Harga Bitcoin Bertahan di $90.000 saat Open Interest Futures Mencapai Terendah Sejak 2022

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/13 05:00
Bitcoin saat ini berada di persimpangan kritis karena metrik analisis teknikal utama menunjukkan pergeseran momentum. Analisis RSI menunjukkan bahwa pembacaan terkini berada di bawah level utama, mengindikasikan zona sedikit bearish. Leverage di pasar derivatif telah menurun.

Pada saat penulisan, Bitcoin diperdagangkan pada harga $90.299 dengan volume 24 jam sebesar $41,61 miliar dan kapitalisasi pasar $1,81 triliun. Selama 24 jam terakhir, BTC turun 0,33%, mengindikasikan bahwa ia berada dalam periode konsolidasi setelah mencapai puncaknya.

image.pngSumber: CoinMarketCap

RSI Bitcoin Turun di Bawah Level Kunci

Analis kripto EGRAG CRYPTO juga menjelaskan bahwa RSI Bitcoin telah turun di bawah 60, mengindikasikan transisi dalam momentum pasar. "Saya pikir RSI akan tetap di atas 60 dan menargetkan zona 80-90 untuk puncak siklus. Namun, penembusan RSI di bawah 60 mengubah struktur pasar," tulisnya.

image.pngSumber: X

Ini berarti BTC saat ini berada di area netral hingga sedikit bearish, tetapi menunjukkan beberapa kecenderungan melalui kemiringan RSI yang sedikit positif. Area ini di masa lalu berfungsi sebagai "area keputusan," dan mungkin akan melihat pergerakan besar berikutnya.

Level RSI 60 adalah komponen penting, dan penembusan di atasnya dapat menandakan dimulainya tren bullish, dengan target yang ditetapkan di region 80 hingga 90. Kegagalan pada level ini dapat menghasilkan rentang tambahan atau transisi ke region 38.

Baca Juga | Bitcoin Menunggu Katalis saat Sinyal On-Chain Mengisyaratkan Kenaikan $94K

Derivatif Bitcoin Memberi Sinyal Titik Balik Kunci

Selain itu, Crypto Patel mengamati bahwa open interest dalam futures Bitcoin saat ini berada di titik terendah sejak 2022, "mengindikasikan penurunan penggunaan leverage, dan bahwa sisa spekulasi telah tertutup." Ini menunjukkan bahwa pasar derivatif untuk Bitcoin tidak berkinerja baik, dan bahwa "aksi harga di BTC akan segera didorong oleh permintaan."

image.pngSumber: X

Mengingat indikasi pasar yang berhati-hati namun waspada dalam analisis teknikal dan pasar derivatif, pergerakan harga Bitcoin dalam beberapa minggu ke depan pasti akan dipantau dengan cermat.

Kembalinya ke level kunci untuk RSI dapat memicu gelombang pembelian baru di pasar, sementara kegagalan pada level support dapat memicu periode konsolidasi pasar. Bagi para pengikut kripto, perkembangan ini menandakan fase penting dalam menentukan tren pasar BTC.

Baca Juga | Valuasi Bitcoin Mencapai Skenario $2,9 Juta saat VanEck Memetakan Pergeseran Utilitas Global

