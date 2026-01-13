Membobol Pemadaman: Demonstran Iran Menggunakan Teknologi Kebebasan untuk Melewati Tindakan Keras Rezim

Bitcoin Magazine



Menembus Pemadaman: Demonstran Iran Gunakan Teknologi Kebebasan untuk Melewati Penindasan Rezim

Iran telah mengalami protes intens terhadap rezim Republik Islam dalam beberapa minggu terakhir. Pihak berwenang telah merespons dengan langkah-langkah keras, termasuk pemadaman telekomunikasi nasional dan gangguan layanan satelit seperti Starlink, yang bertujuan untuk mencegah koordinasi di antara para demonstran.

Warga Iran menggunakan alat teknologi kebebasan; Bitchat, Noghteha, dan Delta Chat untuk komunikasi offline. Dua dari aplikasi ini berasal langsung dari Bitcoin, menyoroti bagaimana teknologi dari komunitas ini memberikan solusi praktis dalam lingkungan berisiko tinggi. Bitchat, yang dibangun oleh perintis Bitcoin Jack Dorsey dan pengembang open-source Calle, beroperasi melalui jaringan mesh Bluetooth dan protokol Nostr tanpa memerlukan koneksi internet. Noghteha di sisi lain, adalah fork closed-source dari Bitchat, yang diadaptasi untuk konteks Iran dengan dukungan penuh Persia/Farsi, antarmuka pengguna yang ditingkatkan, dan fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Bagaimana Bitchat dan Noghteha Mendapatkan Popularitas?

Bitchat pertama kali mendapat perhatian luas ketika Jack Dorsey mengumumkannya di X pada 6 Juli 2025, menggambarkannya sebagai proyek akhir pekan untuk menjelajahi jaringan mesh Bluetooth. Pengumuman tersebut menghasilkan minat langsung, tercermin dalam lonjakan Google Trends untuk pencarian terkait. Pada September, Frank Corva menulis tentang peran Bitchat dalam mendukung demonstran Nepal selama pembatasan media sosial dan kerusuhan, di mana hampir 50.000 unduhan terjadi dalam satu hari.

Noghteha, di sisi lain, mengalami adopsi cepat pada minggu pertama Januari 2026. Sebelum penutupan internet penuh, Google Play mencatat lebih dari 70.000 unduhan Noghteha dalam waktu tiga hari, dengan angka kemungkinan meningkat melalui berbagi peer-to-peer, sideloading, dan transfer Bluetooth setelahnya.

Promosi Noghteha mencapai audiens luas melalui Iran International, saluran TV satelit oposisi yang berbasis di luar Iran. Stasiun tersebut, sumber utama informasi dan panduan koordinasi dari tokoh-tokoh seperti pemimpin oposisi Reza Pahlavi, menyiarkan detail tentang aplikasi tersebut.

Pengembang Nariman Gharib, seorang aktivis digital-politik, merilis aplikasi tersebut secara independen, tanpa pendanaan pemerintah atau swasta, sebagai respons terhadap taktik rezim.

Tapi Mengapa Mem-fork Bitchat?

Rezim Iran menggunakan taktik perang informasi yang sangat canggih. Seperti yang dijelaskan Ziya Sadr, seorang peneliti Bitcoin terkemuka dan mantan tahanan politik: "Rezim menyiapkan serangan phishing, membuat tautan unduhan palsu, dan menggunakan influencer di media sosial untuk menyesatkan orang agar menginstal versi berbahaya dari aplikasi yang sama."

Ancaman yang terus-menerus ini kemungkinan merupakan alasan utama pengembang Noghteha memilih untuk tidak merilis aplikasi sebagai fully open-source, dan mungkin juga menjelaskan waktu rilis aplikasi, tepat sebelum penutupan internet. Dengan merilis sangat dekat dengan pemadaman yang diharapkan, ada kesempatan untuk mendistribusikan versi closed-source baru ke sebanyak mungkin tangan sebelum rezim dapat mengganggu unduhan atau menyebarkan alternatif berbahaya.

Noghteha tetap mematuhi lisensi MIT Bitchat, yang memungkinkan modifikasi dan redistribusi dengan atribusi yang tepat. Pendekatan ini adalah upaya untuk dengan cepat melindungi demonstran dari sabotase rezim.

Calle, co-creator Bitchat, tidak melihatnya seperti itu. Dia khawatir tentang elemen closed-source, permintaan donasi, dan risiko keamanan dalam pengaturan yang bermusuhan—poin yang valid dan sulit dibantah.

Namun interaksi ini menimbulkan pertanyaan yang layak: Apakah Bitchat cukup cypherpunk untuk melawan potensi pelemahan rezim terhadapnya, di mana keterbukaan itu sendiri bisa dipersenjatai? Dalam hal itu, apakah Noghteha mencapai sesuatu yang tidak bisa dilakukan Bitchat, dan jika demikian, dapatkah Bitchat diadaptasi untuk menjadi lebih tangguh terhadap taktik semacam itu?

Pada akhirnya, sangat menginspirasi melihat Bitcoin mendapatkan keunggulan di panggung internasional, bersama dengan alat teknologi kebebasan yang berakar pada prinsip cypherpunk tentang privasi melalui kriptografi. Cypherpunks dan, baru-baru ini, pengembang Bitcoin telah merintis teknologi yang unggul dalam skenario berisiko tinggi, memberdayakan individu untuk mempertahankan komunikasi dan otonomi di tengah penindasan. Dengan banyak alat ini dirilis di bawah lisensi open-source yang permisif seperti MIT, mereka mengundang kloning dan penggunaan ulang untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Sementara adaptasi closed-source memperkenalkan risiko baru, mereka juga dapat menghasilkan pelajaran berharga, berpotensi memandu peningkatan di masa depan untuk lebih tahan terhadap taktik perang informasi.

Peristiwa di Iran menunjukkan bagaimana inovasi dari ekosistem Bitcoin beradaptasi dan berkembang, menawarkan dukungan nyata bagi mereka yang menghadapi sensor, pemadaman, dan penindasan melalui alat yang tangguh dan berfokus pada pengguna.

Catatan Editor: Peringatan tentang Keamanan Pengguna harus berhati-hati. Noghteha adalah aplikasi closed-source. Calle, pengembang asli Bitchat, telah secara eksplisit memperingatkan untuk tidak menggunakan aplikasi tersebut karena ketidakmampuan untuk memverifikasi kode atau keamanannya. Namun, laporan dari lapangan menunjukkan bahwa aplikasi ini digunakan secara luas dan sukses oleh para demonstran.

Postingan ini Breaking the Blackout: Iranian Protestors Use Freedom Tech to Bypass Regime Crackdown pertama kali muncul di Bitcoin Magazine dan ditulis oleh Conor Mulcahy.