World Liberty Financial Milik Trump Memulai Layanan Pinjaman Kripto saat Stablecoin USD1 Mencapai $3,5 Miliar

World Liberty Financial, sebuah proyek keuangan terdesentralisasi yang terkait dengan keluarga Presiden AS Donald Trump, telah memasuki pasar pinjaman kripto saat stablecoin USD1-nya melampaui pasokan beredar sebesar $3,5 miliar.

Proyek ini meluncurkan produk pinjaman dan peminjaman, World Liberty Markets, pada hari Senin, seperti yang dinyatakan dalam pengumuman perusahaan.

Aplikasi berbasis web yang baru memungkinkan pengguna untuk meminjamkan dan meminjam aset digital dalam satu pasar on-chain yang dibangun di sekitar USD1, stablecoin yang didukung dolar AS milik platform, dan token tata kelolanya, WLFI.

Pengguna dapat memposting jaminan, termasuk Ether, versi tokenisasi Bitcoin, dan stablecoin utama seperti USDC dan USDT, dengan infrastruktur yang mendasari didukung oleh Dolomite.

Pinjaman On-chain Bangkit Kembali Saat World Liberty Financial Membangun Momentum USD1

World Liberty Financial mengatakan peluncuran ini merupakan peluncuran produk utama kedua untuk proyek tersebut, setelah pengenalan USD1 tahun lalu.

Stablecoin tersebut telah tumbuh dengan cepat, mencapai kapitalisasi pasar sekitar $3,48 miliar, dengan seluruh pasokan yang diterbitkan sudah beredar.

Sumber: defillama

USD1 mempertahankan patokan $1 dan diterapkan di berbagai blockchain, dengan bagian terbesar di BNB Smart Chain sekitar 1,92 miliar token, diikuti oleh Ethereum dengan sekitar 1,31 miliar.

Alokasi yang lebih kecil namun terus berkembang ada di Solana, Aptos, Plume, Tron, dan beberapa jaringan yang lebih baru.

Peluncuran pinjaman ini terjadi saat kredit on-chain mendapatkan kembali momentum setelah keruntuhan beberapa pemberi pinjaman terpusat di siklus sebelumnya.

Galaxy Research melaporkan bahwa pinjaman dengan jaminan kripto mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $73,59 miliar pada akhir kuartal ketiga 2025, melampaui puncak 2021.

Sumber: Galaxy Research

Aplikasi pinjaman DeFi menyumbang $40,99 miliar dari total tersebut, menguasai 55,7% dari keseluruhan pasar pinjaman dan tumbuh hampir 55% dari kuartal ke kuartal.

Tidak seperti siklus terakhir, pertumbuhan telah didorong oleh pinjaman yang sepenuhnya dijaminkan, mekanisme likuidasi yang transparan, dan manajemen risiko on-chain.

Peran USD1 Meluas di Seluruh Pasar Perbankan dan Kripto

Langkah World Liberty Financial menempatkannya langsung ke dalam sektor yang berkembang ini, di mana permintaan untuk pinjaman terhadap aset digital meningkat karena investor mencari likuiditas tanpa menjual kepemilikan.

Perusahaan mengatakan World Liberty Markets dirancang untuk memperluas utilitas USD1, memungkinkan pemegang untuk menggunakan stablecoin sambil mengakses peluang peminjaman.

Pengguna yang menyediakan USD1 memenuhi syarat untuk program poin yang ada di proyek, yang mendistribusikan hadiah berdasarkan ketentuan tertentu.

Perusahaan juga telah meluncurkan kampanye hadiah pengguna awal, menawarkan insentif WLFI untuk deposit USD1.

Waktu peluncuran sejalan dengan keterlibatan institusional dan regulasi yang berkembang seputar stablecoin.

Awal bulan ini, World Liberty Financial mengonfirmasi bahwa entitas trust-nya mengajukan aplikasi untuk piagam perbankan nasional AS dengan Office of the Comptroller of the Currency.

USD1 juga mendapatkan visibilitas melalui aktivitas pasar profil tinggi. Pada bulan Desember, Binance meluncurkan "USD1 Boost Program" waktu terbatas, menawarkan hasil yang ditingkatkan hingga 20% APR pada stablecoin melalui produk Simple Earn-nya.

Promosi tersebut bertepatan dengan peningkatan tajam dalam kapitalisasi pasar USD1 dan mengikuti keputusan Binance untuk memperluas pasangan perdagangan USD1 bebas biaya dan mengganti BUSD dengan USD1 sebagai aset jaminan utama di bursa.

Binance telah memposisikan USD1 sebagai bagian integral dari kerangka jaminannya, lebih lanjut menanamkan token tersebut ke dalam infrastruktur perdagangan terpusat.

Pasar pinjaman yang lebih luas terus berkembang seiring dengan perkembangan ini.

Meskipun pemberi pinjaman terpusat masih menyumbang sebagian besar dari pinjaman yang beredar, data Galaxy Research menunjukkan bahwa platform on-chain kini mendominasi pertumbuhan baru.

Sumber: Galaxy Research

Pinjaman CeFi mencapai $24,37 miliar pada akhir September, dengan Tether memegang hampir 60% dari pasar yang dilacak, tetapi pemberi pinjaman terpusat yang bertahan telah beralih ke model yang sepenuhnya dijaminkan dan pelaporan publik.