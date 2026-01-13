Ketua SEC: Nasib Simpanan Bitcoin Venezuela yang Dikabarkan 'Masih Belum Jelas'

Bitcoin Magazine



Ketua SEC: Nasib Simpanan Bitcoin Venezuela yang Dirumorkan 'Masih Belum Pasti'

Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa AS Paul Atkins hari ini menyatakan bahwa masih belum jelas apakah pemerintah AS akan bergerak untuk menyita kepemilikan Bitcoin yang banyak dibicarakan dan dirumorkan terkait dengan Venezuela, sebuah ketidakpastian yang muncul saat Washington berupaya memberikan kejelasan regulasi yang lebih besar pada pasar aset digital.

Atkins mengatakan kepada Fox Business bahwa pertanyaan mengenai pengejaran simpanan Bitcoin Venezuela yang disebut-sebut — diperkirakan sekitar 600.000 BTC, atau sekitar $56 miliar hingga $67 miliar pada harga saat ini — adalah "masih harus dilihat" dan sedang ditangani oleh bagian lain dari pemerintahan.

"Saya serahkan itu kepada orang lain untuk menanganinya. Itu bukan fokus saya," kata Atkins, menegaskan bahwa SEC saat ini tidak memprioritaskan penyitaan aset.

Rumor di kalangan kripto dan intelijen telah menunjuk pada "cadangan bayangan" Bitcoin yang besar yang diduga dikumpulkan oleh pemerintah Venezuela melalui penjualan emas, kesepakatan minyak yang diselesaikan dalam stablecoin, dan transaksi lainnya sejak 2018.

Jika diverifikasi dan berada di bawah kendali AS, cadangan tersebut akan termasuk di antara kepemilikan Bitcoin terbesar secara global.

Namun analis blockchain independen mencatat bahwa belum ada bukti on-chain yang dapat diverifikasi yang menghubungkan dompet yang berisi jumlah tersebut dengan pemerintah Venezuela, dan alamat yang dapat dilacak secara publik yang terhubung dengan entitas negara hanya mencerminkan sebagian kecil dari kepemilikan yang dirumorkan.

Pembaruan Bitcoin dan CLARITY Act

Atkins dengan cepat beralih dari pertanyaan Venezuela untuk menyoroti upaya legislatif yang sedang berlangsung di Kongres yang bertujuan untuk memperjelas kerangka regulasi untuk aset digital.

"Minggu ini adalah minggu yang penting karena Senat sedang membahas rancangan undang-undang bipartisan yang akan membawa kejelasan dan kepastian pada dunia kripto," katanya, merujuk pada langkah yang dirancang untuk menggambarkan tanggung jawab pengawasan antara SEC dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Rancangan undang-undang tersebut — didukung oleh anggota dari kedua partai dan diperkirakan akan dibahas minggu ini — mewakili langkah selanjutnya dalam memposisikan AS sebagai pemimpin global di pasar aset digital, kata Atkins.

Dia juga mengutip Genius Act, yang disahkan akhir tahun lalu, sebagai undang-undang pertama yang secara resmi mengakui aset kripto di bawah hukum AS, dan mengakuinya membantu membawa kejelasan regulasi pada kerangka stablecoin.

Atkins menyatakan optimisme bahwa dengan aturan yang lebih jelas, pasar akan mendapatkan kepastian yang sangat dibutuhkan seputar produk dan pengawasan.

Dia mencatat kolaborasi yang sedang berlangsung dengan ketua CFTC yang baru dan mengulangi komitmen SEC untuk menegakkan regulasi masa depan setelah diberlakukan.

Meskipun pertanyaan etis seputar pejabat publik dan kepentingan bisnis kripto tetap berada di bawah kewenangan Kongres, Atkins mengatakan prioritas langsung adalah rezim regulasi yang mengurangi ambiguitas pasar dan mendukung kepercayaan investor.

