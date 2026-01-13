Harga Bitcoin Mendekati $92.000 saat Pertikaian Federal Reserve dan DOJ

Bitcoin Magazine



Harga Bitcoin Mendekati $92.000 Saat Federal Reserve dan DOJ Berhadapan

Departemen Kehakiman telah membuka penyelidikan kriminal terhadap Ketua Federal Reserve Jerome Powell — dan harga bitcoin bereaksi. Penyelidikan ini mengintensifkan perseteruan berbulan-bulan antara Gedung Putih dan bank sentral AS

Menurut Powell, DOJ menyampaikan surat panggilan pengadilan agung kepada Federal Reserve dan mengancam dakwaan kriminal terkait kesaksiannya pada Juni 2025 tentang renovasi gedung kantor Fed senilai lebih dari $2,5 miliar.

Powell mengkarakterisasi langkah tersebut sebagai bermotif politik, mengklaim bahwa hal itu mencerminkan tekanan dari pemerintahan Trump untuk memangkas suku bunga lebih tajam daripada sikap Fed yang bergantung pada data.

Presiden Donald Trump telah secara terbuka mengkritik kinerja Powell dan menyangkal keterlibatan langsung dalam tindakan DOJ, meskipun ia telah mengulangi ketidakpuasannya terhadap kebijakan moneter Fed. Perselisihan yang meluas telah mengguncang pasar tradisional, dengan berjangka saham AS merosot dan aset safe-haven seperti emas dan perak melonjak ke level rekor.

Episode ini mewakili eskalasi dalam ketegangan institusional. Kritikus Powell berpendapat tindakan DOJ adalah sah dan merusak independensi Federal Reserve, sementara pembela Fed menekankan pentingnya melindungi kebijakan moneter dari politik.

Reaksi harga Bitcoin

Harga Bitcoin menunjukkan pergerakan signifikan selama 48 jam terakhir setelah berita tersebut. Selama akhir pekan dan hingga Senin, harga bitcoin cukup stagnan tetapi melompat ke kisaran $91.000–$92.000, pada saat penulisan.

Data Bitcoin Magazine Pro menunjukkan harga Bitcoin mencapai tertinggi intraday sekitar $92.400 antara Minggu dan Senin.

Pada tanggal 11–12 Januari, harga Bitcoin mencatat keuntungan intraday lebih dari 0,5% di kedua hari, menandakan tren naik bertahap di tengah ketidakpastian makroekonomi yang meningkat.

Setelah berita tersebut, harga bitcoin tampaknya berperilaku lebih seperti aset safe-haven daripada instrumen risiko biasa, dengan harga Bitcoin bergerak independen dari kelemahan pasar yang lebih luas, menunjukkan trader memposisikan aset tersebut sebagai lindung nilai di tengah kekhawatiran atas independensi Fed dan pergeseran kebijakan moneter AS.

Dari perspektif jangka panjang, Bitcoin tetap jauh di bawah rekor tertingginya di atas $126.000 yang dicapai pada awal Oktober 2025, setelah mengalami koreksi signifikan dalam beberapa bulan terakhir.

Selama minggu pertama Januari 2026, BTC sebagian besar diperdagangkan antara $88.000 dan $94.000, menandai rentang konsolidasi setelah kelemahan akhir 2025.

Kemana harga bitcoin akan bergerak dari sini?

Analisis terbaru Bitcoin Magazine menunjukkan bahwa harga Bitcoin menghadapi resistensi di $94.000 minggu lalu, gagal mempertahankan keuntungan dan ditutup di $90.891. Candlestick doji hari Minggu menandakan ketidakpastian dan potensi pembalikan bearish. Bulls tampak lemah, kurang momentum untuk menembus resistensi, sementara bears telah memperoleh sedikit keunggulan menuju minggu ini.

Level support kunci sekarang berada di $87.000 dan $84.000. Bears akan mencoba mendorong harga Bitcoin di bawah $87.000, menguji $84.000, dan penembusan di bawah dapat mempercepat penurunan menuju kisaran rendah $70.000.

Bulls mungkin mencari kekuatan di sekitar retracement Fibonacci 0,618 di $58.000 jika support gagal. Resistensi tetap di $91.400 jangka pendek dan $94.000 jangka panjang, dengan zona lebih tinggi di $98.000–$103.500 dan $106.000–$109.000.

Minggu ini, bears mungkin menekan Bitcoin menuju $87.000, sementara bulls akan berjuang untuk mempertahankan support ini. Penutupan harian di bawah $87.000 akan membahayakan support $84.000, memerlukan pembelian signifikan untuk bertahan.

Ke depan, harga mungkin tetap terikat rentang antara $84.000 dan $94.000, dengan bulls maupun bears tidak dalam kendali penuh. Penutupan di atas $94.000 dapat memicu momentum naik, sementara penutupan di bawah $84.000 dapat menandakan koreksi lebih dalam.

Secara keseluruhan, sentimen pasar cenderung bearish, dengan volatilitas kemungkinan dalam jangka pendek, menurut analis.

Harga Bitcoin saat ini adalah $91.749, dengan volume perdagangan 24 jam 48 B. BTC 1% dalam 24 jam terakhir. Saat ini -1% dari tertinggi sepanjang masa 7 hari sebesar $92.356, dan 2% dari terendah sepanjang masa 7 hari sebesar $90.129.

BTC memiliki pasokan beredar 19.975.018 BTC dan pasokan maksimal 21.000.000 BTC. Kapitalisasi pasar Bitcoin global hari ini adalah $1.832.317.782.220, perubahan 1% dari 24 jam lalu.



Postingan ini Bitcoin Price Climbs Near $92,000 as the Federal Reserve and DOJ Showdown pertama kali muncul di Bitcoin Magazine dan ditulis oleh Micah Zimmerman.