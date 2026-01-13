BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Perkirakan harga XRP akan bereaksi terhadap pembahasan RUU CLARITY Act akhir pekan ini. RUU ini berupaya menyederhanakan regulasi industri kripto dengan memisahkanPerkirakan harga XRP akan bereaksi terhadap pembahasan RUU CLARITY Act akhir pekan ini. RUU ini berupaya menyederhanakan regulasi industri kripto dengan memisahkan

Harga XRP membentuk dragonfly doji menjelang US CLARITY Act

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2026/01/13 04:00
XRP
XRP$2.12-1.31%
Talus
US$0.00644-1.52%
The AI Prophecy
ACT$0.0272+7.00%
Wrapped REACT
REACT$0.04429-3.50%

Harga XRP tetap bertahan dengan hati-hati di atas support kunci di $2, tetapi berisiko mengalami penurunan besar setelah membentuk pola candlestick dragonfly doji pada grafik mingguan. 

Ringkasan
  • Harga XRP telah membentuk pola candlestick dragonfly doji yang sangat bearish pada grafik mingguan.
  • Koin ini akan bereaksi terhadap peristiwa makro kunci seperti data Indeks Harga Konsumen AS.
  • Senat AS juga akan melakukan markup terhadap CLARITY Act.

Token Ripple (XRP) diperdagangkan pada $2,0840, turun sekitar 43% dari rekor tertinggi sepanjang masa. Penurunan ini bertepatan dengan aksi jual massal yang lebih luas di industri cryptocurrency. 

Penurunan ini dapat terjadi saat pelaku pasar memantau peristiwa makroekonomi yang lebih luas minggu ini. Biro Statistik Tenaga Kerja akan menerbitkan data Indeks Harga Konsumen Desember pada hari Selasa.

Data yang dikompilasi oleh TradingEconomics menunjukkan bahwa CPI utama tetap di 2,6% pada bulan Desember, sementara CPI inti turun dari 2,7% menjadi 2,6%.

Meski begitu, ada tanda-tanda bahwa inflasi akan terus menurun, karena minyak mentah dan suku bunga hipotek telah turun dalam beberapa bulan terakhir. Laporan inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan akan bearish untuk XRP dan cryptocurrency lainnya.

Sementara itu, harga XRP akan bereaksi terhadap markup CLARITY Act yang akan datang akhir minggu ini. RUU ini berupaya menyederhanakan regulasi cryptocurrency dengan memisahkan peran Securities and Exchange Commission dan Commodity Futures Trading Commission. 

Katalis penting lainnya untuk XRP dan cryptocurrency lainnya adalah musim laporan pendapatan yang akan datang, yang dimulai pada hari Selasa. Beberapa perusahaan terkemuka yang akan menerbitkan angka mereka adalah Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan, dan BlackRock. Pendapatan yang kuat dapat mendorong pasar saham, yang dapat diterjemahkan menjadi keuntungan lebih banyak di industri kripto.

Analisis teknikal harga XRP 

Harga XRP

Grafik timeframe mingguan menunjukkan bahwa harga XRP telah membentuk pola grafik yang sangat bearish yang dikenal sebagai dragonfly doji. Candle ini ditandai dengan bayangan atas yang panjang dan badan yang kecil. Ini sering mengarah pada penurunan lebih lanjut dari waktu ke waktu.

Token Ripple juga membentuk pola double-top pada $3,3962 dan neckline pada $1,6200, level terendahnya pada bulan April tahun lalu. Ini juga telah turun di bawah Weighted Moving Average 50 minggu dan 100 minggu.

Oleh karena itu, skenario yang paling mungkin adalah di mana token saham turun ke level support kunci berikutnya di $1,6200. Penurunan di bawah level tersebut akan menunjukkan penurunan lebih lanjut, berpotensi mencapai $1,50.

Peluang Pasar
Logo XRP
Harga XRP(XRP)
$2.12
$2.12$2.12
-1.66%
USD
Grafik Harga Live XRP (XRP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI diperdagangkan pada harga $1,82, rebound kuat dari zona support $1,58–$1,60. RSI mendekati 63 menandakan momentum bullish tanpa overextension. Penembusan di atas $2,00
Bagikan
Tronweekly2026/01/15 15:00
Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Dua belas negara Timur Tengah, termasuk Kuwait, termasuk di antara 75 negara yang untuk sementara waktu tidak terbatas akan menghentikan pemrosesan visa imigran oleh Departemen Luar Negeri AS
Bagikan
Agbi2026/01/15 15:06