Harga XRP membentuk dragonfly doji menjelang US CLARITY Act

Harga XRP tetap bertahan dengan hati-hati di atas support kunci di $2, tetapi berisiko mengalami penurunan besar setelah membentuk pola candlestick dragonfly doji pada grafik mingguan.

Ringkasan Harga XRP telah membentuk pola candlestick dragonfly doji yang sangat bearish pada grafik mingguan.

Koin ini akan bereaksi terhadap peristiwa makro kunci seperti data Indeks Harga Konsumen AS.

Senat AS juga akan melakukan markup terhadap CLARITY Act.

Token Ripple (XRP) diperdagangkan pada $2,0840, turun sekitar 43% dari rekor tertinggi sepanjang masa. Penurunan ini bertepatan dengan aksi jual massal yang lebih luas di industri cryptocurrency.

Penurunan ini dapat terjadi saat pelaku pasar memantau peristiwa makroekonomi yang lebih luas minggu ini. Biro Statistik Tenaga Kerja akan menerbitkan data Indeks Harga Konsumen Desember pada hari Selasa.

Data yang dikompilasi oleh TradingEconomics menunjukkan bahwa CPI utama tetap di 2,6% pada bulan Desember, sementara CPI inti turun dari 2,7% menjadi 2,6%.

Meski begitu, ada tanda-tanda bahwa inflasi akan terus menurun, karena minyak mentah dan suku bunga hipotek telah turun dalam beberapa bulan terakhir. Laporan inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan akan bearish untuk XRP dan cryptocurrency lainnya.

Sementara itu, harga XRP akan bereaksi terhadap markup CLARITY Act yang akan datang akhir minggu ini. RUU ini berupaya menyederhanakan regulasi cryptocurrency dengan memisahkan peran Securities and Exchange Commission dan Commodity Futures Trading Commission.

Katalis penting lainnya untuk XRP dan cryptocurrency lainnya adalah musim laporan pendapatan yang akan datang, yang dimulai pada hari Selasa. Beberapa perusahaan terkemuka yang akan menerbitkan angka mereka adalah Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan, dan BlackRock. Pendapatan yang kuat dapat mendorong pasar saham, yang dapat diterjemahkan menjadi keuntungan lebih banyak di industri kripto.

Analisis teknikal harga XRP

Grafik timeframe mingguan menunjukkan bahwa harga XRP telah membentuk pola grafik yang sangat bearish yang dikenal sebagai dragonfly doji. Candle ini ditandai dengan bayangan atas yang panjang dan badan yang kecil. Ini sering mengarah pada penurunan lebih lanjut dari waktu ke waktu.

Token Ripple juga membentuk pola double-top pada $3,3962 dan neckline pada $1,6200, level terendahnya pada bulan April tahun lalu. Ini juga telah turun di bawah Weighted Moving Average 50 minggu dan 100 minggu.

Oleh karena itu, skenario yang paling mungkin adalah di mana token saham turun ke level support kunci berikutnya di $1,6200. Penurunan di bawah level tersebut akan menunjukkan penurunan lebih lanjut, berpotensi mencapai $1,50.