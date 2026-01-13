BursaDEX+
Rial Iran Anjlok Terhadap Dolar AS — Apakah Bitcoin Muncul sebagai Alternatif?

Penulis: bitcoinmagazineSumber: bitcoinmagazine
2026/01/13 05:24
Bitcoin Magazine

Rial Iran Ambruk Terhadap Dolar AS — Apakah Bitcoin Muncul Sebagai Alternatif?

Mata uang nasional Iran, rial, telah benar-benar ambruk terhadap dolar AS seiring memburuknya krisis ekonomi negara tersebut. Nilai satu rial saat ini bernilai $0,00.

Di pasar terbuka, satu dolar AS kini diperdagangkan sekitar 1,4 juta rial, sebuah kehancuran yang telah menghapus daya beli selama beberapa dekade dan memicu kerusuhan yang meluas.

Kejatuhan mata uang ini bukanlah hal baru, tetapi laju penurunan di tahun 2025 dan awal 2026 sangat dramatis. Sanksi tetap parah, pendapatan minyak telah menyusut, dan ketidakstabilan politik telah mendorong investor dan warga Iran biasa untuk mencari alternatif selain rial dan bahkan dolar AS.

Inflasi melonjak. Harga makanan, obat-obatan, dan barang-barang kebutuhan pokok telah melonjak tajam, memaksa banyak keluarga untuk menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk bertahan hidup. Tingkat inflasi resmi naik di atas 42% akhir tahun lalu, meskipun biaya aktual untuk kebutuhan pokok mungkin lebih tinggi pada saat ini.

Tekanan ekonomi telah merembes ke jalanan. Pedagang pasar dan mahasiswa telah mengambil bagian dalam protes di berbagai kota dari Tehran hingga Isfahan dan Shiraz, mengutuk kesalahan pengelolaan ekonomi dan penindasan politik.

Di ibu kota Tehran, pendukung tradisional pemerintah teokratis secara terbuka berbalik melawan kepemimpinan ulama seiring kondisi memburuk.

Protes-protes ini telah menyebabkan Iran memberlakukan pemadaman telekomunikasi dan mengganggu layanan satelit, mendorong warga untuk beralih ke alat komunikasi offline. Aplikasi yang berfokus pada Bitcoin seperti Bitchat dan Noghteha memungkinkan pengiriman pesan aman melalui Bluetooth dan jaringan mesh tanpa akses internet, dengan Noghteha yang khusus disesuaikan untuk pengguna Iran.

Iran Membutuhkan Bitcoin 

Dengan latar belakang ini, profil Bitcoin di Iran telah meningkat secara diam-diam. Jauh sebelum keruntuhan terbaru, adopsi kripto di Timur Tengah dan Afrika Utara terus meningkat, sebagian sebagai lindung nilai terhadap mata uang lokal yang tidak stabil dan sistem keuangan yang membatasi.

Dalam beberapa minggu terakhir, laporan, terutama dari perusahaan analisis blockchain Chainalysis, telah menyoroti peran Bitcoin dan kripto dalam kerusuhan. Pelaku negara dan warga sipil sama-sama telah memindahkan nilai melalui saluran kripto, baik untuk menjaga tabungan maupun untuk menghindari keterbatasan rial dan sistem perbankan yang dikenai sanksi.

Data Chainalysis menunjukkan layanan terkait Iran memindahkan lebih dari $4 miliar pada tahun 2024, lonjakan sekitar 70% dari tahun ke tahun. Bursa terpusat Iran membengkak dengan pengguna yang ingin menukar rial dengan aset apa pun yang memiliki nilai di luar perbatasan

Suara industri membingkai Bitcoin sebagai lebih dari sekadar keingintahuan finansial. Beberapa analis dan eksekutif menunjuk Bitcoin sebagai "opsi keluar" bagi warga Iran yang melihat keruntuhan rial sebagai kegagalan uang tradisional. Narasi ini menekankan pasokan tetap Bitcoin dan likuiditas global sebagai perisai terhadap kebijakan inflasi dan tekanan eksternal.

Meski begitu, hambatan tetap ada. Pemerintah Iran telah mempertahankan kontrol ketat terhadap keuangan digital, menindak pertambangan yang tidak terdaftar dan memantau platform kripto. Kebijakan resmi sering bertentangan dengan perilaku pribadi, menciptakan ketidakpastian hukum bagi warga Iran yang mencoba menggunakan kripto sebagai tempat berlindung yang aman.

Saat-saat seperti inilah yang menunjukkan mengapa kita membutuhkan bitcoin sebagai umat manusia. Bitcoin menonjol sebagai alat yang diciptakan untuk menjadi: tangguh, tanpa batas, bebas, dan tahan sensor.

Postingan ini Rial Iran Ambruk Terhadap Dolar AS — Apakah Bitcoin Muncul Sebagai Alternatif? pertama kali muncul di Bitcoin Magazine dan ditulis oleh Micah Zimmerman.

