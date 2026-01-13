BursaDEX+
Fitch Ratings menandai sekuritas yang didukung Bitcoin sebagai 'risiko nilai pasar tinggi'

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/13 05:46
Fitch mengatakan fluktuasi harga Bitcoin yang tajam dapat dengan cepat mengikis jaminan yang mendukung sekuritas ini, meningkatkan risiko kerugian bagi pemberi pinjaman dan investor.

Perusahaan pemeringkat kredit Fitch Ratings telah menandai tingkat risiko tinggi yang terkait dengan sekuritas berbasis Bitcoin, peringatan yang dapat memperumit ekspansi produk kredit terkait kripto di kalangan investor institusional.

Dalam penilaian hari Senin, Fitch mengatakan sekuritas berbasis Bitcoin, instrumen keuangan yang biasanya disusun dengan mengumpulkan Bitcoin (BTC) atau aset terkait Bitcoin dan menerbitkan utang terhadap jaminan tersebut, membawa "risiko yang meningkat" yang "konsisten dengan profil kredit tingkat spekulatif."

Lembaga tersebut mengatakan karakteristik seperti itu dapat menempatkan produk dalam wilayah tingkat spekulatif, sebutan yang terkait dengan kualitas kredit yang lebih lemah dan kemungkinan kerugian yang lebih tinggi.

