberapa level resistance kunci yang telah menahan harga selama berminggu-minggu.

XMR/USD 1H - TradingView

  • The Breakout: Setelah konsolidasi di sekitar kisaran $420–$440 awal bulan ini, XMR menembus resistance psikologis di $480. Level ini sekarang telah berubah menjadi zona support utama.
  • Momentum Vertikal: Grafik menunjukkan "god candle" yang hampir vertikal mendorong harga menuju $606,35. Pergerakan parabolik ini menunjukkan FOMO (Fear Of Missing Out) yang kuat di antara pembeli ritel dan institusional.
  • Stochastic RSI: Stochastic RSI saat ini berada di wilayah overbought (sekitar 84,34). Meskipun ini menunjukkan potensi periode pendinginan jangka pendek atau koreksi kecil, dalam pasar bull yang kuat, aset dapat tetap overbought untuk periode yang lebih lama saat mereka melakukan "price discovery."

Prediksi Harga XMR: Tertinggi dan Terendah di Masa Depan

Prediksi Harga XMR: Tertinggi dan Terendah di Masa Depan

Dengan $Monero sekarang dalam mode price discovery, resistance lama telah menghilang, dan kita harus melihat ekstensi Fibonacci dan level psikologis untuk memprediksi pergerakan selanjutnya.

Skenario Bullish (Tertinggi di Masa Depan)

Jika XMR mempertahankan volume saat ini, target psikologis besar berikutnya adalah $650. Konsolidasi yang sukses di atas ATH saat ini dapat membuka pintu untuk berlari menuju $720 pada akhir Q1 2026. Target ini sejalan dengan proyeksi trendline jangka panjang dari siklus 2021 dan 2025 sebelumnya.

Skenario Bearish (Terendah di Masa Depan)

Tidak ada aset yang naik dalam garis lurus selamanya. Jika koreksi terjadi, garis pertahanan pertama untuk bull adalah tanda $560 (konsolidasi lokal terbaru). Jika itu gagal, retracement yang lebih dalam dapat melihat XMR menguji ulang titik breakout sebelumnya di $480. Namun, selama harga tetap di atas $415, struktur bullish jangka panjang tetap utuh.

Untuk pembaruan lebih lanjut tentang bagaimana ini mempengaruhi pasar yang lebih luas, baca berita kripto terbaru kami.

Peluang Pasar
Logo Monero
Harga Monero(XMR)
$719.26
$719.26$719.26
-0.11%
USD
Grafik Harga Live Monero (XMR)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

