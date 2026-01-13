Regulator Dubai Membekukan Token Privasi saat Persyaratan AML Meningkat di DIFC

Ruang Lingkup Pembatasan

Yang penting, larangan ini berlaku untuk perdagangan, promosi, manajemen dana, dan derivatif yang terkait dengan token privasi. Tindakan ini menyangkut semua perusahaan yang berbasis di dalam atau di luar DIFC. Selain itu, perusahaan sekarang harus memastikan bahwa aset kripto mematuhi standar internasional. Menurut regulator, tanggung jawab yang lebih besar diberikan kepada perusahaan untuk mengevaluasi kelayakan token, karena mereka menyembunyikan riwayat transaksi dan pemilik dompet. Dengan demikian, karakteristik ini membuat perusahaan tidak dapat mematuhi persyaratan transparansi Financial Action Task Force.

Menurut Elizabeth Wallace, direktur kebijakan asosiasi DFSA, fungsi anonimitas membuat kepatuhan hampir tidak mungkin. Oleh karena itu, otoritas memutuskan untuk melarangnya secara resmi. Meskipun demikian, langkah ini datang pada saat token yang berorientasi privasi akhir-akhir ini telah membangkitkan lebih banyak minat perdagangan di seluruh dunia. Pejabat Dubai menyadari bahwa ada aktivitas di pasar, tetapi fokus pada penyelarasan regulasi.

Selain itu, pemindahan ini berbeda dengan perdebatan di Amerika Serikat. DFSA juga merampingkan kerangka stablecoin-nya selain token privasi yang diselidiki oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS baru-baru ini mengenai keseimbangan privasi dan pengawasan dalam keuangan digital. Pembaruan tersebut menyajikan definisi yang lebih eksplisit tentang token kripto yang didukung fiat. Menurut regulasi, token kripto fiat perlu memegang cadangan likuid berkualitas tinggi yang substansial. Cadangan tersebut harus memenuhi penebusan yang dilakukan di saat tekanan pasar.

Reklasifikasi Token Algoritmik

Definisi baru tidak berlaku untuk stablecoin algoritmik. Pada gilirannya, DIFC akan memperlakukan mereka sebagai token kripto umum tetapi bukan stablecoin. Meskipun demikian, UEA masih mempromosikan pengembangan blockchain berlisensi. Juga pada bulan November, bank digital Abu Dhabi Zand memperkenalkan stablecoin dirham pertama di negara ini, dan DFSA mulai bekerja menuju model persetujuan yang didorong industri. Dengan demikian, perusahaan telah memutuskan aset kripto mana yang mematuhi persyaratan regulasi dan risiko. Dubai, oleh karena itu, telah memperkuat sistem kepatuhannya tanpa menyadari inovasi yang tidak diatur. Regulator mengindikasikan pemantauan lebih lanjut saat standar kripto dunia berubah.

