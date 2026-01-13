Dogecoin Siap untuk Breakout: Analis Menunjukkan Target Besar untuk Raja Koin Meme

Analisis teknikal terhadap aksi harga Dogecoin pada grafik timeframe candlestick harian menunjukkan bahwa meme coin ini telah menghabiskan beberapa bulan terakhir bergerak turun di dalam saluran menurun yang terdefinisi dengan jelas. Namun, analisis teknikal mengusulkan bahwa struktur tersebut mungkin mendekati akhirnya.

Grafik harian yang dibagikan di X oleh analis kripto Jonathan Carter menunjuk pada setup yang menunjukkan Dogecoin akan segera breakout dari saluran menurun. Meskipun meme coin ini belum mengonfirmasi breakout penuh, grafik sekarang menunjukkan beberapa kondisi yang selaras yang sedang diperhatikan oleh para trader.

Saluran Menurun Mendekati Titik Pematahan

Dogecoin telah menghabiskan periode yang panjang bergerak dalam struktur menurun yang berulang kali membatasi upaya kenaikan sejak September 2025. Kompresi yang berkepanjangan ini telah menjaga aksi harga tetap terkendali dan sebagian besar dapat diprediksi, tetapi juga telah menyimpan tekanan arah di bawah permukaan. Setiap upaya untuk bergerak lebih tinggi sebelumnya ditolak di batas atas, menjaga harga tetap terkompresi dalam saluran menurun.

Namun, struktur tersebut sekarang tampak melemah. Menurut analisis teknikal dari Jonathan Carter, tekanan tersebut sekarang mulai condong ke atas, dengan perilaku perdagangan terkini menunjukkan lebih sedikit tindak lanjut dari penjual dibandingkan minggu-minggu terakhir.

Candlestick terkini menunjukkan Dogecoin mendorong lebih tinggi dari batas bawah saluran dan menekan menuju garis tren atasnya. Meskipun ditolak di batas atas awal Januari, ia tidak bergeser jauh dari puncak saluran. Ini penting karena saluran menurun sering bertindak sebagai pola kelanjutan hanya sampai tekanan beli mengalahkan penjual di resistensi.

Moving Average 50 Hari Dan Jalan Kembali Ke $0,30

Salah satu detail yang lebih menonjol pada grafik adalah interaksi Dogecoin dengan moving average 50 hari. Setelah menghabiskan beberapa minggu diperdagangkan di bawah level ini, harga sekarang telah merebut kembali dan berusaha bertahan di atasnya.

Bertahan di atas rata-rata 50 hari memperkuat kasus bahwa pergerakan saat ini bukan hanya pantulan jangka pendek lainnya. Selama harga Dogecoin terus bertahan di atas moving average ini, maka prospek bullish tetap valid.

Jika Dogecoin berhasil menembus dengan bersih di atas resistensi saluran, analisis menguraikan serangkaian level kenaikan yang dapat berperan dengan cepat. Tindak lanjut awal akan menempatkan harga kembali ke kisaran tengah $0,15, diikuti oleh dorongan menuju tinggi $0,18 dan wilayah $0,20, area yang sebelumnya bertindak sebagai zona kemacetan.

Setelah itu, grafik menunjuk ke $0,24 sebagai target berikutnya dan kemudian akhirnya $0,28 hingga $0,30 sebagai zona target pemulihan terakhir sebelum penolakan apa pun masuk ke dalam gambaran.

Ini adalah target harga jangka pendek hingga menengah, bukan proyeksi jangka panjang. Target-target ini sangat layak dan bahkan dapat dicapai dalam beberapa minggu ke depan jika gelombang sentimen bullish menyapu seluruh pasar kripto.